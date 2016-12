VIDEO: बरेली में अस्पताल पर भीड़ का हमला, डाक्टरों को पीटा

बरेली, वरिष्ठ संवाददाता

First Published:23-12-2016 11:41:09 AM Last Updated:23-12-2016 12:19:01 PM

डिलीवरी के बाद बाद महिला को डिस्चार्ज किए जाने पर बरेली के गंगाशील अस्पताल में तीमारदार भड़क गए। विवाद इतना बढ़ा कि तीमारादारों ने डॉक्टरों को अस्पताल में घुसकर पीटा। अस्पताल में हमले की खबर शहर में फैली तो तमाम डॉक्टर अस्पताल पहुंच गए। घटना से नाराज आईएमए ने आरोपियों की गिरफ्तारी न होने पर हड़ताल की धमकी दी है। आरोप प्रत्यारोप के बीच दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ कार्रवाई के लिए पुलिस को तहरीर दी है। इंद्रानगर के गोविंदा शर्मा ने अपनी पत्नी कंचन शर्मा को आठ दिसंबर को गंगाशील अस्पताल में भर्ती कराया था। गोविंदा गृह मंत्रालय में कांट्रेक्ट पर नौकरी करते हैं। उनके पिता गिरीश चंद्र शर्मा आईबी में तैनात हैं। कंचन की डिलीवरी के बाद डॉक्टर ने 13 दिसंबर को उसे अस्पताल से छुट्टी दे दी। गोविंदा ने बताया कि घर जाने के बाद कंचन के टांकों में दर्द होने लगा तो वह उसे लेकर दुबारा अस्पताल पहुंचे। डॉ. शालिनी माहेश्वरी ने उसे दुबारा एडमिट कर लिया। टांकों का इलाज प्लास्टिक सर्जन डॉ. विपुल कुमार कर रहे थे। कंचन के ठीक होने पर डॉक्टरों ने गुरुवार को उसकी छुट्टी कर दी। मगर गोविंदा का कहना था कि कंचन अभी ठीक नहीं हुई इसलिए कुछ दिन और अस्पताल में रहेगी। इस बात को लेकर डॉक्टर विपुल कुमार और गोविंदा के बीच तीखी बहस हो गई। देखते ही देखते अस्पताल में हंगामा खड़ा हो गया। डॉ. एमडी छाबड़िया समेत तमाम लोगों ने बीच बचाव की कोशिश की मगर बात नहीं बनी। मामला बढ़ता देख अस्पताल वालों ने पुलिस बुला ली। हंगामे की सूचना मिलने पर कंचन के तमाम रिश्तेदार अस्पताल पहुंच गए। उन्होंने प्रेमनगर थाने में घटना की तहरीर दी। थाने में शिकायत करने के बाद लोग फिर अस्पताल के बाहर जमा हो गए। डॉ. छाबड़िया जैसे ही अस्पताल से बाहर निकले भीड़ उन पर टूट पड़ी। जान बचाने को डॉ. छाबड़िया अंदर की ओर भागे तो भीड़ ने उन्हें दौड़ा-दौड़ाकर पीटा। भीड़ ने बीच बचाव को आए मैनेजर संकेत बाली पर हेल्मेट से हमला कर दिया जिसमें वह बुरी तरह घायल हो गए। अस्पताल में हंगामे और बवाल की सूचना मिलते ही तीन थानों की फोर्स और डायल 100 की पांच गाड़ियां मौके पर पहुंच गईं। पुलिस पहुंचने के बाद अस्पताल प्रबंधन ने कंचन को डिस्चार्ज कर दिया। पुलिस की मौजूदगी में घंटे भर होता रहा हंगामा पुलिस पहुंचने के बाद भी अस्पताल में घंटे भर हंगामा होता रहा। गोविंदा और उनके परिवार वाले डॉ. विपुल कुमार, डॉ. एमडी छाबड़िया और अस्पताल के स्टाफ पर मारपीट के आरोप लगाते रहे। उनका कहना था कि कंचन की डिलीवरी ऑपरेशन से हुई थी। ऑपरेशन करने में डॉक्टर ने लापरवाही बरती जिसकी वजह से उसके टांकों में अभी तक दर्द हो रहा है मगर अस्पताल वाले उसे जबरन घर भेज रहे हैं। डॉक्टरों ने पुलिस के सामने अपनी बात रखनी चाही मगर पुलिस सुनने को तैयार नहीं हुई। मामला आईएमए तक पहुंचने के बाद अध्यक्ष जेके भाटिया, डॉ. सतेन्द्र सिंह, डॉ. प्रमेन्द्र माहेश्वरी, डॉ. रवि खन्ना, डॉ. विमल भारद्वाज समेत तमाम डॉक्टर अस्पताल पहुंच गए। डॉक्टर घटना की फुटेज देखकर भड़क गए। डॉक्टरों ने मामले की शिकायत एसपी सिटी और एसएसपी से की। डॉक्टरों को एकजुट होता देख कंचन के परिवार वाले उसे लेकर घर चले गए। एसएसपी से मिली आईएमए, अनिश्चितकालीन हड़ताल की धमकी मारपीट की घटना से नाराज डॉक्टरों ने गंगाशील अस्पताल में बैठक की। बैठक में तय हुआ कि अगर मारपीट के आरोपी गिरफ्तार नहीं हुए तो डॉक्टर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। इसके बाद डॉक्टर आईएमए अध्यक्ष डॉ जेके भाटिया की अगुआई में एसएसपी जोगेन्द्र कुमार से मिले और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। एसएसपी ने इंस्पेक्टर प्रेमनगर से बात करने के बाद डॉक्टरों को थाने भेज दिया। रात करीब 9:30 बजे डॉक्टरों ने पुलिस को आरोपियों के खिलाफ तहरीर दी। तीमारदार बोले डॉक्टर ने मेरी पत्नी के इलाज में लापरवाही की। छुट्टी के बाद मैं उसे घर ले गया तो उसके टांकों में दर्द होने लगा। मुझे उसे दुबारा भर्ती कराना पड़ा। भर्ती करने के बाद डॉक्टरों ने फिर इलाज में लापरवाही की। विरोध करने पर उसे जबरन डिस्चार्ज करने लगे। मैने इसका विरोध किया तो मुझे स्टाफ से मिलकर जमकर पीटा। एक डॉक्टर ने रिवाल्वर भी लहराई। मेरे कान में गंभीर चोट आई है। डॉक्टरों के रवैये को देखते हुए मैं अपनी पत्नी को अस्पताल से लेकर जा रहा हूं। न्याय के लिए मैं लंबी लड़ाई लड़ूंगा। मैंने थाने में मामले की तहरीर भी दी है। -गोविदा शर्मा, कंचन शर्मा का पति डाक्टर ने कहा गोविंदा के आरोप सरकार गलत हैं। कंचन के टांके पूरी तरह ठीक हो चुके थे। इसलिए हम उसे घर ले जाने को कह रहे थे। मगर गोविंदा उसे लेकर घर जाने को तैयार नहीं था। उसका कहना था कि कंचन अभी बीमार है। वह कभी उसके पेट में दर्द बता रहा था तो कभी सिर में। हमने मरीज को डिस्चार्ज करने की प्रक्रिया शुरू की तो वह ऑपरेशन थिएटर में घुसकर अभद्रता करने लगा। स्टाफ से उसे बाहर कर दिया। इसके बाद गोविंदा ने अपने साथियों के साथ मिलकर डॉ. एमडी छाबड़िया व अस्पताल के स्टाफ को जमकर पीटा। रिवाल्वर लहराने की बात सिरे से गलत है। डॉक्टर रिवॉल्वर लेकर अस्पताल क्यों आएंगे।-डॉ. विपुल कुमार, कंचन का इलाज कर रहे डॉक्टर आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो हड़ताल: आईएमए अध्यक्ष आईएमए अध्यक्ष डॉ. जेके भाटिया ने कहा कि डॉक्टरों के साथ मारपीट की घटनाओं को अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की गंभीर धाराओं और मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट में मुकदमा दर्ज नहीं किया तो शहर के सभी डॉक्टर हड़ताल पर चले जाएंगे। इसकी पूरी जिम्मेदारी पुलिस और प्रशासन की होगी। आईएमए के पूर्व अध्यक्ष डॉ. रवि खन्ना और डॉ. रवीश अग्रवाल ने भी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की बात कही। पुलिस की सुनिए इंस्पैक्टर प्रेमनगर एमपी सिंह ने बताया कि डाक्टर और तीमारदार पक्ष ने एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए थाने में तहरीर दी है।

