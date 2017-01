चाय चौपाल : हमें नेता चाहिए, दबंग-चरित्रहीन और माफिया नहीं

लखीमपुर-खीरी। हिन्दुस्तान संवाद

First Published:24-01-2017 06:20:17 PM Last Updated:24-01-2017 06:26:39 PM

सोमवार को आर्यकन्या महाविद्यालय में आयोजित ‘हिन्दुस्तान के आओ राजनीति करें चौपाल के तहत महिला वर्ग ने बताया कि उनको कैसा नेता चाहिए। सभी ने कहा कि महिलाओं के लिए अच्छी सोच वाले लोगों को ही चुनाव जीतना चाहिए। दबंग, अपराधी, भ्रष्ट चरित्र के लोग भला महिलाओं के बारे में क्या सोचते होंगे? सभी ने कहा कि हमको ऐसा नेता चाहिए जो महिलाओं के लिए घटिया विचार न रखता हो। ‘आओ राजनीति करें अभियान के तहत सभी ने खुलकर अपने मुद्दे गिनाए और हर चुनाव में भागीदारी बनकर मतदान जरूर करने का संकल्प लिया। महाविद्यालय की प्राचार्य डॉ. निरुपमा अशोक ने कहा कि 18 साल के ऊपर के सभी सदस्य नागरिक होने का कर्तव्य निभाएं और मतदान के दिन बूथ पर जाकर मतदान कर लोकतंत्र को मजबूत बनाएं। वोट देना नैतिक संवैधानिक कर्तव्य है। उन्होंने कहा कि राजनीति में गलत छवि के लोग इसलिए घुस जाते हैं, क्योंकि अच्छे और भले लोग अपनी ताकत नहीं पहचानते। प्रवक्ता डॉ. सुरचना त्रिवेदी ने कहा कि राजनीति को साफ सुथरी बनाने के लिए सभी को आगे आना होगा। किसी भी लालच, दबाव में न आएं। महिलाएं किसी को वोट देने से पहले सोचें कि उस उम्मीदवार की इमेज क्या है? राजनीति से गुंडे और भ्रष्टाचारी दूर होने चाहिए। टीचर शची अवस्थी ने कहा कि ऐसे नेता का चुनाव करें जो जनता के बीच समय दे। लोगों के दुखदर्द में भागीदार बने। महिला सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसी बुनियादी और जरूरी विकास कराए। छात्रा शालू ने कहा कि हमारा देश लोकतांत्रिक देश है। अपनी वोट की कीमत पहचानें और चुनाव में मतदान जरूर करें। संस्कृति मिश्रा ने कहा कि अपने वोट की कीमत समझें। आपके एक वोट से सरकार बनती और बिगड़ती है। कार्यक्रम में अनामिका, रश्मि सिंह, सोनम गुप्ता, मुस्कान जायसवाल, खुशबू, प्रगति श्रीवास्तव, सारिया बानो आदि ने भाग लिया। शिक्षा, महिला सुरक्षा रहेगा मुद्दा शालू ने कहा, शिक्षा के क्षेत्र में जिला काफी पिछड़ा है। लड़कियों के कालेजों की कमी है। हमारा देश लोकतांत्रिक है। अपनी अच्छी सरकार चुनने के लिए हम सभी भागीदार बनें। अच्छी इमेज का नेता चाहिए। वादों से काम नहीं चलेगा संस्कृति मिश्रा ने कहा कि विकास के सिर्फ वादों से काम नहीं चलेगा बल्कि जमीन पर विकास कराने की जरूरत है। विकास के लिए हम सभी को मतदान के दिन बूथ पर जाकर वोट जरूर करना चाहिए। अनामिका ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में पूरा जिला पिछड़ा है। उच्च शिक्षण संस्थानों की कमी है। राजकीय कालेजों की जरूरत है। जिससे गरीब घरों की बेटियां भी उच्च शिक्षा हासिल कर सकें। तकनीकी कालेज तो हैं ही नहीं। रश्मि सिंह ने कहा कि नेताओं को चाहिए कि वह धर्म जाति से ऊपर उठकर राजनीति करें। शहर की समस्याओं को देखें। उनका निस्तारण करे। शहर में हर समय लगने वाली जाम की समस्या से निजात दिलाई जाए। सोनम गुप्ता ने कहा कि अभी भी जिले में स्वास्थ्य सेवाएं बदतर हैं। लोगों को इलाज कराने के लिए लखनऊ बरेली आदि जाना पड़ता है। जिले में स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर बनाई जाएं। जिससे लोगों को आसानी हो। मुस्कान जायसवाल ने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए विशेष ध्यान देना होगा। शहर में भी महिलाओं के साथ घटनाएं होती रहती हैं। महिलाएं खुद को असुरक्षित न समझें इसके लिए कड़ा कानून बनाया जाए। ये मुद्दे आए सामने * महिलाओं के लिए डिग्री और तकनीकी कालेजों की व्यवस्था हो * महिलाओं की सुरक्षा को लेकर विशेष प्रयास किए जाएं * स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर हों, जिले में सभी रोगों के डाक्टर उपलब्ध हों * शहर को बिजली कटौती से मुक्त किया जाए * शहर में घूमने वाले छुट्टा जानवरों से दुर्घटनाएं होती रहती हैं इन पर रोक लगे। * लड़कियों के लिए स्पोर्ट्स कालेजों को भी खुलवाया जाए * शहर में हर समय लगने वाली जाम से मुक्ति दिलाई जाए

लाइव हिन्दुस्तान पर खबरें देखने के लिए कृपया ब्राउज़र की विज्ञापन अवरोधक स्क्रिप्ट(ad blocker) को बंद करें और अपना वेब पेज रिफ्रेश करें , या साइट को किसी दूसरे ब्राउज़र में देखें । Google Chrome Firefox Internet Explorer AdBlock Plus के द्वारा अनब्लॉक करने के लिए ब्राउज़र के एड्रेस बार के टॉप-राईट कार्नर में AdBlock Plus के हाथ के आइकॉन पर क्लिक करें.

एक ड्रॉप-डाउन मेनू में Enabled on this site के सामने टिक मार्क दिखेगा.

वहां बने बटन पर क्लिक करें जब तक Disabled on this site लिख कर न आ जाए.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें Chrome AdBlock Extension के द्वारा अनब्लॉक करने के लिए ब्राउज़र के एड्रेस बार के टॉप-राईट कार्नर में AdBlock Extension के हाथ के आइकॉन पर क्लिक करें.

ड्रॉप-डाउन मेनू में एक Don't run on pages on this domain ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करें.

क्लिक करने के बाद एक सेटिंग्स पॉप-अप दिखाई देगा, जिसमें Exclude पर क्लिक करें.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें ब्राउज़र के एड्रेस बार के टॉप-राईट कार्नर में AdBlock Plus के हाथ के आइकॉन पर क्लिक करें.

ड्रॉप-डाउन मेनू में Disabled on livehindustan.com ऑप्शन पर क्लिक करें.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें ब्राउज़र के नीचे दाईं तरफ AdBlock Plus के आइकॉन पर क्लिक करें.

ड्रॉप-डाउन मेनू में Disabled on www.livehindustan.com ऑप्शन पर क्लिक करें.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें

From around the Web