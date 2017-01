यूपी विधानसभा चुनाव: सपा ने जारी की 77 प्रत्याशियों की सूची

लखनऊ प्रमुख संवाददाता

First Published:22-01-2017 07:54:10 PM Last Updated:22-01-2017 07:54:10 PM

कांग्रेस से गठबंधन का ऐलान होते ही समाजवादी पार्टी ने 77 प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की इस सूची में शिवपाल समर्थक ओम प्रकाश सिंह, राजकिशोर सिंह का नाम भी शामिल है। इससे पहले सपा 208 प्रत्याशियों की सूची पहले ही घोषित की जा चुकी है। कुल मिलाकर 285 सीटों पर सपा ने प्रत्याशी तय कर दिए हैं।

विधानसभा सीट- प्रत्याशी प्रतापगढ़- नागेन्द्र सिंह यादव पट्टी- राम सिंह पटेल



रानीगंज- शिवाकांत ओझा सिराथू- वाचस्पति मंझनपुर (सु)- हेमंत कुमार टुन्नू चायल- चन्द्रबलि सिंह पटेल फाफामऊ- अंसार अहमद मेजा- राम सेवक पटेल करछना- उज्ज्वल रमण सिंह इलाहाबाद- पश्चिम ऋचा सिंह इलाहाबाद- दक्षिण हाजी परवेज उरई (सु)- महेन्द्र कठेरिया मऊरानीपुर (सु)- रश्मि आर्या दरोठा दीप- नारायण सिंह ललितपुर- ज्योति लोधी हमीरपुर- डा मनोज कुमार प्रजापति महोबा- सिद्धगोपाल साहू चरखारी- उर्मिला राजपूत बबेरू- विशम्भर सिंह यादव चित्रकूट- वीर सिंह जहानाबाद- मदन गोपाल वर्मा अयाजशाह- अयोध्या पाल सलोन (सु)- आशा किशोर सरेनी- देवेन्द्र प्रताप सिंह ऊंचाहार- मनोज कुमार पाण्डेय मेहनोन- राहुल शुक्ला कटरा बाजार- बैजनाथ दुबे करनैलगंज- योगेश प्रताप सिंह तरबगंज- विनोद सिंह उर्फ पण्डित सिंह शोहरतगढ़- उग्रसेन सिंह कपिलवस्तु- विजय कुमार पासवान बांसी- लालजी यादव इटवा- माताप्रसाद पाण्डेय औरैया- राजकिशोर सिंह रुदौली- रामललित चौधरी महादेवा (सु)- रामकरन आर्य इसौली- अबरार अहमद सुलतानपुर- अनूप साण्डा सुलतानपुर सदर- अरुण कुमार वर्मा लम्भुआ- संतोष पाण्डेय फरेंदा- विनोद मणि त्रिपाठी नौतनवां- कौशलेन्द्र सिंह मुन्ना सिसंवा- शिवेन्द्र सिंह सहजनवा- यशपाल रावत चौरी चौरा- मनुरोजन यादव बांसगांव (सु)- शारदा देवी फाजिल नगर- विश्वनाथ सिंह कुशीनगर- ब्रह्माशंकर त्रिपाठी हाटा- राधेश्याम सिंह रामकोला (सु)- पूर्णमासी देहाती देवरिया- जेपी जायसवाल पथरदेवा- शाकिर अली रामपुर कारखाना- गजाला लारी भाटपार रानी- आशुतोष उपाध्याय सलेमपुर (सु)- मनबोध प्रसाद घोसी- सुधाकर सिंह महमूदाबाद गोहना (सु)- बैजनाथ पासवान मऊ- अल्ताफ अंसारी सिंकदरपुर- जियाउद्दीन रिजवी फेफना- संग्राम सिंह यादव बांसडीह- राम गोविंद चौधरी बेरिया- जय प्रकाश अचल बदलापुर- ओम प्रकाश बाबा दुबे शाहगंज- शैलेन्द्र यादव ललई मल्हनी- पारसनाथ यादव सैदपुर (सु)- सुभाष पासी जमनिया- ओमप्रकाश सिंह भदोही- जाहिद बेग ज्ञानपुर- रामरती बिंद औराई (सु)- मधुबाला पासी छानबे(सु)- भाईलाल कोल मिर्जापुर- कैलाश चौरसिया मंझवा- रोहित शुक्ला चुनार- जगदम्बा सिंह घोरावल- रमेश दुबे राबर्ट्सगंज- अविनाश कुशवाहा ओबरा- रवि गौड

लाइव हिन्दुस्तान पर खबरें देखने के लिए कृपया ब्राउज़र की विज्ञापन अवरोधक स्क्रिप्ट(ad blocker) को बंद करें और अपना वेब पेज रिफ्रेश करें , या साइट को किसी दूसरे ब्राउज़र में देखें । Google Chrome Firefox Internet Explorer AdBlock Plus के द्वारा अनब्लॉक करने के लिए ब्राउज़र के एड्रेस बार के टॉप-राईट कार्नर में AdBlock Plus के हाथ के आइकॉन पर क्लिक करें.

एक ड्रॉप-डाउन मेनू में Enabled on this site के सामने टिक मार्क दिखेगा.

वहां बने बटन पर क्लिक करें जब तक Disabled on this site लिख कर न आ जाए.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें Chrome AdBlock Extension के द्वारा अनब्लॉक करने के लिए ब्राउज़र के एड्रेस बार के टॉप-राईट कार्नर में AdBlock Extension के हाथ के आइकॉन पर क्लिक करें.

ड्रॉप-डाउन मेनू में एक Don't run on pages on this domain ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करें.

क्लिक करने के बाद एक सेटिंग्स पॉप-अप दिखाई देगा, जिसमें Exclude पर क्लिक करें.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें ब्राउज़र के एड्रेस बार के टॉप-राईट कार्नर में AdBlock Plus के हाथ के आइकॉन पर क्लिक करें.

ड्रॉप-डाउन मेनू में Disabled on livehindustan.com ऑप्शन पर क्लिक करें.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें ब्राउज़र के नीचे दाईं तरफ AdBlock Plus के आइकॉन पर क्लिक करें.

ड्रॉप-डाउन मेनू में Disabled on www.livehindustan.com ऑप्शन पर क्लिक करें.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें

From around the Web