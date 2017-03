पूर्व MP शहाबुद्दीन के निधन पर CM नीतीश समेत कई नेताओं ने जताया शोक

नई दिल्ली, हिन्दुस्तान टीम

First Published:04-03-2017 12:01:10 PM Last Updated:04-03-2017 12:01:10 PM

पूर्व सांसद तथा भारती विदेश सेवा के पूर्व अधिकारी सैयद शहाबुद्दीन का आज तड़के नोएडा के जेपी अस्पताल में निधन हो गया। वह 82 वर्ष के थे। उनके परिवार में पांच बेटियां हैं। उनके निधन पर बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने दुख व्यक्त किया है। वहीं,आम आदमी पार्टी बिहार के मीडिया प्रभारी बबलू प्रकाश ने सैयद शहाबुद्दीन साहब के आकस्मिक निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए कहा कि, उन्होंने एक राजनयिक, एक राजदूत और एक राजनेता के रूप में कार्य किये थे, देश के लिए यह बहुत बड़ी छति है जिसको पूरा नहीं किया जा सकता है। श्री शहाबुद्दीन के दामाद तथा भारतीय प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी अफजल अमानुल्लाह ने यूनीवार्ता को बताया कि उन्हें सांस लेने की तकलीफ के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया था लेकिन आज सुबह करीब पांच बजकर 30 मिनट पर उनका निधन हो गया। उन्हें आज यहां जोहर नमाज के बाद करीब 1.30 बजे तत्फीम किया जाएगा। राजनयिक, राजदूत और राजनेता के तौर पर जाने जाने वाले श्री शहाबुद्दीन का जन्म 1935 में हुआ और बिहार स्कूल परीक्षा समित की मैट्रिक की परीक्षा के टॉपर रहे। वर्ष 1958 में भारतीय विदेश सेवा (आईएफएस) के लिए चुने गये। वर्ष 1978 में उन्होंने भारतीय विदेश सेवा (आईएफएस) से इस्तीफा देकर राजनीति में प्रवेश किया। वह लोकसभा और राज्य सभा के सदस्य रहे। श्री शहाबुद्दीन का नाम शाह बानो केस और बाबरी मस्जिद विध्वंश के बाद देश भर में सुर्खियों में छाया रहा। उन्होंने बाबरी मस्जिद गिराये जाने के बाद लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा भी दे दिया था। उन्होंने 1989 में इंसाफ पाटीर् का गठन किया था जिसे एक साल के भीतर ही भंग भी कर दिया था। वे भारत के संघीय ढ़ांचे के पैरोकार के तौर पर भी जाने जाते हैं और उनकी राय में शासन के हर स्तर पर अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी होनी चाहिए थी। वह कई मुस्लिम संस्थानों और संगठनों से भी जुड़े हुए थे। वह ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस-ए-मुसावरात के 2004 से 2007 के बीच अध्यक्ष भी रहे। उन्होंने 1983 से 2002 के बीच और जुलाई 2006 से मासिक जरनल मुस्लिम इंडिया के रिसर्च का संपादन भी किया। वह ताजा घटनाक्रमों पर टीवी पर होने वाली बहसों में भी लगातार भाग लेते रहे। उन्होंने पाकिस्तान से लेकर सऊदी अरब के कई समाचारपत्रों में विभिन्न विषयों पर कई लेख भी लिखे। सैयद शहाबुद्दीन की एक पुत्री परवीन अमानुल्लाह, जो श्री अफजल की पत्नी हैं, वर्तमान में आम आदमी पाटीर् की बिहार की नेता हैं। वह बिहार की नीतीश सरकार में मंत्री भी रह चुकी हैं। पारिवारिक सूत्रों के मुताबिक स्वगीर्य शहाबुद्दीन को लोदी रोड कब्रिस्तान में दोपहर एक बजकर 30 मिनट में दफनाया जाएगा।



Web Title: cm nitish kumar including other leader shows condolence on death former ifs and mp syed shahabuddin

