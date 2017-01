संक्रांति : टाल की धरती पर लीजिए गया की तिलकुट का स्वाद

सूर्यगढ़ा (लखीसराय ) | निज प्रतिनिधि

तील-चाउर का त्योहार। परंपरा को निभाने के लिए लखीसराय जिले का बाजार भी तैयार है। वहीं टाल की धरती पर दही-चूड़ा के साथ तिलकुट का कुछ खास हीं महत्व है। इसकी तैयारी भी पूरी हो चुकी है। मकर संक्रांति के त्योहार में अब बस गिने-चुने दिन बच गए हैं। तैयारी शुरू हो गई है। घर से निकल कर लोग बाजार जाकर संक्रांति से जुड़ी खरीदारी भी कर रहे हैं। शहर के बाजार से लेकर गांवों के चौक के समीप तिलकुट के गया और लोकल पैकेट वाले दोनों अंदाज मौजूद है। और खरीदार भी उसमें खासी रूचि ले रहे हैं। खासकर गया की तिलकुट की बात ही निराली है। यहां के बाजारों में वैसे तो कई तरह की तिलकुट उपलब्ध है लेकिन सबसे ज्यादा मांग गया की तिलकुट का रहता है। गया की तिलकुट की कीमत भी अधिक है। शहर के बाजारों में 220 से 270 रुपए किलो की दर से बिक्री हो रही है। आम तिलकुट 200 रुपए किलो है। सूर्यगढ़ा बाजार के मिठाई दुकानदार भी गया से तिलकुट मंगाकर दुकानों में बिक्री कर रहे है। किराना दुकानों में भी एजेंटों के माध्यम से गया से तिलकुट मंगाकर बिक्री की जा रही है। टाल क्षेत्र में पहले कुछ दुकानदारों के द्वारा गया से तिलकुट कारीगरों को ही बुलाया जाता था। लेकिन पिछले साल से गया से तिलकुट मंगाकर यहां बिक्री की जाती है। सूर्यगढ़ा बस स्टैंड के नजदीक के दुकानदार सोनु कुमार ने बताया कि अब बाहर से ही तिलकुट आता है। ज्यादातर उसी तिलकूट की बिक्री होती है। दुकानदार मुन्ना महाजन, ओम साह के द्वारा गया से ही तिलकुट मंगा कर बेचने की बात कही गई। पुरानी बाजार के विजय साव मंुगेरी के परिवार के सदस्यों द्वारा बनाकर ही तिलकुट बेची जाती है, जबकि किराना व पान दुकानों में रेडीमेड तिलकुट की बिक्री हो रही है।