49 साल बाद फिर चंद्रमा पर कदम रखेगा इंसान

First Published:11-02-2017 11:16:51 AM

साल 1972 में नील आर्मस्ट्रांग के चांद पर उतरने के बाद अब फिर से 4 अंतरिक्ष यात्रियों को चांद पर उतारने की तैयारी हो रही है। अगले साल इस मिशन का परीक्षण किया जाएगा और 2021 में इंसान को चांद पर भेजा जाएगा। इस खास मिशन के लिए नासा के साथ अब यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने भी हाथ मिलाया है। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी और एयरबस जैसी कंपनियां भी इंसान को चांद पर भेजने वाले मिशन में नासा की मदद करेंगी। इस अभियान के तहत सबसे पहले 2018 में ओरियन यान का परीक्षण किया जाएगा जिसके जरिए इंसानों को चांद पर ले जाना है। अगले साल होने वाले इस परीक्षण में यान को चांद पर पहुंचाया जाएगा। हालांकि, कोई इंसान इसके अंदर नहीं होगा। इसके बाद 2021 में ओरियन 4 अंतरिक्ष यात्रियों को चांद पर ले जाएगा। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी इस यान का सप्लाई मॉड्यूल तैयार कर रही है। दरअसल अपोलो यान के रिटायर होने के बाद दुनिया में कोई ऐसा यान नहीं है जो इंसान को चांद या मंगल ग्रह पर ले जा सके। अपोलो यान नील आर्मस्ट्रांग को चांद पर लेकर गया था। इस रॉकेट से लॉन्च होगा

नासा के ओरियन यान को ‘स्पेस लॉन्च सिस्टम’ नाम के रॉकेट के जरिए लॉन्च किया जाएगा। यह रॉकेट ओरियन अंतरिक्ष यान को आसानी से धरती की कक्षा से बाहर ले जाने में सक्षम है। अभी तक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक यान भेजने वाले रॉकेट ही बन पाए हैं। नासा के स्पेस एक्सप्लोरेशन के डिप्टी एडमिनिस्ट्रेटर बिल हिल के मुताबिक उनकी टीम इस यान की सफलता के लिए पूरी मेहनत कर रही है। अपोलो का रिकॉर्ड तोड़ेगा

नासा का ओरियन यान चांद पर इंसान को पहुंचाने वाले अपोलो यान का रिकॉर्ड तोड़ेगा। 70 मीट्रिक टन वजनी यह यान अपोलो यान से 30 हजार मील अधिक दूर तक जाएगा। यह कुल दो लाख 75 हजार मील की दूरी तय करेगा। जबकि अपोलो यान दो लाख 45 हजार मील दूर तक गया था। ओरियन यान का मिशन कुल 22 दिनों का होगा। यह मंगल समेत दूसरे छोटे ग्रहों और धूमकेतू पर यात्रियों के ले जाने में भी समर्थ होगा। क्या खास होगा इस यान में

ओरियन यान को नासा के वैज्ञानिक दो हिस्सों में तैयार करेंगे। इन दो हिस्सों को एल्युमिनियम के सात अलग-अलग टुकड़ों से बनाया जाएगा। यान के एक हिस्से में इसका तकनीकी सिस्टम होगा और दूसरे हिस्से में अंतरिक्ष यात्रियों के बैठने की जगह होगी। इस यान में दो से छह यात्रियों के बैठने की व्यवस्था है। इन दोनों हिस्सों को एक टनल के जरिए जोड़ा जाएगा, जिसके माध्यम से अंतरिक्ष यात्री विमान के तकनीकी सिस्टम तक आसानी से पहुंच सकें। इस टनल को इमरजेंसी पैराशूट से लैस किया गया है, ताकि ये किसी भी दुर्घटना की स्थिति में अंतरिक्ष यात्रियों के लिए बेहद मददगार साबित हो सकें।

