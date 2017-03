वर्चुअल रियलिटी का जमाना : आपका काम आसान बनाएंगे ये एप

वीआर टेक्नोलॉजी (वर्चुअल रिएलिटी) यूजर को घर बैठे ही अलग दुनिया की सैर कराने में सक्षम है। इस तकनीक के माध्यम से यूजर को विडियो, गेमिंग और ब्राउजिंग का एक अलग अनुभव मिलता है। वीआर हैडसेट पर यूजर के काम को आसान बनाने के लिए कई तरह के खास एप्लीकेशन भी बनाए जा चुके हैं। आइए जानते हैं यूजर को अनोखा अनुभव देने वाले इन खास एप्लीकेशन के बारे में।

चूंकि ज्यादातर बजट वीआर हैडसेट गूगल कार्डबोर्ड के तर्ज पर ही डिजाइन किए गए हैं। इसलिए इन सभी एप्लीकेशन का इस्तेमाल किसी भी साधारण वीआर हैडसेट पर किया जा सकता है। इसके लिए ऑक्यूलस रिफ्ट, सैमसंग गियर और एचटीसी वाइव स्टीम जैसे मंहगे वीआर हैडसेट खरीदने की जरूरत नहीं। अपोलो 15 मून लैंडिंग वीआर

गूगल प्लेस्टोर पर मुफ्त में उपलब्ध Apollo 15 Moon Landing VR एप ब्रह्माण्ड या अंतरिक्ष के विषय में जानकारी देता है। दरअसल यह एप एक प्रकार का गेम है। इसमें यूजर को एक कार दिखाई देती है जिसमें बैठकर यूजर को उसे चांद, सूर्य या किसी दूसरे ग्रह पर ड्राइव करना होता है। गेम में यूजर को बिल्कुल ऐसा महसूस होगा जैसे कि वह सचमुच में चांद की सैर कर रहा है क्योंकि इसमें नासा द्वारा बनाए गए विडियो क्लिप का इस्तेमाल किया गया है। गूगल प्लेस्टोर पर इसे 4.6 रेटिंग दी गई है और इसे अब तक करीब 50 हजार लोगों ने डाउनलोड किया है। कार्डबोर्ड कैमरा

गूगल प्लेस्टोर पर मौजूद Cardboard Camera एप के जरिए यूजर वीआर फोटोग्राफी के शौक को भी पूरा कर सकते हैं। एप का इस्तेमाल करने के बाद यूजर को कैमरे से तस्वीर या विडियो बनाने के लिए बटन की जरूरत नहीं पड़ेगी। कैमरा एप से तस्वीर लेने के लिए आपको केवल टारगेट को फोकस करना होगा। साथ ही वीआर हैडसेट को पहनने के बाद सिर हिलाकर कई प्रकार के फिल्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तस्वीरों को जूम आउट और जूम इन करने के लिए भी यह काफी उपयोगी है। गूगल प्लेस्टोर पर इस एप्लीकेशन को 4.3 रेटिंग दी गई है। एएए वीआर सिनेमा

AAA VR Cinema एक वीआर विडियो प्लेयर है जिसके जरिए यूजर डिवाइस पर विडियो कंटेट खोल सकते हैं। इस पर सामान्य से लेकर 360 विडियो तकनीक का आनंद उठा सकते हैं। विडियो को कंट्रोल करने के लिए इसमें खास प्रकार की ग्राफिक तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। गूगल प्लेस्टोर पर इस एप को 4.0 रेटिंग दी गई है। गूगल स्ट्रीट व्यू

अगर किसी पर्यटक स्थल पर वहां के बाजार, सड़क, पार्क व अन्य घूमने-फिरने का इंडिकेटर मैप 360 तकनीक में उपलब्ध हो जाए तो कैसा हो। गूगल स्ट्रीट व्यू यूजर को इसकी सुविधा देता है। वैसे तो इसका इस्तेमाल किसी भी स्मार्टफोन पर किया जा सकता है। लेकिन वीआर टेक्नोलॉजी से कनेक्ट होने के बाद यह अलग ही मजा देता है। डिवाइस में इसे डाउनलोड करने के बाद यूजर को वीआर हैडसेटर पहनकर एप खोलना होगा। इसके बाद आप एप के जरिए हैडसेट में ही उस जगह का वर्चुअल मैप देख सकेंगे।

