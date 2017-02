मेजू ने पेश किया 3 जीबी रैम वाला Meizu M5s स्मार्टफोन

नई दिल्ली। हिन्दुस्तान युवा

First Published:16-02-2017 01:20:16 PM Last Updated:16-02-2017 01:47:28 PM

चीनी स्मार्टफोन निर्माता कंपनी मेजू ने अपने घरेलू बाजार में ‘मेजू एम5एस’ फोन लॉन्च कर दिया है। यह फोन बीते साल लॉन्च किए गए मेजू एम3एस का अपग्रेड वेरियंट है। यह फोन दो वेरियंट में उपलब्ध होगा। 16 जीबी इंटरनल मेमोरी वाले वेरियंट की कीमत 799 युआन (करीब 7800 रुपये) जबकि 32 जीबी वेरियंट की कीमत 999 युआन (9700 रुपये) है। इस फोन में 5.2. इंच का डिसप्ले दिया गया है जिसका रेजोल्यूशन 1280*720 पिक्सल है। कंपनी ने इसमें 1.3 गीगाहर्ट्ज का ऑक्मीटाकोर डियाटेक एमटी 6753प्रोसेसर, ग्राफिक्स के लिए माली टी760 जीपीयू, 3 जीबी रैम, 16 जीबी/32 जीबी इंटरनल मेमोरी और 3000 एमएएच की बैटरी दी है। इस फोन में फोटो के लिए 13 मेगापिक्सल का रियर कैमरा जबकि सेल्फी के लिए 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है। यह फोन एंड्रॉयड 6.0 मार्शमैलो से लैस होगा। भारत में यह फोन कब लॉन्च होगा इस बात की जानकारी नहीं है। Display 5.2-inch IPS HD Processor 1.3GHz Octa-core MediaTek MT6753 RAM 3GB Storage 16GB and 32GB camera 13MP and 5MP Android 6.0 marshmallow Battery 3000mAh SIM dual-SIM, 4G Volte ETC Featur Bluetooth 4.2, GPS and Wi-Fi,fingerprint sensor