लाइव हिन्दुस्तान पर खबरें देखने के लिए कृपया ब्राउज़र की विज्ञापन अवरोधक स्क्रिप्ट(ad blocker) को बंद करें और अपना वेब पेज रिफ्रेश करें , या साइट को किसी दूसरे ब्राउज़र में देखें । Google Chrome Firefox Internet Explorer AdBlock Plus के द्वारा अनब्लॉक करने के लिए ब्राउज़र के एड्रेस बार के टॉप-राईट कार्नर में AdBlock Plus के हाथ के आइकॉन पर क्लिक करें.

एक ड्रॉप-डाउन मेनू में Enabled on this site के सामने टिक मार्क दिखेगा.

वहां बने बटन पर क्लिक करें जब तक Disabled on this site लिख कर न आ जाए.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें Chrome AdBlock Extension के द्वारा अनब्लॉक करने के लिए ब्राउज़र के एड्रेस बार के टॉप-राईट कार्नर में AdBlock Extension के हाथ के आइकॉन पर क्लिक करें.

ड्रॉप-डाउन मेनू में एक Don't run on pages on this domain ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करें.

क्लिक करने के बाद एक सेटिंग्स पॉप-अप दिखाई देगा, जिसमें Exclude पर क्लिक करें.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें ब्राउज़र के एड्रेस बार के टॉप-राईट कार्नर में AdBlock Plus के हाथ के आइकॉन पर क्लिक करें.

ड्रॉप-डाउन मेनू में Disabled on livehindustan.com ऑप्शन पर क्लिक करें.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें ब्राउज़र के नीचे दाईं तरफ AdBlock Plus के आइकॉन पर क्लिक करें.

ड्रॉप-डाउन मेनू में Disabled on www.livehindustan.com ऑप्शन पर क्लिक करें.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें

From around the Web