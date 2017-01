रुहेलखंड में डाक्टर, इंजीनियर, वकील सबको राजनीति का चस्का

बरेली, हिन्दुस्तान टीम

First Published:23-01-2017 06:29:47 PM Last Updated:23-01-2017 06:39:58 PM

राजनीति में यह बड़े बदलाव की आहट है कि चुनावी रण में अच्छे पढ़े-लिखों की जमात अधिक नजर आ रही है। बरेली-बदायूं से लखीमपुर खीरी तक चुनाव मैदान में इंजीनियर, डाक्टर, अधिवक्ता, प्रवक्ता, कारोबारी, उद्यमी बढ़-चढ़कर किस्मत आजमा रहे हैं। कहीं-कहीं तो नौकरी से वीआरएस लेकर भी अफसर चुनाव में ताल लगा रहे हैं। बरेली में नजर दौड़ाएं तो प्रमुख पार्टियों के उम्मीदवारों में ज्यादातर उच्चशिक्षा प्राप्त हैं। बरेली शहर से भाजपा उम्मीदवार विधायक डा. अरुण कुमार एमबीबीएस, बसपा प्रत्याशी अनीस अहमद इंजीनियर हैं। कैंट से विधायक एवं भाजपा प्रत्याशी राजेश अग्रवाल स्नातकोत्तर हैं, जबिक बसपा उम्मीदवार इंटरमीडिएट। आंवला से भाजपा प्रत्याशी एमएलए धर्मपाल सिंह एडवोकेट, बसपा उम्मीदवार अगम मौर्य इंजीनियर तोसिद्धराज सिंह इंगलैंड से मैनेजमेंट की डिग्री हासिल कर चुके हैं। फरीदपुर से सपा उम्मीदवार विधायक सियाराम सागर आयुर्वेदिक डॉक्टर, भाजपा के डॉ. श्याम बिहारी लाल रुहेलखंड यूनिवर्सिटी के एमए बीएड, और बसपा के पूर्व विधायक विजयपाल सिंह बीकॉम कर चुके हैं। भोजीपुरा से सपा उम्मीदवार विधायक शहजिल इस्लाम बीसीए, बसपा के सुलेमान बेग बीएससी, भाजपा के बहोरन लाल मौर्य स्नातक हैं। नवाबगंज में सपा प्रत्याशी विधायक भगत सरन गंगवार इंटरमीडिएट तो उनके मुकाबले चुनाव लड़ रहे भाजपा के केसर सिंह बीए और बसपा के वीरेन्द्र सिंह गंगवार इंटरमीडिएट हैं। बहेड़ी से सपा विधायक एवं प्रत्याशी अताउ रहमान इंजीनियर हैं बसपा उम्मीदवार नसीम अहमद वन अफसर रहे हैं। भाजपा प्रत्याशी छत्रपाल सिंह लैक्चरर हैं। मीरगंज से बसपा उम्मीदवार विधायक सुल्तान बेग एमएससी, भाजपा उम्मीदवार डीसी वर्मा वेटेनरी डाक्टर और सपा के हाजी गुड्डू इंटरमीडिएट हैं। बिथरी चैनपुर से बसपा एमएलए एवं उम्मीदवार वीरेन्द्र सिंह एमए, सपा के वीरपाल सिंह यादव एमए एलएलबी हैं। भाजपा उम्मीदवार राजेश मिश्रा उर्फ पप्पू भरतौल हाईस्कूल हैं। शाहजहांपुर में वकीलों का बोलबाला शाहजहांपुर की राजनीति में सबसे ज्यादा बोलबाला वकालत की पढ़ाई करने वालों का है। कटरा सीट से भाजपा ने एमबीए व एमएलबी पास वीर विक्रम सिंह प्रिंस, सपा ने बीटेक व एलएलबी पास राजेश यादव, बसपा ने एलएलएम राजीव कश्यप को विधानसभा प्रत्याशी बनाया है। इसी तरह से जलालाबाद में बसपा ने एलएलबी पास आउट नीरज मौर्या को तीसरी बार, सपा ने बीए पास शरदवीर सिंह, भाजपा ने एमए पास मनोज कश्यप को प्रत्याशी बनाया है। इसी तरह से तिलहर सीट पर बसपा ने बीएससी पास अवधेश वर्मा, भाजपा ने आठवीं पास रोशनलाल वर्मा, सपा ने इंटर पास अब्दुल कादिर को प्रत्याशी बनाया है। इसी तरह से पुवायां सीट पर बसपा ने रिटायर आईपीएस गुरवचन लाल, भाजपा ने एलएलबी चेतराम को, सपा ने आठवीं पास शंकुतला देवी को प्रत्याशी घोषित किया है। शाहजहांपुर सीट पर