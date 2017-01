डॉक्युमेंट्री में दिखेगी बुचो की कहानी, कभी टल्ली रहता था आज छूता तक नहीं

अंकित आनंद

First Published:18-01-2017 12:47:47 PM Last Updated:18-01-2017 12:48:26 PM

भागलपुर की सच्ची घटना पर पुलिस ने बनवाई डॉक्युमेंट्री साहेबगंज के बुचो यादव परिवार पर बनी है लघु फिल्म सीएम के हाथों इस फिल्म को कराया जा सकता है रिलीज बड़े से बड़ा शराबी भी अगर चाह ले तो वह भी नशा छोड़कर हंसती-खेलती जिंदगी जी सकता है। पुलिस ने भागलपुर की एक ऐसी ही सच्ची घटना पर डॉक्यूमेंट्री बनाई है, जिसमें दिखाया जाएगा कि विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के साहेबगंज का बुचो यादव और उसका बेटा शराब की लत में कैसे अपने परिवार को बर्बादी के कगार पर पहुंचा देता है। शराब की लत पूरी करने के लिए बुचो का बेटा अपराध की दुनिया में कदम रखता है और चोरी के इल्जाम में उसे जेल की हवा तक खानी पड़ती है। इसी बीच मुख्यमंत्री शराबबंदी की घोषणा करते हैं और बाप-बेटे इस गंदी लत से खुद को दूर करने की ठान लेते हैं। आज बुचो व उसके बेटे शराब छोड़कर परिवार के साथ हंसी-खुशी जिंदगी बिता रहे हैं। शराब के दुष्प्रभाव पर आधारित यह डॉक्युमेंट्री फिल्म बनकर लगभग तैयार है। फाइनल एडिटिंग की जा रही है। एसएसपी ने बताया कि डॉक्युमेंट्री को वरीय अधिकारियों को दिखाने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से इसे रिलीज कराने का निर्णय लिया जाएगा। लोगों के बीच इसके जरिए कैसे जागरूकता संदेश पहुंचाया जाए, इसके बारे में बाद में निर्णय लिया जाएगा। ‘सावधान इंडिया जैसा होगा डॉक्युमेंट्री का पैटर्न डॉक्युमेंट्री फिल्म का पैटर्न धारावाहिक सावधान इंडिया की तरह है। एंकर अमृता पाण्डेय और मनीष मयूर डाक्युमेंट्री का परिचय करवाते हुए कहानी में प्रवेश करवाएंगे। इसके बाद बुचो यादव और उसके बेटे की शराब की लत की वजह से बर्बाद हो रहे परिवार की झलक दिखाई जाएगी। बुचो के बेटा का अपराध की दुनिया में कदम रखना और जेल पहुंचने तक की कहानी दिखाई जाएगी। इन सबके बीच शराबबंदी की घोषणा के बाद बुचो व उसके बेटे में आए बदलाव और फिर आगे की जिंदगी का भी चित्रण दिखेगा। डॉक्युमेंट्री में इन्होंने निभाया किरदार फिल्म का निर्देशन भागलपुर के संतोष राज और अमरजीत सिंह ने किया है। फिल्म में लीड एक्टर मनोज मीत बुचो यादव, वीणा कुमारी बुचो की पत्नी, अतुल आयुष बुचो का बेटा, राधा बुचो की बहुत सौम्य सी छोटी बेटी और साक्षी बुचो की बड़ी बेटी की भूमिका में नजर आएंगी। इसके अलावा संटी, रितेश, पुष्पा, साजन, रामू रंगीला, निधि बुधिया, निधि सिंह, राहुल, शुभम, कर्ण, मोनिका, शहंशाह, अयान, मनीष, सूर्या और कुमार प्रवीण ने भी डॉक्युमेंट्री में किरदार निभाया है।

Web Title: documentary based on liquor ban in bihar is been made by bhagalpur police

