बेगूसराय : 175 पंचायतों में लोहा, तो 32 में आर्सेनिक की अधिकता

बेगूसराय। कार्यालय संवाददाता

First Published:25-01-2017 04:04:33 PM Last Updated:25-01-2017 04:11:48 PM

जिले के अधिकतर गांवों का पानी पीने लायक नहीं 175 पंचायतों में लोहा, तो 32 में आर्सेनिक की अधिकता फोटो : लैब : बेगूसराय की जल जांच प्रयोगशाला। बेगूसराय। कार्यालय संवाददाता जिले के जल में प्रदूषण अपेक्षाकृत अधिक है। यही कारण है कि अधिकतर गांवों का पानी पीने लायक नहीं है। यहां के लोगों का बीमार होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण जल का प्रदूषित होना है। जिले की 175 पंचायतों के पानी में लोहा तो 34 पंचायतों में आर्सेनिक की अधिकता है। प्रभावित गांवों के लोगों को शुद्ध व सुरक्षित जल उपलब्ध कराने की मुहिम शुरू कर दी गयी है। इससे निपटने के लिए लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग कई बड़ी योजनाओं पर काम कर रहा है। प्रदूषित जल वाली पंचायतों में हर घर नल का जल पहुंचाने का जिम्मा पीएचईडी को दिया गया है। शेष पंचायतों में इस योजना को धरातल पर उतारने का जिम्मा पंचायतों को दिया गया है। लोहा व आर्सेनिक की अधिकता से हानि लोहा व आर्सेनिक की अधिकता से मानव शरीर पर प्रतिकूल असर पड़ता है। प्रति लीटर पानी में 0.3 मिलीग्राम लोहा और 0.01 मिलीग्राम आर्सेनिक तक मानव शरीर को ग्राह्य है। इससे अधिक मात्र होने पर हानि पहुंचती है। बेगूसराय जिले के पानी में 0.5 मिग्रा से अधिक लोहा है। वहीं 0.1 से 0.44 मिग्रा तक आर्सेनिक है। लोहा की मात्रा अधिक होने से कब्ज व अम्लीय की शिकायत होती है। कपड़े व बर्तन में दाग के साथ ही पानी में अलग तरह की महक होती है। आर्सेनिक की अधिकता से चर्म रोग होता है। पैर व हाथ में खुरदरा निशान बनता है। अधिक दिन तक प्रभावित जल के सेवन से कैंसर होने का भी डर रहता है। जल जांच के लिए पीएचईडी के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से संपर्क कर सकते हैं। इन पंचायतों के पान में है आर्सेनिक की अधिकता : 1. मटिहानी : सिहमा-बरारी, महलपुर, खड़गपुर, दरियापुर, कासिमपुर, लालपुर, गौतम। 2. बेगूसराय : लाखो, उलाव, रचियाही, आकाशपुर। 3. बरौनी : गढ़हरा-एक व दो, बीहट, विशनपुर-मलहीपुर, सिमरिया-एक व दो। 4. बलिया : पहाड़पुर, मनशेरपुर। 5. साहेबपुरकमाल : रघुनाथपुर-करारी, सेवदलपुर, सेंदलपुर। 6. बछवाड़ा : चमथा एक, दो, तीन व चार, गोधना, नवादा, दादुपर। 7. साम्हो : अकबरपुर-बरारी, सल्हा सैदपुर-बरारी एक व दो। लोहा की अधिकता वाले प्रखंड व पंचायत : 1. बेगूसराय : खम्हार, रजौरा, बहुआरा, पचंभा, अमरपुर-किरतपुर, रचियाही, सूजा, सांख, अझौर, परना, चांदपुरा, कैथ, लाखो। 2. मटिहानी : रामदीरी एक, दो, तीन व चार, सिहमा,, मटिहानी एक व दो, सैदपुर ऐरा, सफापुर, दरियापुर, सोनापुर, बलहपुर दो व एक, गोरगामा। 3. वीरपुर : मैला, भवानंदपुर, वीरपुर पूर्वी, गेन्हरपुर। 4. साम्हो : अकबरपुर-बरारी, सलहा-सैदपुर-बरारी एक व दो। 5. बरौनी : पिपरा-देवस, हाजीपुर, अमरपुर, सिमरिया एक व दो, मलहीपुर दक्षिणी व उतरी, पपरौर, बभनगामा, महुरी, नुरुपुर, महना, केशावे। 6. भगवानपुर : मोख्तियारपुर, बनवारी, महेशपुर, तकिया, काजी-रसलपुर, दामोदरपुर-रसलपुर, मे. दौली, चंदौर, नरहरिपुर, संजात, किरतपुर, महसिारी, जोकिया। 7. मंसूरचक : साढा, गोविंदपुर एक, मंसीरचक, समसा एक व दो। 8. बलिया : पोखरिया, बड़ी बलिया दक्षिणी, सालेहचक, नूरजयापुर, भगतपुर, मनशेरपुर, फतेहपुर, बरियारपुर, रहाटपुर, पहाड़पुर, परमानंदपुर, भवानंदपुर। 9. तेघड़ा : पिढ़ौली, रतगांव, आधारपुर, बरौनी दो व तीन, गौड़ा-एक, चिलहाय-पिपरा, ढोढ़राज, पलढौल, शोकहारा एक व दो, फूलवरिया एक व दो, नियनियों मथुरापुर। 10. बछवाड़ा : चिरंजीवीपुर, चमथा एक, दो व तीन, विशनपुर-दादूपुर, रानी-एक, दो व तीन, बछवाड़ा, मिखमचक, अरवा, गोधना। 11. खोदावंदपुर : सागी, दौलतपुर, बाड़ा, बरियारपुर-पूर्वी व पश्चिमी, खोदावंदपुर, मेघौल। 12. छौड़ाही : मालपुर, अमारी, सौत, ऐंजनी, नारायण पीपर, एबम्बा। 13. बखरी : चकहमीद, जयलख, अमियान, मोहजपुर, बागवान, चकचनरपत, राटन, बहुआरा। 14. गढ़पुरा : मालीपुर, गढ़पुर, दुनही, रजौर, लोरियामा, कुम्हारसो, सोनमा, मौजी हरिसिंह। 15. साहेबपुरकमाल : सादपुर पश्चिमी व पूर्वी, चौकी विष्णुपुर- आहोक, रहुआ, सन्हा उतरी, पूर्वी व पश्चिमी, समस्तीपुर, एस कमाल पश्चिम, पूर्वी, फुल मल्लिक, सबदलपुर, संदलपुर, रघुनाथपुर-करारी व बरारी। 16. डंडारी : कटरमाला उतरी व दक्षिणी, राजोपुर, डंडारी, तेतरी। 17. चेरियाबरियारपुर : कुम्भी, गोपालपुर, बसही, सकरवासा, विक्रमपुर, श्रीपुर, चेरियाबरियारपुर, पवड़ा, मंझौल एक, दो, तीन व चार। 18. नावकोठी : पहसारा पश्चिम व पूर्वी, डफरपुर, नावकोठी, रजाकपुर, हसनपुर-बागर, विशनपुर, समसा। अधिकारी बोले गंगा किनारे वाली पंचायतों में आर्सेनिक की अधिकता है। लगभग पूरे जिले के पानी में लोहा की मात्रा अधिक है। लोगों को शुद्ध व सुरक्षित जल उपलब्ध कराने के लिए प्लान बनाकर काम शुरू कर दिया गया है। दो बड़ी, तो 22 मिनी जलापूर्ति केन्द्रों के निर्माण की स्वीकृति दी गयी है। मो. मंजूर नसीर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, पीएचईडी

