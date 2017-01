अखिलेश ने दो मंत्रियों समेत डेढ़ दर्जन से ज्यादा विधायकों के टिकट काटे

लखनऊ विशेष संवाददाता

First Published:23-01-2017 11:13:37 PM Last Updated:23-01-2017 11:13:37 PM

विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ मिल कर चुनाव लड़ने जा रही समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशियों के चयन में खास सावधानी बरत रही है। उसने सारे प्रत्याशी फाइनल नहीं किये हैं। अभी तक दो मंत्रियों समेत डेढ़ दर्जन से ज्यादा विधायकों के टिकट काट दिये हैं। विधानसभा चुनाव में नकारात्मक छवि से बचने के लिए सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ऐसा किया है। इसके अलावा कुछ दूसरे कारणों से अपना टिकट बरकरार नहीं रख सके। सपा ने राज्यमंत्री वसीम अहमद का टिकट काट दिया तो धर्मार्थ कार्यमंत्री विजय मिश्र की सीट पर अन्य दावेदार को मैदान में उतार दिया। सपा ने अब जारी चार सूचियों के हिसाब से डेढ़ दर्जन विधायकों के टिकट काट दिये हैं। इनमें विजय मिश्र (ज्ञानपुर भदोही), शिवचरण प्रजापति (हमीरपुर), अवधेश सिंह उर्फ मंजूर बाबा (तरतबगंज), नंदिता शुक्ला मेहनौन, रघुराज शाक्य इटावा, प्रमोद गुप्ता (विधुना), आशीष यादव (एटा), जीनत खान (पटियाली), रामवीर सिंह (जसराना), राम प्रकाश सिंह (शिकोहाबाद) लाल मुनि सिंह (सिद्धार्थनगर शोहरतगढ़), शादाब फातिमा (जहूराबाद), राम सरन (श्रीनगर लखीमपुर खीरी), किस्मतिया जंगीपुर, अजीत सिंह (फर्रुखाबाद), राजमति (पिपराइच), बृजलाल सोनकर (मेहनगर सु.) प्रमुख हैं। इनमें से नंदिता शुक्ला, अजीत सिंह, राजमती व किस्मतिया के परिजनों को उनकी जगह टिकट दिया गया है। सीतापुर की बिस्वां से रामपाल यादव का टिकट भी काटा गया है। रामपाल भी सपा छोड़कर जा चुके हैं। सपा में जिनके टिकट कटे हैं, उनमें कई विधायकों ने पार्टी छोड़ दी है या बगावती तेवर अपना लिये हैं। आशीष यादव विधान परिषद सभापति रमेश यादव के बेटे हैं। आशीष यादव ने कुछ समय पहले रामगोपाल को पत्र लिखा था। आशीष ने पार्टी छोड़ दी है। फिरोजाबाद की जसराना सीट से चार बार विधायक रह चुके रामवीर सिंह यादव तो टिकट कटने से खासे नाराज हैं। उन्होंने राष्ट्रीय लोकदल का दामन थाम लिया। वह रामगोपाल यादव से खासे नाराज बताये जाते हैं। फिरोजाबाद की शिकोहबाद सीट से विधायक राम प्रकाश सिंह भी अपना टिकट नहीं बचा पाये। इसी तरह विधायक विजय मिश्र ने भी सपा से इस्तीफा दे दिया है। इसके अलावा एक दर्जन से ज्यादा विधायक टिकट वितरण से पहले ही सपा छोड़ बसपा व भाजपा व दूसरे दलों का दामन थाम चुके हैं। वैसे ज्यादातर उन्हीं विधायकों का टिकट कटा है जो शिवपाल खेमे के करीबी माने जाते हैं। सपा ने जारी की एक और सूची, अपर्णा लखनऊ कैंट से लड़ेंगी चुनाव

लाइव हिन्दुस्तान पर खबरें देखने के लिए कृपया ब्राउज़र की विज्ञापन अवरोधक स्क्रिप्ट(ad blocker) को बंद करें और अपना वेब पेज रिफ्रेश करें , या साइट को किसी दूसरे ब्राउज़र में देखें । Google Chrome Firefox Internet Explorer AdBlock Plus के द्वारा अनब्लॉक करने के लिए ब्राउज़र के एड्रेस बार के टॉप-राईट कार्नर में AdBlock Plus के हाथ के आइकॉन पर क्लिक करें.

एक ड्रॉप-डाउन मेनू में Enabled on this site के सामने टिक मार्क दिखेगा.

वहां बने बटन पर क्लिक करें जब तक Disabled on this site लिख कर न आ जाए.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें Chrome AdBlock Extension के द्वारा अनब्लॉक करने के लिए ब्राउज़र के एड्रेस बार के टॉप-राईट कार्नर में AdBlock Extension के हाथ के आइकॉन पर क्लिक करें.

ड्रॉप-डाउन मेनू में एक Don't run on pages on this domain ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करें.

क्लिक करने के बाद एक सेटिंग्स पॉप-अप दिखाई देगा, जिसमें Exclude पर क्लिक करें.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें ब्राउज़र के एड्रेस बार के टॉप-राईट कार्नर में AdBlock Plus के हाथ के आइकॉन पर क्लिक करें.

ड्रॉप-डाउन मेनू में Disabled on livehindustan.com ऑप्शन पर क्लिक करें.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें ब्राउज़र के नीचे दाईं तरफ AdBlock Plus के आइकॉन पर क्लिक करें.

ड्रॉप-डाउन मेनू में Disabled on www.livehindustan.com ऑप्शन पर क्लिक करें.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें

Hindi News से जुडी अन्य ख़बरों की जानकारी के लिए हमें फेसबुक पर ज्वाइन करें और ट्विटर पर फॉलो करें Web Title: sp takes on bjp as aparna yadav rita bahuguna joshi battle for lucknow cantt

From around the Web