भारतीय आईटी सेक्टर का अमेरिकी अर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान: नासकॉम

भारतीय आईटी सेक्टर का अमेरिकी अर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान: नासकॉम

वाशिंगटन, एजेंसी

First Published:03-03-2017 06:10:30 PM Last Updated:03-03-2017 06:10:30 PM

एच1बी वीजा को लेकर अमेरिका में जारी बहस राजनीतिक और भावनात्मक हो गई है क्योंकि तथ्यों और धारणाओं के बीच बहुत बड़ा अंतर है। सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के संगठन नासकॉम ने कहा है कि भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) उद्योग ने अमेरिकी अर्थव्यवस्था और नौकरियों के सृजन में बहुत बड़ा योगदान दिया है। नासकॉम के अध्यक्ष आऱ चंद्रशेखर ने कहा कि फिलहाल में यह बातचीत चल रही है कि भारतीय आईटी कर्मचारी अमेरिका आते हैं और यहां अमेरिकी नागरिकों की नौकरी ले लेते हैं। सामान्यत: वह अमेरिकी कर्मचारियों का स्थान लेते हैं क्योंकि उन्हें कम वेतन मिलता है। यहां तक कि उच्च कुशलता रखने वालों को भी ज्यादा तनख्वाह नहीं मिलती जो वाकई में अमेरिकियों की नौकरी ले रहे हैं। चंद्रशेखर यहां एक सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग संगठन के प्रतिनिधिमंडल का नेतत्व करने आए हैं। वह यहां अमेरिका की नयी सरकार के सदस्यों के साथ कामकाजी वीजा को कम किए जाने और दोनों देशों के बीच कुशल कार्मिकों के प्रवाह इत्यादि मुद्दों पर चर्चा करेंगे। उन्होंने कहा कि इस तरह की है। इसके लिए भावनात्मक उदाहरणों को सुनाया जाता है जो हकीकत से कोसों दूर होते हैं। उनका मानना है कि इनका प्रतिरोध करने वाले तथ्यों और कहानियों को सही पहचान नहीं मिलती है। यदि आप हकीकत का रूख करें तो आपको एक अलग ही परिदश्य नजर आएगा। उन्होंने कहा कि अमेरिकी सरकार के आंकड़े ही इस संबंध में एक अलग तस्वीर पेश करते हैं।

लाइव हिन्दुस्तान पर खबरें देखने के लिए कृपया ब्राउज़र की विज्ञापन अवरोधक स्क्रिप्ट(ad blocker) को बंद करें और अपना वेब पेज रिफ्रेश करें , या साइट को किसी दूसरे ब्राउज़र में देखें । Google Chrome Firefox Internet Explorer AdBlock Plus के द्वारा अनब्लॉक करने के लिए ब्राउज़र के एड्रेस बार के टॉप-राईट कार्नर में AdBlock Plus के हाथ के आइकॉन पर क्लिक करें.

एक ड्रॉप-डाउन मेनू में Enabled on this site के सामने टिक मार्क दिखेगा.

वहां बने बटन पर क्लिक करें जब तक Disabled on this site लिख कर न आ जाए.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें Chrome AdBlock Extension के द्वारा अनब्लॉक करने के लिए ब्राउज़र के एड्रेस बार के टॉप-राईट कार्नर में AdBlock Extension के हाथ के आइकॉन पर क्लिक करें.

ड्रॉप-डाउन मेनू में एक Don't run on pages on this domain ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करें.

क्लिक करने के बाद एक सेटिंग्स पॉप-अप दिखाई देगा, जिसमें Exclude पर क्लिक करें.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें ब्राउज़र के एड्रेस बार के टॉप-राईट कार्नर में AdBlock Plus के हाथ के आइकॉन पर क्लिक करें.

ड्रॉप-डाउन मेनू में Disabled on livehindustan.com ऑप्शन पर क्लिक करें.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें ब्राउज़र के नीचे दाईं तरफ AdBlock Plus के आइकॉन पर क्लिक करें.

ड्रॉप-डाउन मेनू में Disabled on www.livehindustan.com ऑप्शन पर क्लिक करें.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें

Hindi News से जुडी अन्य ख़बरों की जानकारी के लिए हमें फेसबुक पर ज्वाइन करें और ट्विटर पर फॉलो करें Web Title: h1b visa row nasscom say indian it industry contributes immensely to us economy

From around the Web