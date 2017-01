किऊल-जमुई रेल सेक्शन पर चलती ट्रेन में महिलाओं से बैग लूट

झाझा(जमुई)। निज संवाददाता

First Published:20-01-2017 07:38:07 PM Last Updated:20-01-2017 07:48:45 PM

चलती ट्रेन से यात्रियों का सामान ले भागने की फिर एक घटना सामने आयी है। इस बार इसकी शिकार करीब आधा दर्जन महिला मुसाफिर हो गई बताई जाती है। मैनलाइन के किऊल-जमुई रेल सेक्शन पर बीती देर शाम घटित उक्त घटना 53132 डाउन मुजफ्फरपुर-सियालदह फास्ट पैसेंजर ट्रेन की है। अपराधियों के तांडव की शिकार हुई सभी महिलाएं बेगुसराय इलाके के मसूरचक व् भवानीपुर आदि की रहने वाली हैं। घटना में महिलाओं के नकद रुपये समेत कपड़े, मोबाइल, मंगल सूत्र आदि भी अपराधियों द्वारा लूट ले जाने की बात सामने आई है। मामले को ले पीड़िता मंजू देवी द्वारा जमुई रेल अपराध केंद्र में मामला दर्ज़ कराया गया है। पीड़िता के अनुसार कुछ बदमाश उनके ऊपर वाली सीट पर बाजबरन जा बैठे थे व् ट्रेन के कुंदर हॉल्ट पहुंचने पर उनके उक्त सामानों से भरी बैगों को जबरदस्ती अपने कब्जे में कर वहां उतर गए। बताया जाता है की बदमाश किऊल स्टेशन पर ही सवार हो गए थे। आवेदिका ने बताया कि उनके साथ ही सफररत सरिता देवी, मिथिला देवी और रेनू सिंह आदि महिलाएं भी छिनतई की शिकार हुई हैं। बताया जा रहा है कि ये महिलाएं सियालदह जा रही थीं। पूछे जाने पर जमुई रेल पीपी के प्रभारी भगवान सिंह ने बताया की यह घटना दो उचक्कों द्वारा महिलाओं का बैग चोरी कर कूद जाने का है।

Web Title: robbery of bags from 6 women in running train of kiul to jamui section

