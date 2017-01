1 फरवरी से ATM में खत्म होगी कैश विदड्रॉअल लिमिट

नोटबंदी के बाद से एटीएम से कैश विदड्रॉअल लिमिट एक फरवरी से खत्म हो जाएगी। अारबीआई के अनुसार, अब एटीएम मशीन से एक दिन में एक डेबिट कार्ड से 24 हजार रुपये तक निकाल सकते हैं, लेकिन एक हफ्ते मे 24 हजार रुपये निकालने की लिमिट बरकरार रहेगी।

Limits placed on cash withdrawals from ATMs stand withdrawn from Feb 01. Banks may,at their discretion,have their own operating limits:RBI