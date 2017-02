इन 4 में कौन सी कार है बेस्ट, जानिए इनके फीचर्स और कीमत

नई दिल्ली, लाइव हिन्दुस्तान टीम

First Published:24-02-2017 01:58:39 PM Last Updated:24-02-2017 01:58:39 PM

बलेनो आरएस के साथ मारूति सुज़ुकी परफॉर्मेंस हैचबैक कारों के सेगमेंट में कदम रखने वाली है, भारत में इसे 3 मार्च को लॉन्च किया जाना है। सेगमेंट में इसका मुकाबला फॉक्सवेगन पोलो जीटी टीएसआई और फिएट अबार्थ पुंटो से होगा। पोलो जीटी टीएसआई की कीमत 9.1 लाख रूपए है, जबकि अबार्थ पुंटो की कीमत 10.33 लाख रूपए है। संभावना है कि मुकाबले में बेहतर बनाए रखने के लिए बलेनो आरएस को आक्रामक कीमत पर उतारा जाएगा, बलेनो आरएस की कीमत 8 लाख रूपए के आसपास रह सकती है। कीमत के लिहाज से इसका मुकाबला फोर्ड फीगो 1.5डी टाइटेनियम (7.26 लाख रूपए) से भी रहेगा। यहां हमने कई मामलों में बलेनो आरएस की तुलना मुकाबले में मौजूद कारों से की है, क्या रहे इस तुलना के नतीजे जानने के लिए बढ़ते हैं आगे... शुरूआत करते हैं कद-काठी से... यहां लंबाई और चौड़ाई के मामले में बलेनो आरएस बाकी कारों से आगे है, बलेनो आरएस की लम्बाई 3995 एमएम और चौड़ाई 1745 एमएम है, अबार्थ पुंटो 3989 एमएम लंबाई के साथ दूसरे, पोलो जीटी टीएसआई 3971 लंबाई के साथ तीसरे और 3886 एमएम लंबाई के साथ फीगो चौथे नम्बर पर आती है। चौड़ाई के मामले में फीगो (1695 एमएम) दूसरे, अबार्थ पुंटो (1687 एमएम) तीसरे और पोलो जीटी टीएसआई (1682 एमएम) चौथे नम्बर है। बलेनो आरएस में सबसे ज्यादा व्हीलबेस (2520 एमएम) और सबसे ज्यादा बूट स्पेस (339 लीटर) है। व्हीलबेस के मामले में अबार्थ पुंटो (2510 एमएम) दूसरे, फीगो (2491 एमएम) तीसरे और पोलो जीटी टीएसआई (2469 एमएम) चौथे नम्बर पर है। सभी कारों में फोर्ड फीगो 1525 एमएम ऊंचाई के साथ सबसे ऊंची है, बलेनो आरएस (1510 एमएम) दूसरे, अबार्थ पुंटो (1505 एमएम) तीसरे और पोलो जीटी टीएसआई (1469 एमएम) चौथे नम्बर पर है। ग्राउंड क्लीयरेंस के मामले में फीगो सबसे आगे है, फीगो का ग्राउंड क्लीयरेंस 174 एमएम है, इस मामले में बलेनो (170 एमएम) दूसरे, पोलो जीटी टीएसआई (165 एमएम) तीसरे और अबार्थ पुंटो (155 एमएम) चौथे नम्बर पर है। सभी कारों में केवल फीगो ही ऐसी कार है जिसमें डीज़ल इंजन दिया गया है, बाकी कारों में पेट्रोल इंजन लगा है। बलेनो आरएस में 1.0 लीटर का बूस्टरजेट इंजन दिया गया है, जो 100 पीएस की पावर और 150 एनएम का टॉर्क देगा। पोलो जीटी टीएसआई में 1.2 लीटर का टर्बोचार्ज्ड इंजन लगा है, जो 105 पीएस की पावर और 175 एनएम का टॉर्क देता है। अबार्थ पुंटो में 1.4 लीटर का टी-जेट इंजन दिया गया है, जो 145 पीएस की पावर और 212 एनएम का टॉर्क देता है। फीगो में 1.5 लीटर का टीडीसीआई इंजन दिया गया है, जो 100 पीएस की पावर और 215 एनएम का टॉर्क देता है। यहां पावर के मामले में अबार्थ पुंटो सभी से आगे है, जबकि टॉर्क के मामले में फीगो सबसे आगे है। अबार्थ पुंटो यहां सभी कारों में ज्यादा महंगी है, लेकिन इस में पावर भी सबसे ज्यादा मिलती है। 100 किलोमीटर प्रतिघंटा की रफ्तार पाने में फिएट अबार्थ पुंटो को 8.8 सेकंड का समय लगता है। फीचर के मामले चारों कारें अलग हैं और कुछ खास फीचर्स के साथ आती हैं, बलेनो आरएस को टॉप वेरिएंट अल्फा वेरिएंट पर तैयार किया गया है, इस में एपल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो सपोर्ट करने वाला 7.0 इंच का टचस्क्रीन इंफोटेंमेंट सिस्टम मिलेगा। बेहतर ब्रेकिंग के लिए बलेनो आरएस में ऑल डिस्क ब्रेक्स मिलेंगे, यह सुविधा अबार्थ पुंटो में भी मौजूद है। पोलो में क्रूज़ कंट्रोल और कूल्ड ग्लोवबॉक्स दिया गया है, फीगो में छह एयरबैग दिए गए हैं। पुंटो में 16 इंच के अलॉय दिए गए हैं, चारों ओर अबार्थ के स्टीकर लगे है, सिर्फ यही एक कार है जिसमें पीछे की तरफ एसी वेंट दिए गए हैं।

