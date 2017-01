आजमगढ़ में गैंगरेप : फास्ट हुई पुलिस, 22 संदिग्धों को उठाया

आजमगढ़ में गैंगरेप : फास्ट हुई पुलिस, 22 संदिग्धों को उठाया

यातायात विभाग ने भी आटो चालकों के खिलाफ शुरू की जांच

First Published:20-01-2017 11:37:16 PM Last Updated:21-01-2017 12:10:35 AM

सात आटो रिक्शा सीज, 52 अन्य वाहनों का किया चालान आजमगढ़। निज संवाददाता शहर के अंदर सरेराह युवती को टेम्पो में खींचकर हुई गैंगरेप की घटना 24 घंटे तक दबाने में लगी रही पुलिस नारी संगठनों का दबाव बढ़ने पर फास्ट हो गई। पुलिस ने 22 संदिग्धों को उठाने का दावा किया। घटना की तह तक जाने के लिए सभी से पूछताछ जारी है। उठाए गए लोगों में कुछ आटो रिक्शा चालक भी शामिल हैं। इस बीच पुलिस ने पीड़िता युवती को मेडिकल परीक्षण कराने के बाद महिला थाने की पुलिस के हवाले कर दिया है। सिधारी थानाध्यक्ष सुरेंद्र कुमार यादव ने दावा किया कि शीघ्र ही घटना का खुलासा कर दिया जाएगा। उधर, नारी संस्था के एसपी तक पहुंचने के बाद यातायात विभाग ने भी कार्रवाई तेज कर दी है। चेकिंग में पुलिस ने सात ऑटो रिक्शा को सीज कर दिया, वहीं 52 वाहनों का चालान किया गया। शहर के चर्च चौराहा और नरौली चौराहे के पास दोपहर 12 बजे से तीन बजे तक आटो रिक्शा के साथ पिकअप, मैजिक वाहनों की सघन चेकिंग की गई। इस दौरान पुलिस ने चालकों का डीएल, परमिट की जांच की। ओवर लोडिंग ऑटो रिक्शा को रोककर जांच पड़ताल की। यातायात निरीक्षक जयप्रकाश यादव ने बताया कि कागजात के अभाव में सात आटो रिक्शा को सीज करने की कार्रवाई की गई। इसके अलावा आटो रिक्शा, मैजिक, पिकअप सहित 52 वाहनों का चालान किया गया। पिकअप चालक के साथ मिलकर युवती संग हुई दरिंदगी युवती से तहरीर लेकर पुलिस ने दर्ज की एफआईआर, जांच में जुटी रोडवेज से रेलवे स्टेशन तक चलने वाले ऑटो चालकों से पूछताछ आजमगढ़। निज संवाददाता शहर के रेलवे स्टेशन रोड पर बुधवार की रात टेम्पो में खींचकर युवती के साथ हुई गैंगरेप की घटना में एक पिकअप चालक भी शामिल था। पुलिस ने युवती से तहरीर लेकर एफआईआर दर्ज की और आरोपितों की खोजबीन शुरू कर दी है। पुलिस ने बताए गए हुलिया के आधार पर कई आटो चालको से पूछताछ भी की। वहीं, वाराणसी के मंडलीय अस्पताल में भर्ती युवती की हालत में सुधार के बाद वहां से डिस्चार्ज कर दिया गया और आजमगढ़ के जिला महिला अस्पताल में उसका मेडिकल भी कराया गया। बिहार के गोपालगंज की 20 वर्षीया युवती के साथ बुधवार की रात टेम्पो में जबरिया खींचकर वारदात को अंजाम दिया गया। हालत बिगड़ने पर युवती को सड़क किनारे फेंककर बलात्कारी भाग गए थे। 100 नंबर पर सूचना मिलने के बाद पहुंची पुलिस ने उसे जिला महिला अस्पताल में भर्ती कराया। हालत गंभीर होने पर वाराणसी रेफर कर दिया गया था। गुरुवार को पूरे दिन मामले को दबाने की कोशिशों में पुलिस प्रशासन लगा रहा। मीडिया और कुछ स्वयंसेवी संस्थाओं का दबाव बढ़ने पर युवती से तहरीर लेकर एफआईआर दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू की। