13 साल बाद एक बार फिर सुर्खियों में आया गोपालपुर गांव

बड़हिया (लखीसराय ) | अजीत कुमार

First Published:08-01-2017 10:59:03 PM Last Updated:08-01-2017 11:12:13 PM

Gopalpur village made headlines once again after 13 years बड़हिया (लखीसराय ) | अजीत कुमार बड़हिया प्रखंड के वीरूपुर थानान्तर्गत डुमरी पंचायत का गोपालपुर गांव बीते डेढ़ दशक से लखीसराय जिला ही नहीं, पूरे बिहार राज्य के चर्चा का केंद्र बिंदु रहा है। गोपालपुर, डुमरी और जखौर के बीच बसा एक छोटा सा गांव है, जिस गांव के अधिकांश पुरुष सदस्य गरीबी के कारण अपने घर से दूर परदेस में रहकर कमाई करते हैं। गांव में सिर्फ औरतें और बच्चे ही रहते हैं। पुरुष सदस्यों के गांव में नहीं रहने के कारण आसपास के दबंगों की बुरी नजर हमेशा इस गांव की महिलाओं पर रहती है। दबंगों के डर से कई घटनाएं पुलिस के संज्ञान में आने से पहले ही दम तोड़ देती हैं।तो कुछ मामलों को ग्रामीण स्तर पर मेल-मिलाप कर निपटा दिया जाता है। 13 साल पूर्व जश्न में डूबा था देश, और यहां मानवता हुई थी शर्मसार : बड़हिया अंचल अंतर्गत वीरूपुर थानाक्षेत्र से लगभग 10 किलोमीटर दूर स्थित गोपालपुर गांव। एक जनवरी 2003 की काली रात, 11:30 बजे। आज से लगभग 13 साल पूर्व जब पूरा देश नये साल के जश्न में डूबा हुआ था, तब बड़हिया के गोपालपुर गांव में मानवता को शर्मसार करते हुए कुछ लोग घर में घुसकर महिलाओं के साथ गैंगरेप कर रहे थे। सुबह होते ही जंगल में आग की तरह इस घटना की चर्चा पूरे जिले में फैल गयी। दूसरे दिन मामले का खुलासा होते ही जिला प्रशासन से लेकर राज्य सरकार तक हंगामा मच गया। मानवाधिकार आयोग से लेकर राज्य महिला आयोग की तमाम टीमें गोपालपुर पहुंची। बिहार विधानसभा में भी इस घटना को लेकर काफी हंगामा मचा। भाजपा के दिग्गज नेता सुशील कुमार मोदी सहित कई नेताओं की टीम भी गोपालपुर पहुंची थी।साल भर पहले हुई थी दिल दहला देने वाली घटना : 14 मार्च 2016 को गोपालपुर गांव एक बार फिर सुर्खियों में आया जब उसी गांव की एक महिला सरिता देवी ने सोए अवस्था में कुल्हाड़ी के ताबड़तोड़ प्रहार कर अपने ही पति तनिक राम की निर्मम हत्या कर दी। पति की हत्या के मामले में थाना कांड संख्या 39/16 के तहत मामला दर्ज कर आरोपी पत्नी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। इस दिल दहला देनेवाली घटना के सदमें से लोग अभी पूरी तरह से उबर भी नहीं पाये थे कि एक बार फिर शनिवार को एक दस वर्ष की नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म के मामले ने गोपालपुर गांव को सुर्खी में ला दिया है। इस घटना के बाद से गांव में लोग सहमे हुए हैं। काफी कुरेदने के बाद भी ग्रामीण मुंह खोलने को तैयार नहीं हो रहे हैं।जंगलराज पार्ट-2 नहीं तो क्या है ये: विधायकशनिवार को हुई बच्ची से दुष्कर्म की घटना के बाद रविवार शाम सदर विधायक विजय कुमार सिन्हा परिजनों से मिलने गोपालपुर गांव पहुंचे। उन्होंने पीड़ित परिवार को सांत्वना दी और विधानसभा में इस मामले पर सरकार से जवाब मांगने की बात कही। कहा कि प्रशासन से वह आरोपी की अविलंब गिरफ्तारी करते हुए सख्त कार्रवाई की मांग की है। पॉस्को अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर स्पीडी ट्रायल से सजा दिलाने की भी मांग उन्होंने प्रशासन से की है। राज्य सरकार पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि लालू यादव के साथ गठबंधन कर सरकार बनाने वाले नीतीश जवाब दें कि यह जंगलराज पार्ट-2 नहीं तो, और क्या है? जंगलराज कहकर लालू यादव के विरोध में पहली दफे जनता ने उनपर विश्वास जताया था, जिसे उन्होंने तोड़ा है। दुष्कर्म पीड़ित बच्ची का बयान हुआ दर्ज बड़हिया। शनिवार की शाम बड़हिया अंचल अन्तर्गत वीरूपुर थानाक्षेत्र के गोपालपुर गांव की एक 10 वर्षीय छात्रा के साथ बहियार में जखौर गांव के एक युवक शंकर सिंह के द्वारा जबरन दुष्कर्म किये जाने के मामले में वीरूपुर थाना में प्राथमिकी दर्ज कर कारवाई शुरू कर दी गयी है। इस संबंध में जानकारी देते हुए बड़हिया थानाध्यक्ष नीरज कुमार ने बताया कि पीड़िता की मां के लिखित शिकायत पर बड़हिया थाने में प्राथमिकी दर्ज कर वीरूपुर थाना को हस्तांतरित कर दिया गया है।घटना के बाद महिला थाना लखीसराय की थानाध्यक्ष श्वेता कुमारी ने बड़हिया थाना पहुंचकर पीड़िता का फर्द बयान दर्ज किया। रविवार को वीरूपुर थानाध्यक्ष संजीव कुमार ने पीड़िता को लखीसराय ले जाकर उसका मेडिकल जांच कराया। (नि.सं.)

