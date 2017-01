बॉलीवुड की दबंग गर्ल सोनाक्षी सिन्हा ने सुनहिल सिप्पी के निदेर्शन में बनी फिल्म 'नूर' की शूटिंग पूरी कर ली है। शूटिंग पूरी होने पर सोनाक्षी ने ट्विटर पर अपने जज्बात जाहिर किए हैं। उनके लिए नूर सिर्फ फिल्म नहीं है, बल्कि एक तजुर्बा भी है।

And its a WRAP! Thank u for letting me be #NOOR @sunhilsippy and @vikramix! Not just a film... it was an experience! Will miss being her pic.twitter.com/qodcxgK0FH