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर यातायात पुलिस ने भी ऑटो रिक्शा चालकों की सघन जांच का दावा किया। फिलहाल कोई सुराग हाथ नहीं लगा है। सिधारी थानाध्यक्ष सुरेंद्र कुमार यादव ने दावा किया कि पीड़िता की हालत में सुधार हो गया है। शुक्रवार को वाराणसी से डिस्चार्ज होकर यहां पहुंचने पर उसका मेडिकल परीक्षण कराया गया। दिल्ली जैसे हालात आजमगढ़ में होने से रोकें महिला से सरेराह दरिंदगी के खिलाफ एसपी से मिली महिलाएं आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी न होने पर दी आंदोलन की चेतावनी फोटो 8 आजमगढ़। निज संवाददाता शहर के अंदर सरेराह बुधवार की रात 20 वर्षीया युवती के साथ हुए गैंगरेप के विरोध में शुक्रवार को नारी शक्ति संस्था के नेतृत्व में महिलाओं ने प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक से मिलकर इस तरह की घटना की रोकथाम के लिए कड़ी कार्रवाई की मांग की। अहरौला की प्रिया कांड को याद दिलाते हुए कहा साहब आजमगढ़ शहर में दिल्ली जैसे हालात होने से रोकें। गैंगरेप के विरोध में शुक्रवार को सुबह लगभग 11 बजे नारी शक्ति संस्थान के नेतृत्व में जुटी महिलाओं ने कुंवर सिंह पार्क में बैठक की। इसके बाद घटना के विरोध में नारेबाजी करते हुए पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर पहुंचीं। यहां तैनात पुलिसकर्मियों ने महिलाओं को नारेबाजी करने से रोक दिया और उल्टे सवाल करने लगे कि क्या किसी ने एफआईआर दर्ज कराई है। पुलिस ने नोकझोंक और नारेबाजी शुरू होते ही पुलिस अधीक्षक के आदेश पर अंदर जाने की इजाजत दी गई। इस दौरान भीड़ देख पुलिस ने मीडियाकर्मियों को बाहर कर दिया। एसपी से महिलाओं ने शिकायत की कि अहरौला में प्रिया कांड के बाद शहर के अंदर भी आटो रिक्शा चालक दरिंदों ने गैंगरेप को अंजाम दे डाला। एसपी ने कहा कि आगे की कार्रवाई की जा रही है। शीघ्र ही घटना का पर्दाफाश कर दिया जाएगा। ज्ञापन में प्रदर्शनकारी महिलाओं ने चेतावनी दी कि 24 घंटे के अंदर गैंगरेप में शामिल दरिंदों को गिरफ्तार नहीं किया गया तो महिलाएं पूरे जिले में आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगी। प्रदर्शन करने वालों में प्रमुख रूप से डा.पूनम तिवारी, डा.वंदना द्विवेदी, रश्मी डालमियां, अनामिका सिंह, विजय लक्ष्मी, अनीता श्रीवास्तव, सुधा तिवारी,विनीता आदि महिलाएं शामिल रहीं। दोषी चालकों को पकड़वाने में संगठन करेगा मदद आजमगढ़। निज संवाददाता रोडवेज के पास युवती के साथ हुई गैंगरेप की घटना पर ऑटोरिक्शा चालक समिति के जिला अध्यक्ष कृपाशंकर पाठक ने कहा कि संगठन पुलिस का सहयोग करने को तैयार है। उन्होंने घटना की निंदा करते हुए कहा कि पुलिस को उस आटो रिक्शा चालक का खुलासा करना चाहिए, जिसने इस तरह की घटना को अपने साथी के साथ अंजाम दिया है। उन्होंने कहा कि सभी आटो चालकों को परेशान नहीं करना चाहिए। उनका संगठन भी अपने स्तर से दोषी की तलाश कर रहा है। दरिंदगी के दर्द संग जेहन में डर पहले मुकदमा दर्ज नहीं कराना चाहती थी युवती लेकिन अपनों ने दिया साहस हिन्दुस्तान से बातचीत में दुष्कर्म पीड़िता ने बयां किए खौफ और दरिंदगी के पल वाराणसी। निज संवाददाता आजमगढ़ के व्यततम इलाके से अपहरण के बाद दरिंदगी की शिकार हुई युवती खौफजदा है। पीड़िता