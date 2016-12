जमुई जिले के वेबसाईट पर सूचनाएं अद्यतन नहीं

जमुई। नगर प्रतिनिधि

First Published:23-12-2016 11:07:08 PM Last Updated:23-12-2016 11:12:25 PM

जी हाँ, खबर की शीर्षक पढ़कर चौंकने की आवश्यकता नहीं है। जमुई जिले के आधिकारिक वेबसाईट पर अपलोडेड डाटा को मानें तो कुछ ऐसी ही सूचना आपको मिलेगी। एक ओर सरकार कैशलेस ट्रांजेक्शन, डिजिटल पेमेन्ट के साथ-साथ इंटरनेट के माध्यम से सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए नये-नये प्रयासों को बढ़ावा दे रही है वहीं दूसरी ओर जिले का एनआइसी वेबसाईट पर सूचनाओं के अद्यतन करने को लेकर गंभीर नहीं है। इस सूचना को मानें तो चौधरी अनंत नारायण अभी भी जिले के अपर समाहर्ता हैं जबकि उनके स्थानान्तरण के उपरांत उप विकास आयुक्त को प्रभार ग्रहण किये हुए महीनों बीत चुके हैं। इसी तरह जमुई डॉट बीआईएच डॉट एनआईसी के कॉन्टेक्ट अस लिंक पर डाली गई जानकारी के अनुसार जिला सूचना एवं जनसंपर्क पदाधिकारी जमुई सुभाष कुमार अभी भी नगर परिषद्, जमुई के कार्यपालक पदाधिकारी के रूप में पदस्थापित दिखाई दे रहे हैं जबकि नए को आये हुए लगभग एक माह हो चुका हैं। इसी प्रकार जिला निबंधन कार्यालय के अवर रजिस्ट्रार राकेश कुमार का तबादला हो चुका है । अजय कुमार को श्रम अधीक्षक, जमुई बताया जा रहा है। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, स्थापना शिक्षा, महेन्द्र झा को सेवानिवृत हुए तीन माह से उपर हो गये हैं। उनके स्थान पर उनका प्रभार एमडीएम के कार्यक्रम पदाधिकारी मधुसूदन पासवान द्वारा संभाला जा रहा है और वेबसाईट पर अभी भी महेन्द्र झा का नाम अंकित दिख रहा है। विदित हो कि विगत पंचायत चुनाव के समय भी चुनाव आयोग के निर्देश के बावजूद भी पंचायत प्रतिनिधियों के निर्वाचन से संबंधी जानकारियाँ अप टू डेट नहीं हो पायी। सूचना क्रांति के इस युग में एनआईसी द्वारा इस तरह की गंभीर लापरवाही से कई तरह के भ्रम उत्पन्न हो रहे हैं। सूचनाओं के सत्यापन से लेकर उनके अपडेशन के लिए जिला प्रशासन को इस ओर चौकस रहने की आवश्यकता है। इस संबंध में एनआइसी के राकेश कुमार ने बताया कि शीघ्र ही इसे अपडेट कर दिया जाएगा।

लाइव हिन्दुस्तान पर खबरें देखने के लिए कृपया ब्राउज़र की विज्ञापन अवरोधक स्क्रिप्ट(ad blocker) को बंद करें और अपना वेब पेज रिफ्रेश करें , या साइट को किसी दूसरे ब्राउज़र में देखें । Google Chrome Firefox Internet Explorer AdBlock Plus के द्वारा अनब्लॉक करने के लिए ब्राउज़र के एड्रेस बार के टॉप-राईट कार्नर में AdBlock Plus के हाथ के आइकॉन पर क्लिक करें.

एक ड्रॉप-डाउन मेनू में Enabled on this site के सामने टिक मार्क दिखेगा.

वहां बने बटन पर क्लिक करें जब तक Disabled on this site लिख कर न आ जाए.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें Chrome AdBlock Extension के द्वारा अनब्लॉक करने के लिए ब्राउज़र के एड्रेस बार के टॉप-राईट कार्नर में AdBlock Extension के हाथ के आइकॉन पर क्लिक करें.

ड्रॉप-डाउन मेनू में एक Don't run on pages on this domain ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करें.

क्लिक करने के बाद एक सेटिंग्स पॉप-अप दिखाई देगा, जिसमें Exclude पर क्लिक करें.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें ब्राउज़र के एड्रेस बार के टॉप-राईट कार्नर में AdBlock Plus के हाथ के आइकॉन पर क्लिक करें.

ड्रॉप-डाउन मेनू में Disabled on livehindustan.com ऑप्शन पर क्लिक करें.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें ब्राउज़र के नीचे दाईं तरफ AdBlock Plus के आइकॉन पर क्लिक करें.

ड्रॉप-डाउन मेनू में Disabled on www.livehindustan.com ऑप्शन पर क्लिक करें.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें

Hindi News से जुडी अन्य ख़बरों की जानकारी के लिए हमें फेसबुक पर ज्वाइन करें और ट्विटर पर फॉलो करें Web Title: according to jamui distric websaite chaudhary anant narayan is still on adm post

From around the Web