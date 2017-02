अलेप्पो की इस बच्ची ने ट्रंप से किया सवाल, आप 24 घंटे भूखे रहे हैं?'

सीरिया में जारी संकट के बीच ट्विटर पर जीवन का हाल बयां कर सुर्खियों में आने वाली अलेप्पो की सात साल की बच्ची बाना अलाबेद एक बार फिर से सुर्खियों में हैं। इस बार उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से बहुत ही मासूम सा सवाल किया है। बाना ने ट्विटर पर एक वीडियो के जरिए अपनी बात को रखा है। बाना ने एक ताजा वीडियो में दुनिया के 'सबसे ताकतवर' देश के राष्ट्रपति से पूछा है कि क्या वह कभी लगातार 24 घंटे भूखे प्यासे रहे हैं?

अलाबेद ने ट्वीट कर पूछा, “क्या कभी ऐसा हुआ कि आप लगातार 24 घंटे बिना कुछ खाए और बिना पानी पिए रहे? जरा सीरिया के शरणार्थियों और बच्चों के बारे में सोचिए।' इससे पहले अलाबेद ने ट्रंप के एक ट्वीट पर प्रतिक्रिया दी थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि उनका 'आव्रजन प्रतिबंध बुरे लोगों को देश से बाहर रखने के लिए है।' इस पर अलाबेद ने सवाल किया था, “क्या मैं आतंकवादी हूं?”

my video to Trump. " Mr @realdonaldtrump have u ever had no food & water for 24 hrs? Just think of refugees & the children of Syria." pic.twitter.com/qbaZGp0MvB