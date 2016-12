विस्थापितों को मिलेगी जमीन: डीएम

कटिहार | हिन्दुस्तान संवाददाता

First Published:22-12-2016 10:37:55 PM Last Updated:22-12-2016 10:48:10 PM

बाढ़ से विस्थापित परिवारों को पुनर्वास दिलाने के लिए जिला प्रशासन ने तैयारी पूरी कर ली है। इस संबंध में जिलाधिकारी लगातार अधिकारियों से बात कर रहेंगे। गुरुवार को जिलाधिकारी ललनजी ने समाहरणालय स्थित अपने कार्यालय वेश्म में संवाददाताओं से कहा कि बाढ़ से विस्थापित परिवारों को पुनर्वास दिलाने के लिए जिला प्रशासन की प्रतिबद्धता है। इसी वित्तीय वर्ष में चिन्हित 4004 गरीबी रेखा से नीचे गुजर बसर करनेवाले विस्थापितों को भूमि उपलब्ध करा दी जायेगी। उन्होंने कहा कि अब तक पन्द्रह हजार चार सौ सतरह विस्थापितों के लिए अंचलवार भूमि उपलब्ध करा दिया गया है। लेकिन इन विस्थापित परिवारों को संबंधित भूमि का पर्चा नहीं दिये जाने के कारण उसके समक्ष विकट समस्या है। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन शीघ्र ही ऐसे लाभुकों के बीच पर्चा वितरण करेगी। उन्होंने कहा कि बरारी में सात हजार परिवारों को बसाने के लिए 366.71 एकड़ कुरसेला में 36.99 एकड़, प्राणपुर में 125 परिवारों के लिए 5.5 एकड़, मनिहारी में 3707 परिवारों के लिए 179.76 एकड़, अमदाबाद में 3754 परिवारों के लिए 142.57 एकड़ तथा कदवा में 109 परिवारों के लिए भूमि उपलब्ध करा दिया गया है। लेकिन इन परिवारों को बंदोवस्ती का परवाना जारी नहीं किया जा सका है। जिस कारण ऐसे लोगों को विभिन्न योजनाओं का लाभ लेने में कठिनाई उत्पन्न हो रही है। विस्थापितों को कठिनाई को देखते हुए उन्हें भी इसी वित्तीय वर्ष में पर्चा उपलब्ध करा दिया जायेगा। जिलाधिकारी ललनजी ने अंचलवार ब्योरा देते हुए कहा कि बरारी में वर्तमान सर्वे के अनुसार 1481 परिवार है। जिसमें 79 परिवार एपीएल के अंतर्गत आते हैं। इसलिए बरारी में 1402 बीपीएल परिवारों के बीच नयी लीज नीति के तहत पर्चा उपलब्ध कराया जायेगा। इसी तरह कुरसेला में 422 में 123 को, प्राणपुर में 125 में 26 को, मनिहारी में 3707 में 1672 को, अमदाबाद में 620 को , कदवा में 161 को, आजमनगर में 59 परिवारों को नयी लीज नीति के तहत पर्चा उपलब्ध कराया जायेगा। प्रशासन ने की कवायद शुरू: जिलाधिकारी ने बताया कि इन विस्थापितों में से मनिहारी के रेफरल अस्पताल में रहनेवाले 68 तथा कुमारीपुर के दो सौ बहत्तर विस्थापित परिवारों का अभिलेख प्रमंडलीय आयुक्त के यहां अनुमोदन के लिए भेजा गया है। शेष का सत्यापन सम्बंधित अनुमंडल के भूमि सुधार उपसमाहर्ता से कराये जाने के बाद उन्हें भी पर्चा निर्गत किया जायेगा। उन्होंने कहा कि इसमें दो तीन माह का समय लगना तय है लेकिन इसी वित्तीय वर्ष में पर्चा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने कहा कि कार्रवाई पूर्व से शुरू है। इसके लिए दस दिनों से जिला स्तरीय पदाधिकारियों के साथ संबंधित अंचलाधिकारियों की बैठक भी की जा रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि पूर्व के पुनर्वासित को पर्चा देने में अधिक वक्त नहीं लगेगा। सूची बनाकर वेबसाइट पर अपलोड किया जायेगा। इस अवसर पर जिलाधिकारी के अलावा डीडीसी मुकेश पांडेय, आपदा प्रबंधन के प्रभारी पदाधिकारी सह डीएसओ अभिनय भास्कर, सदर अनुमंडलाधिकारी सुभाष नारायण एवं जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी ब्रजेश कुमार विकल मुख्य रुप से उपस्थित थे।

