0 रुपया केंद्र सरकार का, अखिलेश वाहवाही अपनी करा रहे : कलराज

शाहजहांपुर। हिन्दुस्तान संवाद

First Published:24-01-2017 11:53:51 PM Last Updated:25-01-2017 12:00:23 AM

केंद्रीय लघु उद्योग मंत्री कलराज मिश्रा ने कहा कि जिस घर में पिता और पुत्र में झगड़ा होता है, वह प्रदेश को क्या संभाल पाएंगे। कहा कि जिस सरकार के मंत्री दुराचार की घटना को राजनीति बताते हैं, ऐसे लोगों की सरकार प्रदेश की जनता को नहीं चाहिए। कहा कि मेट्रो के लिए केंद्र सरकार ने रुपया दिया, लेकिन उदघाटन में केंद्रीय मंत्री वैंकैय्या नायडू तक को सूचना नहीं दी। एक्सप्रेस-वे भी केंद्र सरकार के रुपयों से बना, लेकिन अखिलेश यादव अपनी वाहवाही करा रहे हैं।कलराज मिश्रा मंगलवार को शाहजहांपुर सदर सीट से प्रत्याशी सुरेश कुमार खन्ना के नामांकन अवसर पर खिरनीबाग रामलीला मैदान में हुई जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि अखिलेश सरकार के मंत्री बहन-बेटी की इज्जत से खिलवाड़ करने वालों को बचाने का प्रयास करते हैं। मिश्रा ने कहा कि ऐसे लोगों को सबक सिखाने का समय आ गया। उन्होंने सपा की अंदरूनी उठा-पटक पर चुटकी ली। मिश्रा ने कहा कि सपा में एक नाटक खेला गया, इस नाटक के जरिए भाजपा के ्रविकास से जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश की गई। उन्होंने कहा कि सपा की आपसी लड़ाई को देखकर प्रशासनिक अमला उदासीन हो गया, जिसके चलते पूरा प्रदेश बर्बादी की कगार पर पहुंच गया। बोले-लोग इसे ड्रामा कहते हैं, लेकिन यह कुर्सी और रुपयों को लेकर नाटक है। उन्होंने लोगों का आह्वान किया कि जिस पार्टी में आपसी झगड़ा हो, उसे उखाड़ फेंकना ही सही है। केंद्रीय मंत्री कलराज मिश्रा ने कहा कि केंद्र सरकार के भेजे रुपयों से किसानों के हित की योजनाएं नहीं चलाई जाती। सारा रुपया अखिलेश सरकार खा जाती है। केंद्र से फसल बीमा, सड़क, पानी, विकास के लिए विशेष अनुदान के तहत रुपया दिया। उस रुपये को प्रदेश सरकार ने खर्च नहीं किया।------सीएम ने जितने विज्ञापन में खर्चे, उससे कम में खाद फैक्ट्री लगी थी: खन्नाभाजपा सदर सीट से विधायक व प्रत्याशी सुरेश खन्ना ने कहा कि सपा ने सात सौ करोड़ रुपये विज्ञापन में खर्च कर दिए, जबकि, 690 करोड़ रुपये में ओसवाल का कारखाना लग गया था। खन्ना ने कहा कि यूपी में जंगलराज से लोग घुटन महसूस कर रहे। कहा कि जितनी जल्दी हो सके, लोग ऐसी सरकार को बदलने की सोचें। खन्ना ने कहा कि 1150 स्थानों पर पुलिस की पिटाई हुई। लोगों को राशन नहीं मिल पा रहा। राशन कार्ड के लिए जनता को भटकना पड़ रहा है। खन्ना ने गठबंधन पर कहा कि सपा में अकेले चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं है। अखिलेश पास पूंजी और मैन पॉवर भी नहीं है। विधायक ने पीएम और सीएम के क्षेत्र जैसी सुविधाएं जिले वालों को दिलाने को अपना उद्देश्य बताया।------विकास किया तो कांग्रेस का सहारा क्यों लिया : कृष्णाराजकेंद्रीय मंत्री कृष्णाराज ने भी सपा को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि अखिलेश सरकार ने काम किया तो कांग्रेस का सहारा क्यों लिया। बोलीं-शंखनाद का समय आ गया। अराजकता के सफाए को जिले से शुरुआत करनी होगी। आरोप लगाया कि सपा, बसपा और कांग्रेस ने देश को लूटा है। उन्होंने सपा पर चुटकी लेते हुए कहा कि गरीबों के रुपयों से चंद लैपटॉप देकर जनता को धोखा दिया गया। बोलीं-अब भाजपा का कमल खिलने से कोई नहीं रोक सकता। कमल खिलेगा, फिर कोई लुटेरा प्रदेश को लूट नहीं पाएगा।------घोड़ों पर सवार होकर पहुंचे कार्यकर्ता=सुरेश खन्ना के नामांकन से पहले हुई सभा में कार्यकर्ताओं का नया अंदाज नजर आया। भाजपा के झंडे के साथ घोड़ों पर सवार होकर कार्यकर्ता पहुंचे। घोड़े लोगों के आकर्षण का केंद्र रहे।------प्रत्याशियों ने लिया आशीर्वादकेंद्रीय मंत्री कलराज मिश्रा से भाजपा प्रत्याशियों ने आशीर्वाद लिया। मिश्रा का हेलीकाप्टर रिलायंस थर्मल पॉवर में उतरा। वहां से एक बजकर 55 मिनट पर मंच पर आए। आते ही जनता का अभिवादन किया। प्रत्याशी सुरेश खन्ना ने पैर छूकर आशीर्वाद लिया। कटरा से प्रत्याशी वीर विक्रम प्रिंस, ददरौल से मानवेंद्र सिंह, पुवायां से चेतराम, जलालाबाद से मनोज कश्यप, तिलहर से रोशन लाल वर्मा व सदर सीट से सुरेश खन्ना ने विक्ट्री बनाकर जीत दर्ज करने का संकेत दिया। मंच का संचालन भाजपा जिला महामंत्री डीपीएस राठौर ने किया। इस मौके पर वरिष्ठ नेता निर्भय चंद्र सेठ, जिला पंचायत अध्यक्ष अजय यादव, जिलाध्यक्ष राकेश मिश्रा अनावा, बाबूराम गुप्ता, वीरेंद्र यादव, अनुज गुप्ता, सुचित सेठ, गोविंद मोहन अवस्थी, सुबोध मिश्रा आदि मौजूद रहे।

