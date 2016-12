बारह हजार स्कूली बच्चे बनाएंगे मानव शृंखला

चानन | निज संवाददाता

First Published:21-12-2016 10:27:52 PM Last Updated:21-12-2016 10:36:23 PM

Twelve thousand school children will form a human chain Channan, Meeting, BDO, January 21, Kiul 21 जनवरी को किउल से कुंदर एवं मननपुर बाजार से मलिया पुल तक करीब 30 किलोमीटर लंबी मानव शृंखला बनाने के लिए वर्ग पांच से उपर के छात्र-छात्राओं, संविदा कर्मियों, आशा कार्यकत्र्ता, जीविका समूहों का सहयोग लिया जायेगा। मानव शृंखला शराब बंदी के सफल क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण रोल होगा । चानन | निज संवाददाता स्कूल प्रधान व सीआरसी समन्वयकों की बैठक बीआरसी इटौन में बीडीओ राकेश कुमार की अध्यक्षता में बुधवार को आयोजित किया गया, जिसका संचालन बीईओ हरे कृष्ण झा ने किया। बैठक में बीडीओ राकेश कुमार ने कहा कि मद्य निषेध अभियान के तहत 21 जनवरी को सभी स्कूली छात्र छात्राओं को मानव शृंखला बनाना है । शृंखला के माध्यम से समाज के प्रत्येक वर्ग के लोगों के बीच शराबबंदी का संदेश पहंुचना है। उन्होंने सभी स्कूल प्रधान को कहा कि यहां 6-8 वर्ग में करीब 13 हजार छात्र छात्राओं शिक्षा अध्ययन कर रहे है इसलिए कम से कम 12 हजार छात्र-छात्राओं का मानव श्रंृखला बनना चाहिए। किउल से कुंदर तक बनेगी मानव शृंखला : सरकार के इस अभियान को सफल बनाने के लिए किउल से कुंदर एवं मननपुर बाजार से मलिया पुल तक करीब 30 किलोमीटर लंबी मानव शृंखला बनाने के लिए वर्ग पांच से उपर के छात्र-छात्राओं, संविदा कर्मियों, आशा कार्यकत्र्ता, जीविका समूहों का सहयोग लिया जायेगा। मानव शृंखला शराब बंदी के सफल क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण रोल होगा । बैठक में ये थे उपस्थित : बीआरसी विकास कुमार पासवान, शिवेन्दु कुमार, अजय सिंह, मुकेश सिंह, शशि शेखर महेता, विजय पटेल, सत्य प्रकाश पासवान, बबलू कुमार, राम सागर पासवान, सीकेश पासवान, पिंकू मंडल, संतोषी कुमारी, सतीश कुमार, उदय कुमार, सुनील कुमार, रामटहल पासवान, पुष्पा सिंह, सत्यनारायण मंडल, कुंदन कुमार, रविन्द्र शर्मा,विभा कुमरी, विपीन वर्मा, अशोक कुमार, सच्चिादानंद यादव, अजय कुमार सिन्हा, विभय कुमार , कुंदन कुमार, शोभा कुमारी, सुधीर पासवान, रविशंकर कुमार सहित दर्जनों स्कूल प्रधान उपस्थित थे।

लाइव हिन्दुस्तान पर खबरें देखने के लिए कृपया ब्राउज़र की विज्ञापन अवरोधक स्क्रिप्ट(ad blocker) को बंद करें और अपना वेब पेज रिफ्रेश करें , या साइट को किसी दूसरे ब्राउज़र में देखें । Google Chrome Firefox Internet Explorer AdBlock Plus के द्वारा अनब्लॉक करने के लिए ब्राउज़र के एड्रेस बार के टॉप-राईट कार्नर में AdBlock Plus के हाथ के आइकॉन पर क्लिक करें.

एक ड्रॉप-डाउन मेनू में Enabled on this site के सामने टिक मार्क दिखेगा.

वहां बने बटन पर क्लिक करें जब तक Disabled on this site लिख कर न आ जाए.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें Chrome AdBlock Extension के द्वारा अनब्लॉक करने के लिए ब्राउज़र के एड्रेस बार के टॉप-राईट कार्नर में AdBlock Extension के हाथ के आइकॉन पर क्लिक करें.

ड्रॉप-डाउन मेनू में एक Don't run on pages on this domain ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करें.

क्लिक करने के बाद एक सेटिंग्स पॉप-अप दिखाई देगा, जिसमें Exclude पर क्लिक करें.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें ब्राउज़र के एड्रेस बार के टॉप-राईट कार्नर में AdBlock Plus के हाथ के आइकॉन पर क्लिक करें.

ड्रॉप-डाउन मेनू में Disabled on livehindustan.com ऑप्शन पर क्लिक करें.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें ब्राउज़र के नीचे दाईं तरफ AdBlock Plus के आइकॉन पर क्लिक करें.

ड्रॉप-डाउन मेनू में Disabled on www.livehindustan.com ऑप्शन पर क्लिक करें.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें

From around the Web