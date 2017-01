रैली निकालकर मतदाताओं को किया जागरूक

सुखपुरा। हिन्दुस्तान संवाद

First Published:21-01-2017 11:12:22 PM

स्थानीय शहीद स्मारक से शनिवार को मतदाता जागरुकता रैली का आयोजन किया गया। इसमें विभिन्न विद्यालयों के छात्र शामिल हुए। जिलाधिकारी गोविंद राजू एनएस ने हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। रैली में पहंुचे डीएम व अन्य अधिकारियों ने शहीद स्मारक पर पुष्प भी अर्पित किया। डीएम ने कहा कि लोकतंत्र का अहम हिस्सा मतदान है। मतदान एक ऐसा पुनीत कर्त्तव्य है जिसके जरिये हम लोकतांत्रिक सरकार चुनते हैं। युवाओं-महिलाओं विशेषकर नये मतदाता शत-प्रतिशत मतदान के लिए संकल्प लें। मतदान के प्रति जनजागरण भी एक नेक कार्य है, जिसमें हम सभी को समान रूप से जुटने की जरूरत है। कहा कि जनपद आजादी की जंग से लेकर विभिन्न कार्यों में अग्रणी भूमिका निभाते हुए मान-सम्मान बढ़ाया है। उन्होंने जनपदवासियों से चुनाव में शत-प्रतिशत मतदान कर मिशाल कायम करने का आह्वान किया। बीएसए डॉ. राकेश सिंह ने मतदाता जागरूकता अभियान की विस्तृत जानकारी देते हुए कहा कि मतदान हमारा अधिकार है। पहले हम अपने अधिकार का प्रयोग करेंगे तभी अन्य अधिकार प्राप्त करने के हकदार होंगे। रैली रवाना होने से पहले सड़क की दोनों पटरियों पर हस्तलिखित तख्तियां व बैनर के साथ मानव श्रृंखला बनाकर छात्रों ने मतदान के प्रति जागरूक किया। रैली में इंटर कॉलेज सुखपुरा, कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय, महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान, गायत्री ज्ञानपीठ, संत कबीर विद्यापीठ, गुड सेमिरटन इंग्लिश स्कूल के छात्रों ने प्रतिभाग किया। डीएम ने प्रधानाचार्य जितेन्द्र कुमार सिंह, पुष्पा कुमारी, पंकज सिंह, रमाशंकर यादव, वशिष्ठ सिंह, बृजकिशोर सिंह, यूपी सिंह को सम्मानित किया। इस मौके पर बृजमोहन प्रसाद अनारी, संतोष कुमार गुप्ता, शौकत अली, जय सिंह, डॉ. सरफुलहक, जितेन्द्र सिंह, अभय सिंह आदि थे। इनसेट 21 मेधावी हुए सम्मानित सुखपुरा। मतदाता जागरूकता अभियान रैली के आयोजन पर डीएम ने रैली में शामिल समस्त विद्यालयों के तीन-तीन मेधावी छात्र-छात्राओं कुल 21 को मेडल देकर सम्मानित किया। इसके अलावा 11 नये मतदाताओं को स्मृति चिह्न देकर सम्मानित किया। नये मतदाताओं में सूरज चौहान, अलाउद्दीन, प्रशांत, आकाश, मन्नू, जुनेद थे। ------------------- विधानसभावार ईवीएम मशीनों का आवंटन (सचित्र पिक : 6) बलिया। जिला निर्वाचन अधिकारी गोविन्द राजू एनएस की देखरेख में ईवीएम मशीनों का प्रथम रेंडमाइजेशन विकास भवन के सभागार में हुआ। इसमें विधानसभावार ईवीएम मशीनों का आवंटन कर दिया गया। यह कार्य सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में हुआ। ईवीएम रेंडमाइजेशन कार्य के दौरान मुख्य विकास अधिकारी/प्रभारी अधिकारी कार्मिक संतोष कुमार, उप जिला निर्वाचन अधिकारी मनोज सिंघल, सीआरओ बी राम के अलावा सभी विधानसभा के आरओ व एआरओ थे। --------------------------------------- फ्लैग मार्च कर जवानों ने भयमुक्त मतदान का किया आह्वान सचित्र पिक, 11 हल्दी। विधानसभा चुनाव को लेकर शनिवार को क्षेत्र के विभिन्न गांवों में पुलिस व पैरामिलिट्री के जवानों ने फ्लैग मार्च किया। क्षेत्राधिकारी बैरिया त्रयंबक नाथ दुबे की अगुवाई में जवानों ने गांव की गलियों में जाकर शांति बनाये रखने को कहा। फ्लैग मार्च के दौरान जवानों ने आचार संहिता का पालन करने के साथ ही लोकतंत्र में सहभागिता के लिए सभी से मतदान करने की अपील की। सीओ ने लोगों को विश्वास दिलाया कि चुनाव में दवाब बनाने एवं खलल डालने वालों की सूचना 100 नम्बर पर या पुलिस के मोबाईल नम्बरों पर दें। सूचना देने वाले का नाम पता गुप्त रखा जायेगा। जवानों ने हल्दी, भरसौता, बघौच, मुड़ाडीह, बेलहरी, मझौवा, रामगढ़, कठही, सोनवानी, पिन्डारी, नीरुपुर, दोपही, रेपुरा, सीताकुन्ड चैनछपरा, राजपुर, नन्दपुर, परसिया, सुल्तानपुर आदि गांवों का भ्रमण कर पोस्टर व बैनर हटवाया। टीम में थानाध्यक्ष हल्दी संजय त्रिपाठी, उपनिरीक्षक उमेश चन्द्र यादव, जटाशंकर चौबे, गजेन्द्र राय, पैरामिलिट्री के उपनिरीक्षक मु. इलियास आदि थे। ---------------------------------------------

