21 फरवरी को लॉन्च होगा 6 GB वाला हॉनर वी9, जानें फीचर

नई दिल्ली, हिन्दुस्तान टीम

First Published:11-02-2017 01:01:39 PM Last Updated:11-02-2017 02:29:29 PM

चीनी स्मार्टफोन निर्माता कंपनी हुवावे जल्द ही घरेलू बाजार में हॉनर ब्रांड का नया स्मार्टफोन वी9 लॉन्च करेगी। टेक जगत के मुताबिक यह फोन आने वाली 21 फरवरी को लॉन्च होगा। कंपनी के आधिकारिक टीजर से पता चला है कि हॉनर वी9 में दो रियर कैमरे होंगे। दो रियर कैमरे से लाजवाब फोटो खींची जा सकती है। यह ठीक डीएसएलआर जैसी पिक्चर क्वालिटी देती है। टेक जगत के मुताबिक इस फोन में 5.7 इंच का क्वाडएचडी 2.5 डी कर्व्ड ग्लास डिसप्ले दिया जा सकता है। यह फोन ऑक्टा कोर किरिन 960 प्रोसेसर, 6 जीबी रैम, 128 जीबी इंटरनल मेमोरी और 3900 एमएएच की बैटरी से लैस हो सकता है। फिंगरप्रिंट सेंसर से लैस इस फोन में 8 मेगापिक्सल सेंसर वाला फ्रंट कैमरा दिया जाएगा। कीमत को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है। Display 5.7-inch QHD 2.5D curved glass Processor octa-core Kirin 960 RAM 6GB Storage 128GB Android Nougat SIM dual-SIM Camera 12MP and 8MP dual rear camera Battery 3900mAh fingerprint scanner Yes

लाइव हिन्दुस्तान पर खबरें देखने के लिए कृपया ब्राउज़र की विज्ञापन अवरोधक स्क्रिप्ट(ad blocker) को बंद करें और अपना वेब पेज रिफ्रेश करें , या साइट को किसी दूसरे ब्राउज़र में देखें । Google Chrome Firefox Internet Explorer AdBlock Plus के द्वारा अनब्लॉक करने के लिए ब्राउज़र के एड्रेस बार के टॉप-राईट कार्नर में AdBlock Plus के हाथ के आइकॉन पर क्लिक करें.

एक ड्रॉप-डाउन मेनू में Enabled on this site के सामने टिक मार्क दिखेगा.

वहां बने बटन पर क्लिक करें जब तक Disabled on this site लिख कर न आ जाए.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें Chrome AdBlock Extension के द्वारा अनब्लॉक करने के लिए ब्राउज़र के एड्रेस बार के टॉप-राईट कार्नर में AdBlock Extension के हाथ के आइकॉन पर क्लिक करें.

ड्रॉप-डाउन मेनू में एक Don't run on pages on this domain ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करें.

क्लिक करने के बाद एक सेटिंग्स पॉप-अप दिखाई देगा, जिसमें Exclude पर क्लिक करें.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें ब्राउज़र के एड्रेस बार के टॉप-राईट कार्नर में AdBlock Plus के हाथ के आइकॉन पर क्लिक करें.

ड्रॉप-डाउन मेनू में Disabled on livehindustan.com ऑप्शन पर क्लिक करें.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें ब्राउज़र के नीचे दाईं तरफ AdBlock Plus के आइकॉन पर क्लिक करें.

ड्रॉप-डाउन मेनू में Disabled on www.livehindustan.com ऑप्शन पर क्लिक करें.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें

From around the Web