भाजपा के सुरेश खन्ना, बसपा के असलम खां, सपा के तनवीर खां एलएलबी पास हैं। ददरौल में भाजपा ने स्नातक मानवेंद्र सिंह, सपा ने स्नातक राममूर्ति सिंह वर्मा और बसपा ने बीए पास रिजवान अली को चुनाव में उतारा है। पीलीभीत के रण में सर्जन और वकील पीलीभीत में तीन प्रमुख पार्टियों से मैदान में कूदने वाले नेताओं की शिक्षा में काफी विविधता देखने को मिल रही है। कोई प्रत्याशी एमएस है तो कोई अभी तक आठवीं किए हुए हैं। सदर विधानसभा से सपा के हाजी रियाज अहमद एलएलबी किए हैं। भजपा के संजय गंगवार ने जीव विज्ञान से बीएससी की है। बसपा के अरशाद खां इंटर ही पास हैं। बरखेड़ा से रालोद प्रत्याशी जयद्रथ उर्फ प्रवक्तानंद इंटर पास हैं। सपा के हेमराज वर्मा स्नातक, किशनलाल बीएससी पास हैं। शैलेंद्र गंगवार एमबीबीएस और एमएस हैं। बीसलपुर की बात करें तो सपा के रत्नेश गंगवार बीएससी, बसपा की दिव्या गंगवार बीएससी और भाजपा के रामसरन वर्मा एलएलबी किए हैं। पूरनपुर से भाजपा प्रत्याशी बाबूराम पासवान स्नातक, केके सागर स्नातक, पीतमराम आठवीं पास हैं। खीरी के मैदान में वकील, शिक्षक, डिप्लोमाधारी राजनीतिक दलों ने इस बार भी पढ़े-लिखे उम्मीदवारों पर दांव लगाया है। अंगूठा टेक तो कोई प्रत्याशी नहीं है। डिप्लोमाधारी, शिक्षक, इंजीनियर और वकील इस बार भी चुनाव में उतरे हैं।लखीमपुर सदर सीट से सपा से चुनाव लड़ने जा रहे उत्कर्ष वर्मा मैनेजमेंट में नोएडा से डिप्लोमाधारी हैं। गोला में भाजपा प्रत्याशी अरविंद गिरि बीपीएड हैं खेल शिक्षक रहे हैं। धौरहरा से बसपा के शमशेर बहादुर के पास वकालत की डिग्री है। उनके सामने लड़ रहे बाला प्रसाद अवस्थी भी विधि स्नातक हैं। मोहम्मदी से भाजपा के लोकेंद्र प्रताप सिंह वकील हैं और उनके सामने चुनाव लड़ रहे आरए उस्मानी ने भी 1996 में शिया कालेज लखनऊ से एलएलबी की डिग्री ली है। निघासन से बसपा प्रत्यशी जीएस सिंह इंजीनियर हैं। वहीं निघासन से भाजपा प्रत्याशी रामकुमार वर्मा के पास भी एलएलबी की डिग्री है। श्रीनगर से भाजपा की प्रत्याशी मंजू त्यागी बीएड डिग्रीधारी हैं। ...और बदायूं की कहानी उलटी आजादी के बाद से अब तक हुए चुनावों हर दशक में चेहरों के साथ जनता की सोच भी बदलती गई। लोगों ने अनपढ़ और कम पढ़े लिखे नेताओं के बजाए पढ़े लिखे लोगों को विधायक चुनना पसंद किया। लेकिन बदायूं में इसका उलटा है। सपा के दातागंज और सहसवान प्रत्याशी को छोड़ दें तो कोई ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है। ओमकार सिंह बीए एलएलबी है, जबकि कैप्टन अर्जुन सिंह अमेरिका से एमबीए हैं। इसके अलावा बिसौली से सपा उम्मीदवार आशुतोष मौर्य दसवीं हैं। सदर प्रत्याशी आबिद कंप्यूटर में डिप्लोमा है। शेखूपुर प्रत्याशी आशीष यादव इंटर है। बिल्सी प्रत्याशी विमलकृष्ण इंटरमीडिएट हैं। इसके अलावा भाजपा के सदर प्रत्याशी महेश गुप्ता दसवीं, शेखूपुर प्रत्याशी धर्मेन्द्र शाक्य दसवीं, बिसौली से कुशाग्र सागर ग्रेजुएशन है। बसपा के बिसौली प्रत्याशी मेजर कैलाश और शेखूपुर प्रत्याशी काजी रिजवान ग्रेजुएट हैं तो बाकी सभी हाईस्कूल और इंटर पास हैं। कोई डाक्टर और इंजीनियर नहीं है।

