इस बार अपने दिल की सुनेंगे मुस्लिम युवा वोटर

बरेली। वरिष्ठ संवाददाता

First Published:24-01-2017 12:42:37 PM Last Updated:24-01-2017 12:52:32 PM

यूपी की सत्ता में अहम भूमिका निभाने वाले युवा वोटर इस बार अपने दिल की आवाज सुनेंगे। खास तौर पर मुस्लिम वोटरों ने रहनुमाओं के फॉर्मूले को दरकिनारे कर दिया है। सियासत मैदान में मुस्लिम समीकरण कई सीटों पर परिणाम बदलने की ताकत रखता है। मुस्लिम युवाओं ने इस बार रहनुमाओं की एक न सुन अपने मत का सही इस्तेमाल करने का फैसला लिया है। युवाओं को इस बार तरक्की और विकास करने वाली पार्टियों में रूचि दिखा रहे हैं। राजनीतिक पार्टी और उम्मीदवारों को युवाओं के सवालों का जवाब देना होगा। जो उम्मीदवार और पार्टी युवाओं को संतुष्ट करेगा उसकी फतह तय है। आजादी के बाद से कांग्रेस के सॉलिड वोट बैंक कहे जाने वाले मुस्लिमों को इस्तेमाल किया, सपा और बसपा ने भी वादे किए मगर तरक्की के रास्ते नहीं दिखाए। छोटे दलों ने भी मुस्लिम वोटरों में सेंधमारी कर उनका बिखराव कर दिया। जहां रेहनुमाओं ने कहा वोट कर दिए गए। लेकिन इस बार विधानसभा चुनाव में मुस्लिम युवा वोटर जागरूक हो चला है। बरेली के 3049889 मतदाताओं में से 914535 वोटर 18 से 29 साल के बीच हैं। अगर 39 साल तक मतदाताओं को शामिल कर लें तो यह आंकड़ा 1634107 तक पहुंच जाता है। उम्र और वोटरों की संख्या 18-19-48853 20-29-865682 30-39-719572 40-49-635972 50-59-424187 60-69-240323 70-79-103853 80 प्लस-41447 युवाओं की अपेक्षा -जिले में रोजगार के साधन विकसित हो। -राजकीय डिग्री कॉलेज की संख्या में इजाफा हो -खेलकूद में विकास के लिए सरकारी सहायता प्राप्त हो। -सरकारी स्कूली शिक्षा व्यवस्था को दुरूस्त किया जाए। -मनोरंजन के साधन विकसित किए गए। -सरकार की तरफ से रोजगारपरक शिक्षा देने की व्यवस्था हो। -युवतियों के लिए जिले में सुरक्षित माहौल बने। -मदरसों में पढ़ाई व्यवस्था बेहतर तरह से हो। -शहर से लेकर गांव का विकास किया जाए। युवा की कहानी उनकी जुबानी विकास करने वाली पार्टियों को देंगे वोट विकास के नाम पर वोट लेने वाले इस बार युवा वोटरों के गुस्से से बचकर नहीं जाएंगे। युवा अब सिर्फ अपनी सुनेगा और उन पार्टियों को वोट करेगा जो विकास, तरक्की का काम करेंगी। फरहत नकवी शिक्षा स्तर की तस्वीर हो बेहतर यूपी में एजुकेशन स्तर को बेहतर करने की जरूरत है। पढ़े लिखों की संख्या लगातार बढ़ रही है मगर शिक्षा स्तर में सुधार नहीं हो रहा है। सरकार ऐसी हो जो स्टूडेंटों के लिए सोचे। फातिमा खान--- --- रोजगार और तरक्की के दरवाजे खुलें सपने दिखाने वाले नेता चुनाव बाद दिखाई नहीं देते हैं। रहनुमाओं से भी अब ज्यादा उम्मीद नहीं है। युवा इस बार अपना मत का अधिकार सही फैसला लेकर करेगा। इरशाद खान -- बेरोजगारों युवाओं को मिले नौकरियां चुनाव में नेता तो बड़े-बड़े वादे कर चलते जाते हैं, मगर इस बार युवाओं ने ऐसे नेता को वोट करने का फैसला लिया है कि जो बेरोजगारी खत्म करने में कामयाब होगा। शीरोज सैफ --- रहनुमा नहीं युवा खुद लेंगे फैसला इस बार रहनुमाओं की एक नहीं सुनी जाएगी। जो फैसला होगा युवा खुद तय करेंगे। विकास और तक्कीर युवा की पहली पसंद होगा। जो इन वादों को पूरा करेगा उसको चुना जाएगा। पम्मी वारसी--

लाइव हिन्दुस्तान पर खबरें देखने के लिए कृपया ब्राउज़र की विज्ञापन अवरोधक स्क्रिप्ट(ad blocker) को बंद करें और अपना वेब पेज रिफ्रेश करें , या साइट को किसी दूसरे ब्राउज़र में देखें । Google Chrome Firefox Internet Explorer AdBlock Plus के द्वारा अनब्लॉक करने के लिए ब्राउज़र के एड्रेस बार के टॉप-राईट कार्नर में AdBlock Plus के हाथ के आइकॉन पर क्लिक करें.

एक ड्रॉप-डाउन मेनू में Enabled on this site के सामने टिक मार्क दिखेगा.

वहां बने बटन पर क्लिक करें जब तक Disabled on this site लिख कर न आ जाए.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें Chrome AdBlock Extension के द्वारा अनब्लॉक करने के लिए ब्राउज़र के एड्रेस बार के टॉप-राईट कार्नर में AdBlock Extension के हाथ के आइकॉन पर क्लिक करें.

ड्रॉप-डाउन मेनू में एक Don't run on pages on this domain ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करें.

क्लिक करने के बाद एक सेटिंग्स पॉप-अप दिखाई देगा, जिसमें Exclude पर क्लिक करें.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें ब्राउज़र के एड्रेस बार के टॉप-राईट कार्नर में AdBlock Plus के हाथ के आइकॉन पर क्लिक करें.

ड्रॉप-डाउन मेनू में Disabled on livehindustan.com ऑप्शन पर क्लिक करें.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें ब्राउज़र के नीचे दाईं तरफ AdBlock Plus के आइकॉन पर क्लिक करें.

ड्रॉप-डाउन मेनू में Disabled on www.livehindustan.com ऑप्शन पर क्लिक करें.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें

From around the Web