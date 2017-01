तीन सीटों पर पूर्व कांग्रेसी, एक पर पूर्व बसपाई को मिला भाजपा का टिकट

शाहजहांपुर। वरिष्ठ संवाददाता

First Published:16-01-2017 11:42:17 PM Last Updated:16-01-2017 11:52:47 PM

शाहजहांपुर की छह में से चार सीटों पर भाजपा ने दूसरे दलों से आए लोगों को प्रत्याशी बनाया है। इसमें तीन प्रत्याशी मूल रूप से कांग्रेसी हैं और एक बसपाई। कैडर के दो ही लोगों को टिकट मिल पाया है, जिसमें सदर सीट से सुरेश कुमार खन्ना आठवीं बार प्रत्याशी बनाए गए हैं और जलालाबाद सीट से क्षेत्रीय उपाध्यक्ष मनोज कश्यप को प्रत्याशी घोषित किया गया है। भाजपा जिलाध्यक्ष राकेश मिश्रा अनावा ने टिकट वितरण में नेतृत्व के फैसले पर खुशी जताई है और दावा किया है कि जिले की सभी सीटों पर भाजपा प्रत्याशी भारी मतों से विजयी होंगे। भाजपा के घोषित प्रत्याशी को लेकर पेश है रिपोर्ट। कटरा : भाजपा के सबसे अधिक पढ़े लिखे प्रत्याशी वीर विक्रमफोटो नंबर 30: वीर विक्रम सिंह प्रिंसकटरा विधानसभा सीट से भाजपा ने राजनीति में नए चेहरे वीर विक्रम सिंह प्रिंस को टिकट दिया है। वीर विक्रम सिंह के पिता वीरेंद्र प्रताप सिंह मुन्ना कांग्रेस से तिलहर सीट पर तीन बार विधायक रह चुके हैं। वह मुलायम सिंह के खिलाफ भी चुनाव लड़े थे और दूसरे नंबर पर रहे थे। कटरा सीट सृजित होने के बाद वह 2012 का चुनाव लड़े और करीब 31 हजार वोट लेकर तीसरे स्थान पर रहे। 2017 के चुनाव में उन्होंने अपने बेटे वीर विक्रम को राजनीतिक विरासत बढ़ाने की जिम्मेदारी दी और भाजपा में उसे शामिल कराया। वीर विक्रम सिंह एमबीए हैं। आईसीआइ्रसी बैंक में वह मैनेजर रहे। एलएलबी पास हैं। राजनीति शास्त्र से एमए किया है। दर्शन शास्त्र से वह फिर से एमए कर रहे हैं। ग्वालियर के सिंधिया स्कूल से हाईस्कूल और इंटर पास किया। दिल्ली के भीमराव कालेज से उन्होंने बीकाम किया है। इस सीट पर 2012 के चुनाव में भाजपा चौथे नंबर पर रही थी। जलालाबाद : मूल भाजपाई होने का मिला मनोज को फायदाफोटो नंबर 28: मनोज कश्यपभाजपा ने मछुवारा प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक रहे और मौजूदा समय में क्षेत्रीय उपाध्यक्ष मनोज कश्यप को जलालाबाद सीट से प्रत्याशी घोषित किया है। मनोज पिछले कई साल से जलालाबाद में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश में लगे हैं। मनोज मूल रूप से भाजपाई हैं। लोकसभा चुनाव में उन्होंने टिकट के लिए दावेदारी की थी, लेकिन जब टिकट नहीं मिला तो उन्होंने विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी। पिछले चुनाव में भाजपा ने दल सिंह यादव को टिकट दिया था, दल सिंह को करीब तीन हजार वोट ही हासिल हुए थे। इसके बाद मनोज कश्यप ने आकर भाजपा की जड़ों में पानी डालना शुरू किया। उन्होंने अपनी वाकपटुता के बल पर लोगों से संबंध बनाए। इस बार की परिवर्र्तन रैली में प्रत्याशियों के जो मानक तय किए गए थे, उसमें उन्होंने सबसे ज्यादा नंबर हासिल किए और उसी का परिणाम था कि वह टिकट हासिल करने में सफल रहे। बता दें कि जलालाबाद सीट पर अब तक एक बार भी भाजपा विधानसभा का चुनाव नहीं जीती है। जनसंघ के प्रत्याशी ने जरूर इस सीट पर दो बार 1967 और 1974 में चुनाव जीता था। तिलहर : मजबूत बायोडाटा के कारण रोशन बने प्रत्याशीफोटो नंबर 25: रोशन लाल वर्मा इस सीट पर भाजपा ने दो बार बसपा