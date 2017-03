जानिए दो रियर कैमरे वाले इन बजट स्मार्टफोन के बारे में

नई दिल्ली। हिन्दुस्तान टीम

First Published:04-03-2017 06:27:11 PM Last Updated:04-03-2017 06:27:11 PM

क्या आपको पता है कि कुछ कंपनियां 15 हजार रुपये से भी कम कीमत में डुअल रियर कैमरे वाले फोन बेच रही हैं। डुअल रियर कैमरे से फोटो की पिक्चर क्वालिटी लाजवाब बनती है इसे सोशल मीडिया पर शेयर करके ढेरों लाइक हासिल किए जा सकते हैं। आइए जानते हैं ऐसे ही कुछ बजट फोन के बारे में। लेनोवो फैब2 प्लस

चीनी स्मार्टफोन निर्माता कंपनी लेनोवो के इस फोन में 13 मेगापिक्सल के दो रियर कैमरे दिए गए हैं। ये कैमरे फोकल लेंथ 2.0 अपर्चर और लेजर फोकस से लैस हैं। सेल्फी के लिए इसमें 8 मेगापिक्सल का कैमरा है जो एफ/2.2 अपर्चर के साथ आता है। कंपनी ने फोन में 3 जीबी रैम दी है जो 1.3 गीगाहर्ट्ज एमटी8783 64-बिट ऑक्टाकोर प्रोसेसर के साथ काम करता है। कंपनी ने इसमें 32 जीबी की इंटरनल मेमोरी दी है जिसमें 128 जीबी का एसडी कार्ड लगाया जा सकता है। एल्युमिनियम बॉडी से तैयार किए गए इस फोन में 4050 एमएएच की बैटरी मौजूद है जो दमदार बैकअप देती है। एलजी एक्स कैम K580I

स्मार्टफोन निर्माता कंपनी एलजी के एलजी एक्स कैम K580I में दो रियर कैमरे दिए हैं। इसमें से एक 13 मेगापिक्सल का है और दूसरा 5 मेगापिक्सल का है। ये दोनों कैमरे 120 डिग्री तक का क्षेत्र कैद कर सकते हैं। इस फोन में 5.2 इंच का डिसप्ले दिया गया है। सेल्फी प्रेमियों के लिए 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है। यह स्मार्टफोन 2 जीबी रैम, 16 जीबी इंटरनल मेमोरी, 2520 एमएएच की बैटरी, एंड्रॉयड मार्शमैलो और 1.14 गीगाहर्ट्ज प्रोसेसर के साथ चलता है। साथ ही इसमें अलग से एसडी कार्ड लगाने की सुविधा भी दी गई है। यह वीओएलटीई तकनीक से लैस है जिसकी मदद से इसमें रिलायंस जियो सिम इस्तेमाल की जा सकती है। डुअल सिम वाले इस फोन का वजन 260 ग्राम है। कूलपैड कूल 1 (4जीबी)

चीनी स्मार्टफोन निर्माता और कम पैसों में ज्यादा फीचर देने वाली कंपनी कूलपैड का भी बाजार में दो रियर कैमरे वाला फोन मौजूद है। कूलपैड कूल1 (4जीबी) में पीछे की तरफ 13 मेगापिक्सल वाले दो रियर कैमरे दिए गए हैं जो एफ/2.0 अपर्चर से लैस हैं। सेल्फी के लिए इसमें 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है। यह फोन 1.8 गीगाहर्ट्ज क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 652 ऑक्टाकोर प्रोसेसर, 4 जीबी रैम, 32 जीबी इंटरनल मेमोरी, एंड्रॉयड 6.0 मार्शमैलो ऑपरेटिंग सिस्टम और 32 जीबी इंटरनल मेमोरी पर काम करता है। कंपनी के मुताबिक 4,000 एमएएच की बैटरी वाला यह फोन एक बार चार्ज करने के बाद 12 घंटे तक लगातार इस्तेमाल किया जा सकता है। ये फायदा है डुअल रियर कैमरे का

डुअल कैमरे की मदद से खींची गई फोटो बेहद आकर्षक होती है और कई वेबसाइट का कहना है कि वह 3डी पिक्चर जैसी दिखाई देती हैं। कई बार वे फोटो देखने में डीएसएलआर कैमरे से खींची गई फोटो की तरह लगती हैं। दरअसल, दोनों कैमरे से खींची गई फोटो एक सॉफ्टेवयर की मदद से आपस में मिलकर एक हो जाती हैं। अगर आप डीएसएलआर की तरह आस-पास का बैकग्राउंड ब्लर (धुंधला) करना चाहते हैं तो डुअल कैमरे वाले फोन से यह संभव है। गौर करने वाली बात यह है कि हर एक कंपनी अपने डुअल कैमरे में अलग तरह के इफेक्ट देती हैं। पीछे की तरफ दिए गए दो कैमरों का सबसे अधिक फायदा फोकस पर दिखाई देता है। आमतौर पर एक लेंस वाले कैमरे का फोकस जल्दी सेट नहीं हो पाता है। कंपनी ने इस समस्या को दूर करने के लिए दो लेंस का प्रयोग किया है। साथ ही एक रियर कैमरे वाले अधिकतर फोन का अपर्चर फिक्स होता है मगर दो रियर कैमरे वाले फोन के अपर्चर को अपने मनमुताबिक सेट किया जा सकता है।

