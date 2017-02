न जानने से ही शुरू होती हैं जानने की सारी संभावनाएं

मेरठ, लाइव हिन्दुस्तान टीम

First Published:24-02-2017 01:24:38 PM Last Updated:24-02-2017 03:14:48 PM

लोगों को जिन चीजों की जानकारी नहीं होती, उसके बारे में कल्पना कर लेना उनकी मजबूरी होती है। आम तौर पर लोग मुझ पर आरोप लगाते हैं कि मैं उनके ईश्वर को छीन रहा हूं। एक शहर में दो छोटे लडक़े थे, जो जोश से भरपूर थे। अगर युवा लडक़े जोश से भरपूर हों तो वे अक्सर मुसीबत में पड़ते रहते हैं। तो वे भी अपने आस-पड़ोस में मुसीबत का सामना करते रहते थे। उनके माता-पिता इस बात को लेकर बहुत चिंता में थे कि उनके लडक़े हमेशा मुसीबत में होते हैं। पूरे पड़ोस में उनकी चर्चा होती रहती थी। जब उनके मां-बाप को समझ नहीं आया कि वे क्या करें, तो एक दिन उन्होंने लडक़ों को सुधारने के लिए वहां के पादरी के पास उन्हें ले जाने का फैसला किया। उन्होंने छोटे वाले को पहले ले जाने का फैसला किया क्योंकि उसे सुधारना थोड़ा आसान था। वे उसे लेकर पादरी के पास गए। लडक़े को वहां बिठा कर उसके माता-पिता चले गए। पादरी आया और सोचने लगा कि इस लडक़े को शरारत से दूर कैसे ले जाया जाए। उसके दिमाग में एक ख्याल आया।

पादरी ने सोचा कि अगर वह उस लडक़े को याद दिलाए कि ईश्वर उसके अंदर ही है, तो वह शरारत करना छोड़ देगा। अपको पता ही है कि कुछ लोग हमेशा उम्मीद रखते हैं। जीवन हमेशा मूर्खतापूर्ण उम्मीदों पर चलता है। तो उसने अचानक लडक़े की ओर देखकर पूछा ‘ईश्वर कहां है?’ लडक़े ने चारों ओर देखा। वह घबरा गया – इतना बड़ा सवाल ! पादरी ने देखा कि लडक़े को बात समझ में नहीं आ रही है। वह मेज पर झुका और संकेत देने के लिए उसकी ओर उंगली से इशारा करके बोला, ‘ईश्वर कहां है?’ लडक़ा और ज्यादा घबरा गया। फिर पादरी को लगा, अच्छा यह समझ नहीं रहा है। वह लडक़े के करीब गया और उस छोटे से लडक़े की छाती पर उंगली रखकर पूछा, ‘ईश्वर कहां है?’ लडक़ा कुर्सी से उठकर फ़ौरन कमरे के बाहर भाग गया। वह भागते हुए बड़े भाई के पास गया और उससे कहा, ‘हम एक बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं।’ बड़े भाई ने पूछा, ‘क्यों? क्या हुआ?’ वह बोला, ‘अरे, पादरी का ईश्वर खो गया है और उसे लगता है कि वह हमारे पास है।’ बस इतना है कि आप बहुत सी ऐसी चीजों पर विश्वास करते हैं, जिनके बारे में आप नहीं जानते। आपके बेवकूफीपूर्ण विचारों को दूर किया जा सकता है। अगर आपने चैतन्य को पा लिया है, तो क्या मैं आपसे उसको छीन सकता हूं या कोई और उसे छीन सकता है? आप बस किसी चीज पर विश्वास कर लेते हैं, जबकि आपका विश्वास कोई मायने नहीं रखता है, क्योंकि आपको किसी भी चीज का विश्वास दिलाया जा सकता है। हर किसी को लगता है कि उसका विश्वास किसी और के विश्वास से बेहतर है। सबसे पहले तो आप किसी चीज पर विश्वास करते ही क्यों हैं? कुछ लोगों को विश्वास है कि ईश्वर का अस्तित्व है, कुछ लोग मानते हैं कि कोई ईश्वर नहीं है। अच्छा यह बताइए कि आपके पास दो हाथ हैं ‐ इस बात का आपको विश्वास है या यह बात आप जानते हैं? चाहे आपके पास इन हाथों को देखने के लिए आंखें न हों, क्या तब भी आपको पता होगा कि आपके पास हाथ हैं? आप अपने अनुभव से जानते हैं कि आपके दो हाथ हैं। क्या कोई आपसे बहस करके आपके सामने साबित कर सकता है कि आपके पास हाथ नहीं हैं? अगर वह आप पर बहुत अधिक हावी हो रहा है, तो चेहरे पर एक तमाचा जड़ दीजिए, उसे पता चल जाएगा कि आपके पास हाथ हैं। हाथ के बारे में आप जानते हैं, लेकिन ईश्वर के बारे में आप विश्वास करते हैं। ऐसा क्यों?

