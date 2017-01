ठंड के मौसम में दुधारू पशुओं का रखें विशेष ध्यान

सूर्यगढ़ा (लखीसराय ) | निज प्रतिनिधि

First Published:13-01-2017 10:44:54 PM

Take special care of dairy animals in winter d घना कोहरा व सर्द हवा ने फिर दस्तक दी है। ठंडी पछुआ हवाओं से कनकनी बढ़ गई है। महज 24 घंटे के अंदर लखीसराय जिले का न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया।शुक्रवार को इन हवाओं ने कनकनी बढ़ा दी। राहत की बात यह रही कि धूप खिलने के कारण दिन के समय लोगों को गलन भरी ठंड से राहत मिली। ऐसे में पालतु जानवरों का भी विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। थोड़ी सी लापरवाही परेशानी की वजह बन सकती है। पशु चिकित्सक बताते हैं कि पशुपालन देश की अर्थव्यवस्था में मुख्य भूमिका अदा करता है। खासकर दुधारु पशुओं को सर्दी के दिनों में विशेष देखभाल करनी चाहिए। अन्यथा उनके उत्पादन एवं प्रजनन क्षमता में गिरावट आ जाती है। सर्दी के मौसम में खुरपका एवं मुंहपका बीमारी सामान्य तौर पर ज्यादा होती है। इससे बचने के लिए जानवरों को टीका लगवाना बहुत जरूरी होता है।गोशाला में पानी जमने न दें: ठंडी हवा से पशुओं को बचाने के लिए रात में गोशाला के अंदर तथा पशु के बांधने की जगह को सुखा रखना जरूरी है। रात के समय पशुपालक फर्स पर धान का पुआल तथा राख बिछाकर पशुओं के शरीर को गर्म रख सकते हैं। ध्यान रखें फर्श पर पानी या गोबर जमा न हो। गाय एवं भैंस के शरीर का तापमान 101.5 डिग्री एफ रहता है, जबकि ठंड में बाहर का तापमान काफी कम होता है। ऐसे में पशु के शरीर को कंबल या बोरा से ढक कर रखना चाहिए। खानपान का रखें ध्यान: सर्दी के मौसम में यदि पशुओं का आहार प्रबंधन ठीक प्रकार से नहीं किया गया तो स्वास्थ्य व दूध उत्पादन की क्षमता पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। इस मौसम में पशुओं को अधिक ऊर्जा की जरूरत होती है। इसीलिए पशुओं को दाने की मात्रा ज्यादा देनी चाहिए। पशुओं को सेंधा नमक भी खिलाना चाहिए। पशु के शरीर की ऊर्जा बढ़ाने के लिए धूप में घुमाना चाहिए और गुनगुना पानी पिलाना चाहिए। शीतलहर में पशुओं को कोलस्ट्रोल और निमोनिया की बीमारी होने की ज्यादा संभावना रहती है। इस में पशुओं के स्वसन तंत्र में सूजन, शरीर का तापमान बढ़ जाना, सांस लेने में तकलीफ होना, सर्दी-खांसी तथा नाक बहना मुख्य लक्षण माना जाता है। इस बीमारी के लक्षण दिखने पर पशुपालक अपने नजदीकी पशु स्वास्थ केंद्र जाकर पशु चिकित्सक से परामर्श लेकर उचित इलाज कराएं।सर्द हवा से कनकनी लोग परेशान : पीरीबाजार । घने कोहरे व बह रही सर्द हवा से ठंड का कहर जारी रहा। हालांकि धूप खिली और लोगों को थोड़ी राहत मिली। धूप निकलते ही लोग घरों से निकल छत व खुली जगहों पर धूप सेंकने के लिए बैठ गए। सभी घरों के छत पर लोग कपड़ा धोने-सुखाने के काम में जुट गए। शाम होते ही फिर कड़ाके की ठंड का कहर शुरू हो गया। शाम ढलते ही लोग जल्द ही घरों को लौटने लगे। रेलवे स्टेशन पर अलाव की मांग : पीरी बाजार । कनकनी को देखते हुए रेल यात्रियों एवं दैनिक कार्य करने वाले कर्मियों ने रेलवे स्टेशन के समीप अलाव जलाने की मांग की है। रेल यात्रियों का कहना है कि इस बढ़ी ठंड के कारण रेलयात्री परेशान हैं क्योंकि अभयपुर, कजरा रेलवे स्टेशन पर यात्रियों के लिए पर्याप्त मात्रा में यात्री शेड व बैठने की व्यवस्था नहीं है यहां चारों ओर से शेड खुला है जिसके कारण रेल यात्री परेशान हैं।