न्याय की गुहार तो लगा रही है लेकिन फिर से अनहोनी का डर उसके अंदर बैठ गया है। गुरुवार को इलाज के लिए आजमगढ़ से बनारस आई दुष्कर्म पीड़िता अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। चिकित्सकों ने उपचार और परीक्षण के बाद स्लाइडें बनाकर लैब में जांच के लिए भेज दी है। पुलिस अभिरक्षा में दोपहर को उसे आजमगढ़ ले जाया गया। युवती ने बताया कि हम अभी ठीक नहीं लेकिन घर जाना है। हमारे परिवारीजन परेशान हैं और वो लोग खतरनाक हैं। उसने बताया कि वह मुकदमा दर्ज नहीं कराना चाहती थी लेकिन अपनों के साहस के बल पर न्याय की लड़ाई लड़ेगी। हालांकि गुरुवार से लेकर शुक्रवार तक वह कई बार रोई। उसकी देखरेख में लगी स्टाफ नर्स ने बताया कि खून की जांच समेत अन्य जांच की गई। स्लाइड बनाकर लैब भेज दिया गया है। उसका इलाज कर रहीं डॉ. अंजुलता ने बताया कि युवती को अभी इलाज की जरूरत है लेकिन वह घर जाना चाहती थी तो परीक्षण कर डिस्चार्ज कर दिया गया। सिर्फ दो के खिलाफ ही रिपोर्ट क्यों? आजमगढ़। नगर के रेलवे स्टेशन रोड पर बुधवार की रात 20 वर्षीया युवती के साथ हुए गैंगरेप के मामले में पुलिस ने भले ही एफआईआर दर्ज कर ली और कार्रवाई का भी दावा किया लेकिन जांच पर कई सवाल उठने लगे हैं। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि ऑटो रिक्शा में दो युवकों ने उसे जबरिया खींचा था। एक युवक आटो रिक्शा चला रहा था। इसके बाद भी पुलिस ने केवल दो लोगों के खिलाफ ही एफआईआर दर्ज की है। युवती को भी मां के साथ जाना था -अपनी मां व छोटे भाई के साथ बसखारी जा रही थी पीड़िता -बिहार के गोपालगंज से जा रहे थे अंबेडकर नगर आजमगढ़। वरिष्ठ संवाददाता ऑटो में गैंगरेप का शिकार हुई युवती के साथ इतनी बड़ी घटना बस छूटने के चलते हुई। शुक्रवार की शाम जिला महिला अस्पताल में अपनी बेटी का मेडिकल कराने पहुंची पीड़ित युवती की मां ने बताया कि सब बस कंडक्टर की गलती के चलते हुआ। बिहार के गोपालगंज जिले से अंबेडकर नगर जिले के बसखारी में मकदूम शाह बाबा की मजार पर चादर चढ़ाने के युवती अपनी मां व अपने सात वर्षीय भाई के साथ निकले थे। बुधवार की रात तीनों ट्रेन से मऊ पहुंचे। देर रात मऊ से आजमगढ बस स्टेशन पहुंचे। पीड़ित युवती की मां ने बताया लखनऊ जाने वाली बस रात में 12 बजे आई। भीड़ के चलते सभी आपाधापी के साथ बस में चढ़े। बस चलने लगी और बेटी नहीं दिखी तो मां ने कंडक्टर से कहा मेरी बेटी नीचे रह गई है। इस पर कंडक्टर ने कहा कि आपकी बेटी पीछे बैठी है। काफी देर बाद जब बसखारी नजदीक आने लगा तो उसने उतरने की तैयारी शुरू की। इस बीच उसे पता चला कि बेटी बस में चढ़ ही नहीं पायी। बदहवास होकर उसने जब कंडक्टर से कहा तो उसने समझा-बुझा कर बैठ जाने को कहा। उधर युवती ने बस छूटने के बाद घर वापस जाने के लिए लोगों से साधन के बारे में पूछा तो पता चला कि रेलवे स्टेशन जाना होगा। रेलवे स्टेशन जाने के दौरान ही उसके साथ दर्दनाक घटना हो गई। गंभीर हालत में अस्पताल लायी गई युवती से फोन नंबर लेकर पुलिस ने उसकी मां को घटना की जानकारी दी। वाराणसी के अस्पताल से डिस्चार्ज होकर जिला महिला अस्पताल पहुंची युवती को मेडिकल के बाद रात साढ़े आठ बजे महिला थाने भेज दिया गया।

