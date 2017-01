जगदंबा के दरबार में सजी भजन सुर संध्या, झूम उठे लोग

बड़हिया (लखीसराय ) | निज संवाददाता

First Published:04-01-2017 10:25:06 PM Last Updated:04-01-2017 10:49:31 PM

Jagdamba choral tone laced evening at the court, people were shifting बुधवार को बड़हिया की विख्यात मां बाला त्रिपुरसुन्दरी जगदम्बा मंदिर के भक्त श्रीधर सेवाश्रम में देश के चंद संगीत घरानों में से एक बड़हिया घराना की ओर भजन सुर संध्या का आयोजन हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉ सत्येन्द्र अरूण ने की तथा संचालन पंडित स्व चक्रधर मिश्र की पुत्रवधु रंजना मिश्र ने किया। इस मौके पर उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए रंजना मिश्र ने कहा कि पंडित चक्रधर मिश्र ने भले ही बड़हिया से निकलकर सीवान को अपना कार्यक्षेत्र बनाया, मगर बड़हिया को वे कभी नहीं भूले। अक्सर मां जगदम्बा के दरबार में आकर वे अपनी कला की प्रस्तुति करते रहे। आज देश-विदेश के विभिन्न क्षेत्रों में रहकर उनका परिवार संगीत की प्रस्तुति कर बड़हिया का नाम रौशन कर रहा है। बड़हिया के साहित्यकार डॉ. सत्येन्द्र अरूण, समाजसेवी दिलीप सिंह, रामनारायण सिंह एवं संगीतकार पंडित बमशंकर मिश्र द्वारा स्व चक्रधर मिश्र के तैलचित्र पर माल्यार्पण तथा दीप प्रज्जवलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। स्व मिश्र के पांच वर्षीय पौत्र वंश मिश्र ने गणेश बंदना प्रस्तुत कर भजन कार्यक्रम की शुरूआत की। इस मौके पर पांच वर्षीय वंश मिश्र ने भजो रे मन राम रतन धन पायो़ क़ी प्रस्तुति की तो उपस्थित लोग दांतों तले अंगुलियां दबाने को मजबूर हो गये। संगीतकार प्रणवप्रकाश ने युगों युगों से हर सदी तक सिलसिला है आदमी, एक आता एक जाता कम न होता आदमी़. क़ी प्रस्तुति कर उपस्थित लोगों को वाह-वाह करने पर मजबूर कर दिया। पटना के प्रणव ने गाई विद्यापति की रचना : पटना के संगीतकार प्रणव प्रभाकर की राग भैरवी जगत जननी माता भवानी दुख हरणी करणी हर पाप हरणी़.़.़. तथा कवि विद्यापति रचित भजन जय जय भैरवि असुर भयावनि पशुपति आमिनी माया़.़.एवं जगदम्ब अहि अबलम्ब अहि हमर हे माई अहां बिन आस केकऱ.क़क़ी प्रस्तुति पर दर्शक भक्ति भाव से ओतप्रोत हो गये। वहीं देवघर में संगीत शिक्षक के पद पर कार्यरत विपुल मिश्र ने मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है,करती हो तू मैया मेरा नाम हो रहा है तथा तेरे दर पे ओ मेरी मैया तेरे दीवाने आये हैं । प्रभुजी! तुम चंदन हम पानी : बड़हिया घराना के संगीत शिक्षक विवके शोकर मिश्र ने भी भजन जय जय दुर्गे मात भवानी, आदिशक्ति परमेश्वरी अम्बे़ तथा प्रभुजी तुम चंदन हम पानी़ प्रस्तुति कर उपस्थित लोगों को तालियां बजाने के लिए मजबूर कर दिया। एक शाम मां जगदम्बे के नाम आयोजित इस भजन कार्यक्रम में अन्तर्राष्टीय कलाकार डा बमशंकर मिश्र, गोपाल मिश्र,नारायण मिश्र तथा बिख्यात तबलाबादक पंडित गोकुल प्रसाद मिश्र ने प्रस्तुति देकर लोगों का भरपूर मनोरंजन किया। इस मौके पर पद्मनाभ पांडे, मृत्युंजय कुमार, अलखनारायण सिंह, रामप्रवेश कुमार, सुनील सिंह, विजय सिंह, संजीव कुमार, निर्भय कुमार, अनिल सिंह,सुरेश प्र सिंह,रामजी सिंह,अंजनी कुमार, कवि राममूरत, सौरव कुमार सहित अनेक प्रमुख लोग उपस्थित थे।