लाइव हिन्दुस्तान पर खबरें देखने के लिए कृपया ब्राउज़र की विज्ञापन अवरोधक स्क्रिप्ट(ad blocker) को बंद करें और अपना वेब पेज रिफ्रेश करें , या साइट को किसी दूसरे ब्राउज़र में देखें । Google Chrome Firefox Internet Explorer AdBlock Plus के द्वारा अनब्लॉक करने के लिए ब्राउज़र के एड्रेस बार के टॉप-राईट कार्नर में AdBlock Plus के हाथ के आइकॉन पर क्लिक करें.

एक ड्रॉप-डाउन मेनू में Enabled on this site के सामने टिक मार्क दिखेगा.

वहां बने बटन पर क्लिक करें जब तक Disabled on this site लिख कर न आ जाए.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें Chrome AdBlock Extension के द्वारा अनब्लॉक करने के लिए ब्राउज़र के एड्रेस बार के टॉप-राईट कार्नर में AdBlock Extension के हाथ के आइकॉन पर क्लिक करें.

ड्रॉप-डाउन मेनू में एक Don't run on pages on this domain ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करें.

क्लिक करने के बाद एक सेटिंग्स पॉप-अप दिखाई देगा, जिसमें Exclude पर क्लिक करें.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें ब्राउज़र के एड्रेस बार के टॉप-राईट कार्नर में AdBlock Plus के हाथ के आइकॉन पर क्लिक करें.

ड्रॉप-डाउन मेनू में Disabled on livehindustan.com ऑप्शन पर क्लिक करें.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें ब्राउज़र के नीचे दाईं तरफ AdBlock Plus के आइकॉन पर क्लिक करें.

ड्रॉप-डाउन मेनू में Disabled on www.livehindustan.com ऑप्शन पर क्लिक करें.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें

Hindi News से जुडी अन्य ख़बरों की जानकारी के लिए हमें फेसबुक पर ज्वाइन करें और ट्विटर पर फॉलो करें Web Title: maruti baleno rs vs volkswagen polo gt tsi vs fiat abarth puntovs ford figo 15d spec comparison

From around the Web