बात यह है कि कहीं न कहीं आपके अंदर यह स्वीकार करने की ईमानदारी नहीं है कि ‘मैं नहीं जानता।’ समस्या यही है। ‘मैं नहीं जानता’ आपके जीवन में एक जबर्दस्त संभावना लेकर आता है। जब आप ‘मैं नहीं जानता’ कहेंगे, तभी जानने की संभावना आपके अंदर पैदा होगी। अगर आप ‘मैं नहीं जानता’ को नष्ट कर देते हैं, तो आप जानने की सारी संभावनाओं को भी नष्ट कर देते हैं। न जानने से ही जानने से सारी संभावनाएं खुलती हैं। अगर आप बहुत सरल और निष्कपट इंसान हैं, तो भक्ति आपके लिए बहुत चमत्कारी असर करेगी। अगर आप वाकई एक सरल इंसान हैं, तो भक्ति आपके लिए सबसे तेज तरीका है। अगर आपके पास सोचने, सवाल करने वाला दिमाग है, तो आप अपने दिमाग को एक ओर हटाकर यह नहीं कह सकते ‘मैं विश्वास करता हूं।’ ऐसे में आप सिर्फ अपने आप को छलेंगे। असल में आप किसी पर सौ फीसदी विश्वास नहीं करते। आपके सबसे करीबी, प्रिय और सबसे अधिक भरोसेमंद लोग भी, आज अगर थोड़ा अजीब बर्ताव करने लगें या उनका बर्ताव आपको समझ में न आए, तो आप चौबीस घंटे के भीतर उन पर संदेह करने लगेंगे। वास्तव में आपके पास जिस तरह का दिमाग है, उसके साथ आप किसी चीज पर विश्वास नहीं कर सकते। इसलिए इस दिमाग के साथ आप भक्ति की बात मत कीजिए। यह कारगर नहीं होगा। यह समय और जीवन की बर्बादी है।

अभी अगर ईश्वर आपके सामने प्रकट हो जाएं, तो आप उनके सामने समर्पण नहीं करेंगे। आप जांच-पड़ताल करेंगे। आपके पास इसी तरह का मन है। इस तरह के मन के साथ भक्ति की बात मत कीजिए, वह समय की बर्बादी होगी। (सद्‌गुरु जग्गी वासुदेव के ब्लॉग से साभार)

लाइव हिन्दुस्तान पर खबरें देखने के लिए कृपया ब्राउज़र की विज्ञापन अवरोधक स्क्रिप्ट(ad blocker) को बंद करें और अपना वेब पेज रिफ्रेश करें , या साइट को किसी दूसरे ब्राउज़र में देखें । Google Chrome Firefox Internet Explorer AdBlock Plus के द्वारा अनब्लॉक करने के लिए ब्राउज़र के एड्रेस बार के टॉप-राईट कार्नर में AdBlock Plus के हाथ के आइकॉन पर क्लिक करें.

एक ड्रॉप-डाउन मेनू में Enabled on this site के सामने टिक मार्क दिखेगा.

वहां बने बटन पर क्लिक करें जब तक Disabled on this site लिख कर न आ जाए.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें Chrome AdBlock Extension के द्वारा अनब्लॉक करने के लिए ब्राउज़र के एड्रेस बार के टॉप-राईट कार्नर में AdBlock Extension के हाथ के आइकॉन पर क्लिक करें.

ड्रॉप-डाउन मेनू में एक Don't run on pages on this domain ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करें.

क्लिक करने के बाद एक सेटिंग्स पॉप-अप दिखाई देगा, जिसमें Exclude पर क्लिक करें.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें ब्राउज़र के एड्रेस बार के टॉप-राईट कार्नर में AdBlock Plus के हाथ के आइकॉन पर क्लिक करें.

ड्रॉप-डाउन मेनू में Disabled on livehindustan.com ऑप्शन पर क्लिक करें.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें ब्राउज़र के नीचे दाईं तरफ AdBlock Plus के आइकॉन पर क्लिक करें.

ड्रॉप-डाउन मेनू में Disabled on www.livehindustan.com ऑप्शन पर क्लिक करें.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें

From around the Web