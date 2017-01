जिले से निकले और राजनीति में छा गए ये नेता

शाहजहांपुर/बरेली, विवेक सेंगर/प्रदीप तिवाड़ी

First Published:15-01-2017 12:38:06 AM Last Updated:15-01-2017 12:38:06 AM

ऐसे राजनेता, जिनकी पहचान बड़ी नहीं थी पर उन्होंने अपनी मेहनत और लगन से खुद को एक ऐसी शख्सियत के रूप में उभारा, जो राष्ट्रीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण हस्ताक्षर है। जिले से निकलने वाले नेताओं, जो अब देश भर में किसी पहचान को मोहताज नहीं रहे के बारे में शाहजहांपुर से विवेक सेंगर और बरेली से प्रदीप तिवाड़ी की रिपोर्ट : सोनिया गांधी को दी थी कड़ी टक्कर

कुंवर जीतेंद्र प्रसाद, जो शाहजहांपुर की राजनीति के धूमकेतु कहे जाते थे। एक बार एमएलसी, चार बार सांसद, दो प्रधानमंत्रियों के राजनीतिक सलाहकार, कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष रहे जीतेंद्र प्रसाद की हनक देश और प्रदेश में कायम रही, चाहे सरकार किसी भी दल की हो। कुंवर जीतेंद्र प्रसाद के पिता ज्योति प्रसाद एमएलसी थे। 1969 में पिता के निधन के बाद राजनीतिक विरासत को जीतेंद्र प्रसाद ने आगे बढ़ाया। उन्होंने विधान परिषद के उपचुनाव में जीत हासिल की। इसके बाद जीतेंद्र प्रसाद ने देश की राजनीति की ओर कदम बढ़ाए। 1971 में उन्होंने लोकसभा का चुनाव जीता। इसके बाद वह चार बार सांसद रहे। राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने तो जीतेंद्र प्रसाद उनके राजनीतिक सलाहकार बने। राजनीतिक सलाहकार की जिम्मेदारी जीतेंद्र प्रसाद ने नरसिम्हा राव के प्रधानमंत्री काल में भी निभाई। बाबा साहब के नाम से मशहूर जीतेंद्र प्रसाद उसूलों के पक्के थे, जब उनके उसूलों पर आंच आई तो वह सोनिया गांधी के खिलाफ राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का चुनाव भी लड़े लेकिन हार गए। 1997 में कुंवर जीतेंद्र प्रसाद कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष होने के साथ-साथ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी बने। सांसद रहते हुए जीतेंद्र प्रसाद का निधन 16 जनवरी 2001 को बीमारी के चलते हो गया। 2001 के लोकसभा चुनाव में उनकी पत्नी कांता प्रसाद कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ीं लेकिन हार गईं। 2004 में प्रसाद परिवार की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने का जिम्मा उनके बेटे जितिन प्रसाद ने अपने कंधों पर लिया, वह शाहजहांपुर सीट चुनाव लड़े और जीते। बाबू सत्यपाल सिंह की विरासत संभाल रहे बेटे

लखनऊ-दिल्ली की राजनीति में मुलायम सिंह के विरोध में बराबर मोर्चा संभालते रहे बाबू सत्यपाल सिंह यादव शाहजहांपुर से पांच बार एमएलए, तीन बार सांसद और केन्द्र में 19 महीने की अटल बिहारी बाजपेई की सरकार में मंत्री भी रहे। जननेता के रूप में जिस सीट से भी लड़े, वहां से जीतकर सदन में पहुंचे। चौधरी चरण सिंह की राजनैतिक विरासत की जंग शुरू हुई तो मुलायम सिंह के खिलाफ तनकर खड़े हुए और अधिक विधायकों का समर्थन हासिल कर खुद नेता विरोधी दल बने। जनता दल में मुख्यमंत्री के दावेदार बनकर भी भरे। एक साथ लोकसभा और विधानसभा चुनाव लड़े। सांसद तो बने मगर विधायकी का मुकाबला हारने से सीएम पद की रेस में पिछड़ गए। बाबू सत्यपाल के समय में ही उनके पुत्र राजनीति में सक्रिय हो गए थे। 2004 में उनके देहांत के बाद पुत्र राजेश यादव और अमित यादव रिंकू ने पूरी तरह राजनैतिक उत्तराधिकार संभाल लिया। राजेश पहले तिलहर से विधायक बने और 2012 में कटरा सीट से विजय हासिल की। दूसरे बेटे अमित शाहजहांपुर-पीलीभीत सीट से विधान परिषद सदस्य हैं। बरेली के संतोष ने बनाया जीत का रिकॉर्ड

