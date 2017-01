राजनीति में नॉट आउट पारी खेल रहे रुहेलखंड के लीडर

अनुराग शुक्ला, बरेली

First Published:21-01-2017 07:11:46 PM Last Updated:21-01-2017 08:29:44 PM

यूपी में शुरू हो रहे नए राजनैतिक टूर्नामेंट में सबकी नजरें ऐसे खिलाड़ियों पर टिकी हैं, जो चुनावी पिच पर कई-कई दशक से नॉटआउट हैं। विरोधियों की गुगली को हर बार सीमा रेखा से बाहर पहुंचाकर कोई खिलाड़ी नंबर-1 साबित हो रहा है तो कई जीत का पंजा लगाने का रिकार्ड बना चुके हैं। विजयी चौका लगाने वाले तो कई धुरंधर मैदान में हैं। साथ ही हैट्रिक लगाने वाले भी कम नहीं हैं। हालांकि बरेली मंडल के सबसे बड़े खिलाड़ी शाहजहांपुर सदर से लगातार सात बार के विधायक सुरेश खन्ना हैं, जो आठवीं बार अपना रथ दौड़ाने चुनावी रण में आ रहे हैं। शाहजहांपुर में खन्ना अब तक खेल रहे नॉटआउट बरेली मंडल की 25 विधानसभा सीटों पर 2012 के चुनाव में कुल 414 प्रत्याशियों ने अपनी किस्मत आजमाई थी। इनमें चुनावी राजनीति के माहिर खिलाड़ी माने जाने वाले 15 चेहरों ने जीत की लय बरकरार रखी। शाहजहांपुर की सदर सीट से सुरेश खन्ना सातवीं बार भाजपा की टिकट पर विधायक निर्वाचित हुए और सदन में नेता विधानमंडल दल बने। जीत का पंजा इन वीरों के नाम 1977 में फरीदपुर सीट से विधायक बने डॉ. सियाराम सागर अब तक पांच बार जीत दर्ज कर चुके हैं और फिर मैदान में आने को तैयार हैं। नवाबगंज से भगवत सरन गंगवार चार बार से लगातार विधायक हैं। हालांकि चुनावी रण में वह पांच बार विजय पताका फहरा चुके हैं। दो बार प्रदेश सरकर में मंत्री भी रहे हैं। बरेली कैंट सीट से राजेश अग्रवाल के नाम भी पांच बार जीतकर सदन में पहुंचने का रिकॉर्ड है। राजेश प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं और पार्टी के अंदर संगठन के बड़े नेता माने जाते हैं। चुनावी रण में इन्होंने जड़ा चौका शाहजहांपुर की ददरौल सीट से राममूर्ति वर्मा चार बार से चुनाव मैदान पर कब्जा किए हैं। आंवला से धर्मपाल सिंह (भाजपा), पीलीभीत से हाजी रियाज अहमद (सपा) भी सियासी पिच पर जीत का चौका जड़ चुके हैं। जीत की हैट्रिक इनके नाम पीलीभीत की पूरनपुर सीट से पीतम राम, बदायूं की सहसवान सीट से ओमकार सिंह यादव (सपा) और मीरगंज से बसपा के टिकट पर सुल्तान बेग तीसरी बार विधायक हैं। दो-दो बार के विजेता भी कम नहीं बरेली की बिथरी सीट बसपा विधायक वीरेंद्र सिंह, बहेड़ी से सपा विधायक अताउर रहमान, बदायूं की शेखूपुर सीट से एमएलए आशीष यादव, पीलीभीत की बीसलपुर सीट से भाजपा विधायक रामसरन वर्मा, शाहजहांपुर की कटरा सीट से सपा विधायक राजेश यादव, तिलहर सीट से बसपा के टिकट पर रोशन लाल दो बार जीत चुके हैं। ये जीत की दहलीज से बार-बार रहे दूर बरेली से सपा नेता अनिल शर्मा राजनीति में ऐसे नाम हैं, जो विधानसभा चुनाव में बार-बार किस्मत आजमाते रहे हैं मगर जीत की दहलीज के पास जाकर नाकाम हो गए। अनिल ने 2002 और 2007 में कांग्रेस की टिकट पर बरेली शहर सीट से विधायकी का चुनाव लड़ा पर कामयाब नहीं हुए। 2012 में सपा की टिकट पर मैदान में आए पर इस बार भी नाकामी ही हिस्से में आई। पिछली बार सपा ने अनिल को एमएलसी का टिकट दिया था मगर ऐन वक्त पर इनका पत्ता साफ कर रामपुर के घनश्याम लोधी को टिकट दे दिया और वे जीत भी गए। बहेड़ी से अंजुम रशीद कई चुनाव लड़े। पालिका चेयरमैन तो बने मगर विधायकी का चुनाव हर बार हारे।

लाइव हिन्दुस्तान पर खबरें देखने के लिए कृपया ब्राउज़र की विज्ञापन अवरोधक स्क्रिप्ट(ad blocker) को बंद करें और अपना वेब पेज रिफ्रेश करें , या साइट को किसी दूसरे ब्राउज़र में देखें । Google Chrome Firefox Internet Explorer AdBlock Plus के द्वारा अनब्लॉक करने के लिए ब्राउज़र के एड्रेस बार के टॉप-राईट कार्नर में AdBlock Plus के हाथ के आइकॉन पर क्लिक करें.

एक ड्रॉप-डाउन मेनू में Enabled on this site के सामने टिक मार्क दिखेगा.

वहां बने बटन पर क्लिक करें जब तक Disabled on this site लिख कर न आ जाए.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें Chrome AdBlock Extension के द्वारा अनब्लॉक करने के लिए ब्राउज़र के एड्रेस बार के टॉप-राईट कार्नर में AdBlock Extension के हाथ के आइकॉन पर क्लिक करें.

ड्रॉप-डाउन मेनू में एक Don't run on pages on this domain ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करें.

क्लिक करने के बाद एक सेटिंग्स पॉप-अप दिखाई देगा, जिसमें Exclude पर क्लिक करें.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें ब्राउज़र के एड्रेस बार के टॉप-राईट कार्नर में AdBlock Plus के हाथ के आइकॉन पर क्लिक करें.

ड्रॉप-डाउन मेनू में Disabled on livehindustan.com ऑप्शन पर क्लिक करें.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें ब्राउज़र के नीचे दाईं तरफ AdBlock Plus के आइकॉन पर क्लिक करें.

ड्रॉप-डाउन मेनू में Disabled on www.livehindustan.com ऑप्शन पर क्लिक करें.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें

From around the Web