चौंगाई में विकास कार्यों की बदौलत संवरने लगी सूरत

चौंगाई। निज प्रतिनिधि

First Published:19-01-2017 04:51:30 PM Last Updated:19-01-2017 04:56:17 PM

चौंगाई पंचायत विकास के नये आयाम लिख रहा है। गांव की नयी आबादी जहां सड़कों से जुड़ने लगी है। वहीं अन्य कई स्थलों का कायाकल्प हो रहा है, जो पिछले कई सालों से उपेक्षित पड़े हुए थे। नशामुक्ति के साथ स्वच्छता अभियान की सफलता में पंचायत जुट गया है। ऐसे में पंचायत की सूरत बदलने लगी है। पंचायत पर शहरीकरण की छापः चौंगाई कई बडे़ नेताओं की जन्मस्थली रहा है। इनमें पूर्व मुख्यमंत्री सरदार हरिहर सिंह का नाम सर्वोपरि रहा है। शुरू से आर्थिक रूप से संपन्न गांवों की श्रेणी में शुमार चौंगाई के जीवन पर शहरी संस्कृति की झलक मिलती है। इस पंचायत में एकमात्र चौंगाई गांव शामिल है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार पंचायत की कुल आबादी 12 हजार 611 थी। चार सालों के अंतराल में आबादी बढ़कर 15 हजार 387 हो गयी है। इनमें पुरुषों की संख्या 7 हजार 930 और महिलाओं की संख्या 7 हजार 457 है। कोरानसराय-ब्रह्मपुर सड़क के किनारे बसे इस पंचायत में प्रखंड कार्यालय अवस्थित है। विकास की तैयार हुई रुपरेखाः छोटे से बाजार के साथ एक बड़े गांव के ढांचे वाले पंचायत को विकसित करने की नयी योजनाएं ली गई है। पीएनबी बैंक और चौंगाई फील्ड के समीप बस रही आबादी को सड़क से जोड़ने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। गांव के एकमात्र उर्दू स्कूल के परिसर में मिट्टी भराई का काम पूरा कर लिया गया है। कब्रिस्तान को डेवलप करने की योजना चल रही है। पानी टंकी की जमीन को मिट्टी भरकर लेबलिग किया जा रहा है। इस परिसर में पंचायत भवन बनाया जाएगा। पानी टंकी के समीप पुलिया निर्माण का प्राक्कलन तैयार है। पुलिया के कारण पानी का निकास नहीं हो पाता था। जिसके कारण पांच बीघे में जलजमाव बना रहता है। चौंगाई के प्रो.अंबिका सिंह भी मानते हैं कि नयी व्यवस्था में जनहित के सकारात्मक काम हो रहे हैं। जलजमाव से निजात से लेकर सामुदायिक भवन के निर्माण से चौंगाई विकास के मामले में आगे खड़ा नजर आएगा। उन्होंने कहा कि ऐसे प्रयास अन्य पंचायतों के विकास में होना चाहिए। स्वच्छता अभियान से जुड़े लोगः पंचायत को स्वच्छ और सुंदर बनाने के अभियान की कड़ी से हर व्यक्ति जुड़ने लगा है। चौंगाई में कुल घरों की संख्या 1846 हैं। इनमें 560 घरों में शौचालय बने हुए हैं। शेष 1286 घरों में शौचालय का निर्माण होना है। संपन्नता के बाद घरों में शौचालय का नहीं होना यह प्रमाणित करता है कि स्वच्छता को लेकर माहौल नहीं बन पाया था। हाल के दिनों में लोग स्वच्छता अभियान का हिस्सा बन गये हैं। कल तक जिन सड़कों पर लोग खुले में शौच करते थे, वो सड़कें अब साफ सुथरा नजर आने लगी हैं। यानि अभियान से लोगों की मानसिकता बदली हैं। घरों में शौचालय निर्माण का कार्य गति पकड़ लिया है। मुखिया प्रतिनिधि अवनीश नारायण सिंह मानते हैं कि महज दस दिनों मे पंचायत के सत्रह वार्डों में चार वार्डों को खुले में शौच से मुक्त कर दिया जाएगा। मुखिया अनीता सिंह का कहना है कि पानी टंकी के समीप सामुदायिक शौचालय का निर्माण कराया जाएगा। ताकि बाहर से आने वाले लोगों को परेशानी नहीं हो। आमलोगों के सहयोग से पंचायत को विकसित किया जा रहा हैं। लोगों की सुविधाओं के मद्देनजर योजनाएं ली जा रही हैं।