छोटे से गाँव ट्यूलिया के रहने वाले संतोष गंगवार राजनीति के बड़े ख़िलाड़ी साबित हुए। कई चुनाव में हार का सामना करने के बाद उन्होंने लोकसभा में इंट्री पाई। सात बार भाजपा से सांसद रह चुके संतोष केंद्र सरकार में पेट्रोलियम, संसदीय और कपड़ा राज्यमंत्री का प्रभार सम्हाल चुके हैं। अभी मोदी सरकार में वे वित्त राज्यमंत्री का ओहदा संभाल रहे हैं। कई बार उनका नाम यूपी के मुख्यमंत्री के दावेदार के रूप में भी उछाला जा चुका है। भगवत ने भी खेली अच्छी पारी

भोजीपुरा के पास स्थित गांव अहमदाबाद के भगवत सरन गंगवार ने भाजपा और सपा दो पार्टी में रहकर राजनीति की। नवाबगंज को उन्होंने अपना मुख्य कार्य क्ष्रेत्र बनाया। पांच बार जीतकर विधानसभा में पहुँचने के बाद दो बार मंत्री भी बने। हालाँकि मौजूदा सपा सरकार में उन्हें मंत्री पद से हटा भी दिया गया। अखिलेश-शिवपाल विवाद में अखिलेश के साथ मजबूती से खड़े नजर आ रहे हैं। संगठन के साथ वोटरों पर भी पकड़

आंवला से तीन बार विधायकी का चुनाव जीत चुके भाजपा के धर्मपाल सिंह का नाम उन नेताओं में शुमार है जो संगठन पर पकड़ रखने के साथ ही जनता का प्यार भी हासिल करते रहे हैं। जमीनी नेताओं में शुमार धर्मपाल प्रदेश सरकार में राज्यमंत्री भी रहे। पिछले साल वे प्रदेशाध्यक्ष पद के प्रबल दावेदार थे पर ऐन मौके पर केशवदेव मौर्य उनसे आगे निकल गए। बरेली के थे पहले रक्षा राज्यमंत्री सतीश चंद्र

पुराने नेताओं की बात की जाए तो बरेली के सतीश चंद्र देश की पहली ही सरकार में रक्षा राज्य मंत्री बने। उनके राजनीतिक समझ की लोग आज भी दाद देते हैं। रवि वर्मा

सपा के राष्ट्रीय महासचिव रवि प्रकाश वर्मा खीरी में तीन बार सांसद रहे। इस समय वह राज्य सभा के सांसद हैं। गोला निवासी रवि प्रकाश वर्मा को राजनीति विरासत में मिली है। उनके पिता बाल गोविंद वर्मा लगातार कई सालों तक सांसद रहे और इंदिरा गांधी के सलाहकार भी। इसके बाद उनकी मां ऊषा वर्मा दो बार सांसद रहीं। इसके बाद यह विरासत रवि ने संभाली और राज्यसभा में सांसदी, सपा के राष्ट्रीय महासचिव बनने तक का सफर तय किया। रामकुमार वर्मा

भाजपा सरकार में दो बार कैबिनेट मंत्री रहे रामकुमार वर्मा का नाम कभी प्रदेश के कद्दवार भाजपा नेताओं में शुमार होता था। रामकुमार वर्मा हैदराबाद और निघासन विधानसभा से विधायक रहे। वह भाजपा सरकार में बड़े ओहदे लोक निर्माण मंत्री के पद पर रहे और दूसरी बार सहकारिता मंत्री भी बनाए गए। रामकुमार वर्मा अभी भी सक्रिय राजनीति में हैं। कुछ दिनों के लिए वह भाजपा छोड़कर बसपा में गए और वहां से वापस भाजपा में आ गए। जुगुल किशोर

मितौली इलाके के एक गांव के रहने वाले जुगुल किशोर ने राजनीति में कामयाबी की सीढ़ियां बेहद तेजी से चढ़ीं। वह बसपा में जोनल को-आर्डिनेटर बनाए गए। इसके बाद उनको राज्यसभा में भी बसपा ने भेजा। कभी बसपा सुप्रीमो के खासम खास गिने जाने वाले जुगुल किशोर पर कई जिलों के संगठन का जिम्मा था। पिछले दिनों जुगुल बसपा छोड़कर भाजपा आ गए।

