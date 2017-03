उत्तर प्रदेश समेत पांच राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में वोटो की गिनती शुरू हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने जबरदस्त बढ़त बनाए हुए है। उत्तराखंड में भी बीजेपी आगे चल रही है। उत्तर प्रदेश में सपा और कांग्रेस गठबंधन के खाते अभी तक बहुत कम सीटें आई हैं। दोनों ही पार्टियों की बुरी हालत के बाद सोशल साइट्स पर अखिलेश और राहुल को लेकर कई जोक्स देखने को मिल रहे हैं।

एक ट्विटर यूजर ने लिखा है, 'इतिहास गवाह है, साइकिल में ब्रेक हाथ से ही लगता है।' तो एक ट्विटर यूजर ने राहुल गांधी को लास्ट गांधी बता दिया। कई यूजर्स ने सपा की हार का जिम्मेदार राहुल गांधी को ही ठहराया है।