से चुनाव जीते रोशनलाल वर्मा को टिकट दिया है। रोशनलाल बसपा में थे। उन्हें बसपा ने निकाल दिया था। इसके बाद वह भाजपा में आए। इससे पहले भाजपा के टिकट के यहां तमाम दावेदार थे। इसमें प्रमुख तौर पर पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष वीरेंद्र पाल सिंह यादव और अरुण यादव चैनू का नाम शामिल था। पर भाजपा ने रोशनलाल पर दांव खेला। रोशनलाल ने 2007 में और 2012 में तिलहर से चुनाव जीता था। अब वह भाजपा के पाले से ताल ठोकेंगे। तिलहर सीट पर भाजपा कभी चुनाव नहीं जीत सकी। यही नहीं, इस सीट पर भाजपा कभी दूसरे नंबर तक नहीं पहुंच पाई। 1974 में जनसंघ के टिकट पर सत्यपाल सिंह चुनाव जीते थे। इस बार रोशनलाल के सामने उन्हीं की बिरादरी के बसपा के टिकट से अवधेश वर्मा चुनाव लड़ रहे हैं। पुवायां : जमीनी पकड़ ने दिलाया चेतराम को टिकटफोटो नंबर 27: चेतरामभाजपा ने पुवायां सीट पर कांग्रेस से चार बार विधायक रहे चेतराम पर दांव आजमाया है। चेतराम अपने बेटे नीरज को चुनाव में उतार कर राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाना चाहते थे। पर भाजपा के सर्वे में चेतराम की मजबूती ज्यादा दिखी। इस पर उन्हें भाजपा नेतृत्व ने टिकट ऑफर किया। चेतराम शिया कालेज लखनऊ से एमएलबी पास हैं। वह पुवायां सीट से 1985, 1989, 1993 और 1996 में विधायक रहे। इसके बाद भी जब वह चुनाव लड़े और 2009 के उपचुनाव में वह उपविजेता रहे और तब भी 44 हजार से भी ज्यादा वोट हासिल किए। सूत्रों का कहना है कि भाजपा पुवायां सीट पर दिग्गज उतारना चाहती थी, जिसमें चेतराम ही मुफीद दिखे। भाजपा के टिकट के दावेदार काफी थे, जिसमें बसपा से आए अरुण सागर और ददरौल ब्लाक प्रमुख क्षमा वर्मा शामिल थीं। भाजपा इस सीट पर 1991 में चुनाव जीत चुकी है। 1989, 1985, 1996 में भाजपा प्रत्याशी उपविजेता रहे थे। शाहजहांपुर : खन्ना बने आठवीं बार भाजपा के प्रत्याशीफोटो नंबर 29 : सुरेश कुमार खन्नाभाजपा ने लगातार आठवीं बार सुरेश कुमार खन्ना को सदर सीट पर टिकट दिया है। सुरेश कुमार खन्ना शाहजहांपुर सदर विधानसभा सीट पर 1989 से लगातार विधायक बनते आ रहे हैं। इस बार भाजपा सदर सीट पर सबसे कम टिकट मांगने वाले थे, लेकिन सुरेश कुमार खन्ना का टिकट पहले से ही पक्का था। सुरेश खन्ना लखनऊ विश्वविद्यालय से एलएलबी हैं। 1989 से पहले सदर सीट पर जनसंघ से उमाशंकर शुक्ला चुनाव जीते थे। इस सीट पर 1989 से पहले कांग्रेस का बोलबाला था। इस बार सुरेश कुमार खन्ना का मुकाबला सपा के तनवीर खां और बसपा के हाजी असलम खां से होगा। ददरौल : समीकरण भांप कर भाजपा ने मानवेंद्र को बनाया प्रत्याशीफोटो नंबर 26: मानवेंद्र सिंह ददरौल में भाजपा ने बड़ा गेम खेला है। यहां दो साल से बसपा के घोषित प्रत्याशी के रूप में मानवेंद्र सिंह थे। अभी एक माह पहले ही मानवेंद्र सिंह का बसपा ने टिकट काट दिया। इसके बाद मानवेंद्र सिंह ने भाजपा ज्वाइन की और अब वह भाजपा के प्रत्याशी हैं। मानवेंद्र सिंह करीब बीस साल तक कांग्रेस के जिलाध्यक्ष रहे। एक बार जिला पंचायत अध्यक्ष रहे। इसके बाद ही उन्होंने दो साल पहले बसपा ज्वाइन की थी। मानवेंद्र सिंह का बसपा से टिकट काटे जाने से उनकी बिरादरी के लोगों में खासा रोष था। इस स्थिति को भाजपा ने भांपा और समीकरणों को ध्यान में रखते हुए मानवेंद्र सिंह को टिकट दे दिया। इस सीट पर भाजपा के बहुत दावेदार थे। सभी को पीछे छोड़ते हुए मानवेंद्र सिंह ने टिकट हासिल कर लिया।

