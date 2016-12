मिठास के लिए ओरल में लखनऊ व पोस्टर सेशन में शाहजहांपुर का दबदबा

First Published:23-12-2016 11:20:59 PM Last Updated:23-12-2016 11:26:11 PM

गन्ना शोध परिषद में चल रही तीन दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का राष्ट्रगान के साथ समापन हो गया। आखिरी दिन उत्कृष्ट शोध पत्रों के लिए पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। ओरल सेशन में लखनऊ व पोस्टर सेशन में शाहजहांपुर ने दबदबा बनाया। भविष्य की रणनीति पर मंथन के साथ ही देशभर से आए वैज्ञानिकों ने 150 शोध पत्रों का प्रस्तुतिकरण किया। शुक्रवार को सेमीनार के आखिरी दिन सुबह से ही प्रेक्षागृह और कांफ्रेंस हाल में शोध पत्र पढ़े गए। दोपहर तक गन्ना प्रजातियां, अच्छी पैदावार और किसानों के लिए कम लागत में अधिक लाभ पर नए शोधों की रणनीति बनाई गई। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ के वैज्ञानिकों ने ओरल सेशन में तीनों पुरस्कार तो गन्ना शोध संस्थान शाहजहांपुर को पोस्टर सेशन में दो व कपूरथला को एक पुरस्कार मिला। सभी को मुख्य अतिथि डीएम रामगणेश व विशिष्ट अतिथियों ने प्रमाण पत्र व शील्ड देकर सम्मानित किया। इस मौके पर डा सुजीत प्रताप सिंह, संजीव पाठक, डा गोरखनाथ गुप्ता, डा सुनील कुमार विश्वकर्मा, डा अरविंद कुमार आदि मौजूद रहे। ओरल सेशन में शोध पत्रों के लिए वैज्ञानिक हुए सम्मानित-डा एसके होल्कर भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ को प्रथम पुरस्कार मिला-डा राजेश कुमार भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ को दूसरा इनाम-डा एके सिंह भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ ने त्रितीय पुरस्कार प्राप्त किया पोस्टर सेशन मे शोध पत्रों के लिए इन वैज्ञानिकों को मिला इनाम-ज्योति रस्तोगी गन्ना शोध संस्थान शाहजहांपुर ने पाया पहला स्थान-डा अर्चना विष्ट गन्ना शोध संस्थान शाहजहांपुर रहीं दूसरे नम्बर पर-डा रूपेन्द्र पाल सिंह कपूरथला, पंजाब को मिला तीसरा पुरस्कार मिठास पर मंथन के बाद वैज्ञानिकों और अतिथियों के बोल::तकनीक को किसानों तक पहुंचाना जरूरी-गन्ना शोध संस्थान के निदेशक बीएल शर्मा ने कहा कि आज यूपीसीएसआर रिकवरी में बहुत आगे है, जिसमें किसानों का बहुत सहयोग रहा है। विभाग की दी हुई गन्ने की चार प्रजातियों 238, 118, 8279 व 8276 ने गन्ना किसानों को बड़ा लाभ दिया है। उन्होंने कहा कि इस समय पैदावार लगभग 110 टन प्रति हेक्टेयर मिल रही है जो बहुत अच्छी कही जा सकती है। विज्ञान में लिमिटेशन नहीं है और तकनीक को किसानों तक पहुंचाने की जरूरत है। जलवायू परिवर्तन पर ध्यान देने की जरूरत-दिल्ली से आए एडीजी सीसी डा आरके सिंह ने कहा कि गन्ने की पैदावार लगातार बढ़ रही है। यह बढ़ोत्तरी 8.33 प्रतिशत तक पहुंच चुकी है। पूरे भारत में गन्ना उत्पादन में उत्तर प्रदेश का महत्वपूर्ण योगदान है। उन्होंने कहा कि पश्चिमी यूपी में पानी की किल्लत शोचनीय विषय है जिसका हल खोजा जाना जरूरी है। इस बार यूपी की शुगर केन रिकवरी 10.67 प्रतिशत हुई जो बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि जलवायू परिवर्तन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। प्रति व्यक्ति आय बढ़ने से अपराध में होगी कमी-मुख्य अतिथि डीएम राम गणेश ने कहा कि अपना देश बहुत बड़ा है। उन्होंने बुंदेलखंड की समस्याओं को चैलेंज की तरह लेने की बात कही। अलग-अलग क्लाइमेट का भी खास ध्यान रखा जाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रति व्यक्ति आय बढ़ने से निश्चित रूप से अपराध में कमी आएगी। वैज्ञानिकों का अपराध रोकने के साथ-साथ अर्थव्यवस्था व खुशहाली लाने में भी योगदान है। मिठास पैदा करना प्रेम का संदेश-उपाध्यक्ष रामकृष्ण यादव ने कहा कि इस देश को बनाने में किसान, मजदूर और वैज्ञानिकों का महत्वपूर्ण योगदान है। मिठास पैदा करना प्रेम का संदेश है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के आयोजनों में महिलाओं व बुजुर्गों की तरफ विशेष व्यवहार करें। ज्ञान बाटने से बढ़ता है, ज्ञानार्थ विस्तार के लिए यहां से जाएं। इससे पहले प्रोफेसर रामकुमार सिंह, प्रोफेसर आरके साहू ने भी विचार रखे तथा संचालन डा प्रियंका सिंह व डा आरके सिंह ने किया।

