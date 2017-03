4 ट्रांजेक्शन के बाद भी ATM से नहीं लगेगा कोई एक्सट्रा चार्ज

नई दिल्ली, लाइव हिन्दुस्तान टीम

First Published:04-03-2017 08:53:16 AM

एचडीएफसी, आईसीआईसीआई और एक्सिस बैंक ने एटीएम से नकद निकासी पर कोई नया शुल्क नहीं लगाया है। एटीएम से नकद निकासी पर रिजर्व बैंक के पुराने नियम ही लागू होंगे। सिर्फ इन बैंकों के खातों से 1 मार्च से चार से अधिक बार नकद लेन-देन पर 150 रुपये शुल्क लग रहा है। वहीं सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक एसबीआई 1 अप्रैल से बैंक खाते से तीन से अधिक बार नकद लेन-देन पर 50 रुपये शुल्क वसूल करेगा। एटीएम नियमों में बदलाव नहीं एटीएम से नकद निकासी पर रिजर्व बैंक का 1 दिसंबर 2014 का पुराना नियम ही लागू होगा। यानि ग्राहक अपने बैंक के एटीएम से पांच बार मुफ्त नक द निकासी कर सकते हैं। इससे अधिक पर 15 से 20 रुपये का शुल्क लगता है। दूसरे बैंक के एटीएम से चार महानगरों में तीन बार मुफ्त पैसे निकाल सकते हैं, जबकि अन्य शहरों में पांच बार मुफ्त नकद निकासी कर सकते हैं। नोट बंदी के वक्त यह नियम रोक दिए गए थे। लेकिन 1 जनवरी से यह शुल्क फिर से शुरू हो गए हैं। एचडीएफसी बैंक का नया नियम बचत खाते से ग्राहक हर महीने अपनी बैंक शाखा (होम ब्रांच) में चार बार मुफ्त जमा और निकासी कर सकते हैं। इससे अधिक जमा या निकासी पर 150 रुपये शुल्क लगेगा। इससे पहले छठवीं बार निकासी पर 100 रुपये का शुल्क लगता था। ग्राहक एक महीने में होम ब्रांच से अपने खाते से दो लाख रुपये जमा या निकाल सकते हैं। इसके ऊपर की राशि पर प्रति 1,000 रुपये पर पांच रुपये या न्यूनतम शुल्क 150 रुपये देने होंगे। पहले यह सीमा 50 हजार रुपये थी। दूसरी शाखा (नॉन होम ब्रांच) से रोज 25 हजार रुपये तक मुफ्त निकासी कर सकते हैं। आईसीआईसीआई बैंक आईसीआईसीआई बैंक के होम ब्रांच में चार बार नकद निकासी पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। लेकिन चार से ज्यादा बार जमा या निकासी पर 150 रुपए शुल्क लिया जाएगा। एक्सिस बैंक एक्सिस बैंक के होम ब्रांच या दूसरी शाखा (नॉन होम ब्रांच) से हर पांचवी नकद निकासी पर प्रति एक हजार रुपए पर पांच रुपए या न्यूनतम चार्ज 150 जो अधिक हो देना होगा। एटीएम शुल्क पर स्पष्टीकरण एचडीएफसी बैंक ने भ्रम को दूर करते हुए ट्विटर पर स्पष्टीकरण देते हुए कहा है कि एटीएम पर शुल्क में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया है। केवल शाखा से नकद निकासी-जमा पर शुल्क को संशोधित किया है। ट्विटर पर बैंक ने संशोधित शुल्क के बारे में एक लिंक भी दिया है।

