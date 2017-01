सिर्फ 1 सेकेंड में डाउनलोड हो जाएगी MOVIE, Jio ने शुरू की यह सर्विस

नई दिल्ली, लाइव हिन्दुस्तान टीम

First Published:13-01-2017 11:57:49 AM Last Updated:13-01-2017 11:57:49 AM

रिलांयस जियो एक के बाद एक नए तरीकों से टेली कस्टमर्स को आकर्षक ऑफर्स और सर्विस दे रहा है। इस बार रिलायंस जियो ने ब्रॉडबैंड सर्विस शुरू की है, जिससे 1 सेकेंड में 1 जीबी का वीडियो डाउनलोड हो सकता है। इतना ही नहीं, यदि आप मूवी डाउनलोड करना चाह रहे हैं तो कुछ मिनट या सेंकेंड्स की जरूरत नहीं, सिर्फ 1 सेकेंड ही काफी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रिलायंस जियो ने 'फाइबर टू द होम' (एफटीटीएच) सर्विस शुरू कर दी है, यह सेवा अभी मुंबई के कुछ इलाकों में दी गई है। अंग्रेजी टीवी चैनल के मुताबिक रिलायंस जियो अपनी ब्रॉडबैंड सर्विस को मुंबई के कुछ बिल्डिंगों में जियो फाइबर के लिए केबल इंस्टॉल किए जा रहे हैं। नवंबर में कंपनी ने यह कहा था कि उनका टारगेट जल्द ही ब्रॉडबैंड मार्केट में एक नया धमाका करने वाले हैं। बता दें मुकेश अंबानी ने 5 सितंबर को Reliance Jio की 4G सेवा लॉन्च करते वक्त बताया था कि रिलायंस जियो एफटीटीएच नेटवर्क से उपभोक्ताओं को 1 गीगाबाइट प्रति सेकंड (gbps) तक की इंटरनेट स्पीड उपलब्ध हो सकेगी। इस स्पीड का मतलब ये है कि उपभोक्ता 1 जीबी का कोई वीडियो करीब 1 सेकेंड में डाउनलोड कर सकेंगे। मुंबई में यहां हुई नई सर्विस की शुरुआत मुंबई की Nepean Sea रोड इलाके में इसकी शुरुआत की गई है। जियो फाइबर सर्विस 3 महीनों के लिए मुफ्त है, लेकिन इसमें FUP (फेयर यूजेज पॉलिसी) लागू होती है। हर महीने यूजर्स को 100 जीबी की तक की डाउनलोडिंग पर फुल स्पीड दी जाएगी। डेटा लिमिट पूरी हो जाने के बाद सर्विस की स्पीड 1 mbps हो जाएगी। Jio की ब्रॉडबैंड सर्विस के प्लान कुछ ऐसे हो सकते है 500 रुपए से शुरू होंगे प्लान PhoneRadar की एक रिपोर्ट के अनुसार यूजर्स ‘वेलकम ऑफर’ के तहत 90 दिनों के लिए इस्तेमाल कर सकते है उसके बाद इसके लिए प्लान 500 रुपए से शुरू होंगे। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यूजर्स के लिए जियो फाइबर सर्विस मुफ्त है, लेकिन लोगों से 4500 रुपए का वन टाइम चार्ज लिया जा रहा है जोकि घर में लगाए जाने वाले राउटर की कीमत है। अगर जियो प्लान में बदलाव नहीं करता है तो सर्विस तीन महीने के लिए फ्री होगी और उसके बाद कोई एक प्लान चुनना होगा। हालांकि अभी तक कंपनी की ओर से किसी भी प्लान की घोषणा नहीं की गई है। अगली स्लाइड में पढ़ें एयरटेल द्वारा लॉन्च हुए V-Fiber सर्विस के बारे में...

Web Title: only in one second download 1gb movie reliance jio launched new broadband service

