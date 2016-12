ऐतिहासिक होगी सीएम की निश्चय यात्रा : ललन

लखीसराय | निज प्रतिनिधि

First Published:22-12-2016 11:02:27 PM Last Updated:22-12-2016 11:12:15 PM

Minister lalan Singh said-our strength Lakhisarai, Minister, lalan, activists, addressing, row मुख्यमंत्री, जदयू , योजना , विकास, नीतीश कुमार सूबे के जल संसाधन मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि 30 दिसंबर को मुख्यमंत्री की निश्चय यात्रा की सभा को चुनौती के रूप में लीजिए एवं इसकी सफलता के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़िए। लखीसराय | निज प्रतिनिधि सूबे के जल संसाधन मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि 30 दिसंबर को मुख्यमंत्री की निश्चय यात्रा की सभा को चुनौती के रूप में लीजिए एवं इसकी सफलता के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़िए। वह मुख्यमंत्री के आगमन की तैयारी को लेकर गुरुवार को टाउन हॉल में महागठबंधन के कार्यकर्ताओं की एकदिवसीय बैठक में पहुंचे हुए थे। जदयू जिलाध्यक्ष रामानंद मंडल की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में जल संसाधन तथा योजना एवं विकास मंत्री ने आगे कहा कि तैयारी पूरी तरह से करेंगे तो लखीसराय जिले में बचा हुआ विकास का काम भी पूरा हो जाएगा। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी 30 दिसंबर को शेखपुरा के बाद लखीसराय पहुंचेंगे। लखीसराय में विभागीय बैठक करने के बाद चेतना सभा को संबोधित करेंगे। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से मुख्यमंत्री के निश्चय यात्रा कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव के पहले हुई एक मीटिंग में मुख्यमंत्री ने शिरकत करने के बाद उसे बिहार की सबसे बड़ी व ऐतिहासिक बैठक बताया था। हमसबों को उसे इतिहास को एकबार फिर से दोहराने की जरूरत है। कार्यकर्ताओं की बैठक में मुख्यमंत्री के सात निश्चय की हुई चर्चा : मंत्री श्री ललन ने मुख्यमंत्री के सात निश्चय की चर्चा करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री सात निश्चय को ध्यान में रखकर लखीसराय आ रहे हैं। विधानसभा चुनाव के दौरान सीएम ने 218 मीटिंग की थी। उस मीटिंग में उन्होंने सात निश्चय को क्रियान्वित करने की बात कहीं थी। सीएम ने विकास मोड में सात निश्चय को पूरा करने की तैयारी की और एक-एक कर सभी योजनाओं को लांच किया। उन्होंने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, कौशल विकास केंद्र, हर घर नल का जल योजना आदि की चर्चा की। कहा कि अगले साल तक हर घर में बिजली पहुंचा दी जाएगी। सरकार के ही पैसे से घरो में मीटर भी लगवा दिया जाएगा, केवल खपत होने वाली बिजली का भुगतान करना पड़ेगा। उन्होंने कहा सभी योजना का क्रियान्वयन करने के बाद उसके प्रगति का निरीक्षण करने के लिए मुख्यमंत्री निश्चय यात्रा कर रहे हैं। 2020 तक निश्चय की सभी योजनाओं को घर-घर पहुंचा देंगे। सात निश्चय दुनिया के लिए उदाहरण के रूप में होगा। बैठक जदयू के संगठन प्रभारी ई. शंभूशरण, जिला परिषद अध्यक्ष रामशंकर शर्मा उर्फ नूनू बाबू, सूर्यगढ़ा प्रखंड मुखिया संघ के अध्यक्ष संजय महतो, जदयू के पूर्व राज्य परिषद सदस्य अमरेश कुमार अनीश, पैक्स अध्यक्ष दीपक शर्मा, वरिष्ठ नेता संजय सिंह बालगुदर, रविराज कुमार, सियाराम कुमार, सीमा देवी, मनोज कुमार सिंह, सुजीत कुमार, मोहन ठाकुर, राजेश कुमार सिंह, पूर्व प्रमुख सियाराम कुमार, पूर्व मुखिया संजय कुमार सहित सैंकड़ों लेाग मौजूद थे। शराबबंदी से गांव की आर्थिक स्थिति में सुधार मंत्री ने कहा कि बिहार में शराबबंदी कानून लागू करने से गांव की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है। शराबबंदी जनता के हित में की गई है। सरकार को भले ही पांच हजार करोड़ रुपया टैक्स के रूप में मिल जाता था, लेकिन शेष रुपए दूसरे प्रदेश में जा रहे थे। शराबबंदी से गांव में परिवर्तन आ गई है। शराब पर खर्च करने वाले गरीब एवं मध्यमवर्गीय परिवार के लोग उस राशि को अपने परिवार के ऊपर खर्च कर रहे हैं।

लाइव हिन्दुस्तान पर खबरें देखने के लिए कृपया ब्राउज़र की विज्ञापन अवरोधक स्क्रिप्ट(ad blocker) को बंद करें और अपना वेब पेज रिफ्रेश करें , या साइट को किसी दूसरे ब्राउज़र में देखें । Google Chrome Firefox Internet Explorer AdBlock Plus के द्वारा अनब्लॉक करने के लिए ब्राउज़र के एड्रेस बार के टॉप-राईट कार्नर में AdBlock Plus के हाथ के आइकॉन पर क्लिक करें.

एक ड्रॉप-डाउन मेनू में Enabled on this site के सामने टिक मार्क दिखेगा.

वहां बने बटन पर क्लिक करें जब तक Disabled on this site लिख कर न आ जाए.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें Chrome AdBlock Extension के द्वारा अनब्लॉक करने के लिए ब्राउज़र के एड्रेस बार के टॉप-राईट कार्नर में AdBlock Extension के हाथ के आइकॉन पर क्लिक करें.

ड्रॉप-डाउन मेनू में एक Don't run on pages on this domain ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करें.

क्लिक करने के बाद एक सेटिंग्स पॉप-अप दिखाई देगा, जिसमें Exclude पर क्लिक करें.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें ब्राउज़र के एड्रेस बार के टॉप-राईट कार्नर में AdBlock Plus के हाथ के आइकॉन पर क्लिक करें.

ड्रॉप-डाउन मेनू में Disabled on livehindustan.com ऑप्शन पर क्लिक करें.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें ब्राउज़र के नीचे दाईं तरफ AdBlock Plus के आइकॉन पर क्लिक करें.

ड्रॉप-डाउन मेनू में Disabled on www.livehindustan.com ऑप्शन पर क्लिक करें.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें

From around the Web