लाइव हिन्दुस्तान पर खबरें देखने के लिए कृपया ब्राउज़र की विज्ञापन अवरोधक स्क्रिप्ट(ad blocker) को बंद करें और अपना वेब पेज रिफ्रेश करें , या साइट को किसी दूसरे ब्राउज़र में देखें । Google Chrome Firefox Internet Explorer AdBlock Plus के द्वारा अनब्लॉक करने के लिए ब्राउज़र के एड्रेस बार के टॉप-राईट कार्नर में AdBlock Plus के हाथ के आइकॉन पर क्लिक करें.

एक ड्रॉप-डाउन मेनू में Enabled on this site के सामने टिक मार्क दिखेगा.

वहां बने बटन पर क्लिक करें जब तक Disabled on this site लिख कर न आ जाए.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें Chrome AdBlock Extension के द्वारा अनब्लॉक करने के लिए ब्राउज़र के एड्रेस बार के टॉप-राईट कार्नर में AdBlock Extension के हाथ के आइकॉन पर क्लिक करें.

ड्रॉप-डाउन मेनू में एक Don't run on pages on this domain ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करें.

क्लिक करने के बाद एक सेटिंग्स पॉप-अप दिखाई देगा, जिसमें Exclude पर क्लिक करें.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें ब्राउज़र के एड्रेस बार के टॉप-राईट कार्नर में AdBlock Plus के हाथ के आइकॉन पर क्लिक करें.

ड्रॉप-डाउन मेनू में Disabled on livehindustan.com ऑप्शन पर क्लिक करें.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें ब्राउज़र के नीचे दाईं तरफ AdBlock Plus के आइकॉन पर क्लिक करें.

ड्रॉप-डाउन मेनू में Disabled on www.livehindustan.com ऑप्शन पर क्लिक करें.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें

From around the Web