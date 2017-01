बैरिया पुलिस ने 520 लीटर शराब के साथ चार को पकड़ा

बैरिया पुलिस ने 520 लीटर शराब के साथ चार को पकड़ा

बलिया। निज संवाददाता

First Published:15-01-2017 10:24:25 PM Last Updated:15-01-2017 10:31:00 PM

आचार संहिता लागू होने के बाद रविवार को पुलिस ने जगह-जगह शराब के खिलाफ अभियान चलाया। बैरिया पुलिस ने दयाछपरा गांव में छापेमारी कर 520 लीटर शराब के साथ चार लोगों को गिरफ्तार किया। इसी प्रकार दोकटी पुलिस ने बाइक से बिहार जा रहे आरोपित के पास से 105 शीशी अंग्रेजी दारु बरामद किया। सिकन्दरपुर पुलिस ने अलग-अलग जगहों से शराब के साथ तीन को, जबकि शहर के जापलिनगंज पुलिस चौकी के जवानों ने पांच लीटर शराब के साथ एक को गिरफ्तार किया। शहर के जापलिनगंज चौकी प्रभारी सरफराज खां ने मुखबीर की सूचना पर रविवार को पांच लीटर शराब के साथ खेजूरी निवासी राजू को दबोच लिया। वह गैलेन में दारु लेकर कहीं पहुंचाने जा रहा था। इसी बीच मालगोदाम चौराहा के पास घेराबंदी कर आरोपित को पकड़ लिया। उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने जेल भेज दिया। लालगंज हिसं के अनुसार दोकटी पुलिस ने रविवार को बाइक से बिहार सप्लाई करने जा रहे एक तस्कर को 105 शीशी शराब व बाइक के साथ दबोच लिया। बताया जाता है कि एसओ दोकटी धर्मेन्द्र सिंह को मुखबीर ने बिहार जा रहे शराब के बारे में खबर दी। जानकारी होने के बाद पुलिस ने बिड़ला बंधा पर रामपुर कोड़हरा ढाला के पास घेराबंदी कर लिया। सुबह करीब साढ़े 11 बजे बाइक से जा रहे बैरिया थाना क्षेत्र के टोलाशिवन राय निवासी देवेन्द्र सिंह को पकड़ लिया। उसके पास से पुलिस ने 105 शीशी अंग्रेजी शराब बरामद की। पूछताछ में आरोपित ने बताया कि शराब को वह बिहार लेकर जा रहा था। पुलिस ने पकड़े गये आरोपित के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया, जबकि बाइक को सीज कर दिया। बैरिया हिसं के अनुसार बैरिया पुलिस ने रविवार को इलाके के दयाछपरा गांव में छापेमारी कर 520 लीटर कच्ची शराब के साथ चार लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने गांव में स्थित दर्जनों भट्ठियों को नष्ट कर दिया। भोर के लगभग चार बजे पुलिस टीम गांव में धमक गयी। जवानों ने अभियान चलाकर अलग-अलग जगहों पर बनाकर रखे गये शराब के साथ ही कारोबार में लिप्त चार लोगों को पकड़ लिया। पुलिस ने लगभग सात कुंतल लहन व शराब बनाने के उपकरण आदि को नष्ट किया। पकड़े गये लोगों में दयाछपरा निवासी प्रेमचंद पासवान, संदीप पासवान, बहारन पासवान तथा चकिया निवासी लाल साहब को गिरफ्तार किया। टीम में सीओ बैरिया टीएन दूबे व एसओ केके तिवारी आदि थे। माल्दह हिसं के अनुसार सिकन्दरपुर पुलिस ने शनिवार को दो अलग-अलग जगहों से शराब के साथ दो लोगों को पकड़ा। चौकी प्रभारी माल्दह आरडी यादव ने उचरांव से उभांव थाना क्षेत्र के चैनपुर निवासी भोला को 30 लीटर शराब के साथ पकड़ लिया। एसओ सिकन्दरपुर अशोक यादव ने हुसैनपुर ईट-भट्ठा से उभांव थाना क्षेत्र के चकिया निवासी मुन्ना उर्फ सूरज को 40 लीटर शराब के साथ गिरफ्तार किया। मनियर हिसं के अनुसार पुलिस ने रविवार को घाघरा किनारे व दियारा में शराब के खिलाफ अभियान चलाया। इस दौरान कारोबार में शामिल लोग पुलिस के पहुंचने से पहले ही फरार हो गये। जमीन के अंदर गाड़कर रखे लहन व भारी मात्रा में शराब को पुलिस ने बरामद किया। टीम में सीओ बांसडीह रामलखन सरोज, एसओ मनियर विजय सिंह, एसओ बांसडीह रोड बच्चेलाल, एसआई विनोद यादव, मंशा राम आदि थे। बांसडीह रोड हिसं के अनुसार पुलिस ने शनिवार को इलाके के छाता गांव के भरटोलिया बस्ती निवासी नफाइत राजभर को 10 लीटर शराब के साथ पकड़ा। पुलिस का कहना है कि वह कच्ची शराब की सप्लाई करने जा रहा था। पछुवा हुई नरम, गलन में इजाफा 0 ठंड के चलते लोग परेशान, धूप से राहत 0 सरकारी अलाव भी केवल कागजों पर ही सचित्र, पिक : 1 व 2 पिछले कई दिनों से चल रही पछुवा रविवार को कुछ नरम रहा लेकिन दूसरी ओर गलन में इजाफा हो गया। ठंड के चलते लोग परेशान रहे हालांकि धूप से कुछ राहत जरुर मिली। पड़ रही कड़ाके की ठंड से लोगों की दिनचर्या अस्त-व्यस्त हो गयी है। हालांकि दिन में धूप निकलने के बाद लोगों को राहत जरुर मिली। ठंड से परेशान लोग धूप निकलते ही छतों आदि पर बैठकर राहत ली। सुबह में ठंड के चलते लोगों को घरों से निकलना मुश्किल हो गया है। हालांकि रविवार को पछुवा काफी हल्की रही लेकिन ठंड व गलन बरकरार रहा। आलम यह रहा कि सुबह चट्टी-चौराहे पर लोग अलाव जलाकर राहत लेते रहे। रेलवे स्टेशन पर भी ट्रेनों का इंतजार कर रहे यात्री धूप में बैठकर राहत लेते रहे। ठंड से राहत के लिए शासन की ओर से शहर से लेकर ग्रामीण इलाके तक अलाव जलाने के लिए धनराशि मुहैया करायी गयी है लेकिन किसी भी क्षेत्र में सरकारी अलाव देखने को नहीं मिल रहा है। हालांकि कागजों पर हर जगह अलाव जलाने का दावा किया जा रहा है। पूरे दिन धूप से कुछ राहत होता है लेकिन शाम ढलते ही लोग घरों में दुबकने को मजबूर हो जाते हैं। कड़ाके की ठंड के चलते सबसे अधिक दिहाड़ी मजदूर वर्ग के लोग प्रभावित हो रहे हैं। इसके अलावा पछुवा के चलते फसलों पर भी असर पड़ने लगा है। ---------------------------------

