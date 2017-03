विमान में बवालः गायकवाड पर बैन के खिलाफ संसद में प्रस्ताव लाएगी सेना

एयर इंडिया के अफसर की पिटाई मामले में चौतरफा घिरे शिवसेना सांसद रविंद्र गायकवाड के समर्थन में उनकी पार्टी खुल कर सामने आ गई है। शिवसेना ने गायकवाड के हवाई सफर पर एयर इंडिया और प्राइवेट एयरलाइन्स की तरफ से बैन लगाने का विरोध किया है। पार्टी की ओर से इसके खिलाफ संसद में विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लाने की बात कही गई है। वहीं आज संसद में जीएसटी से जुड़े विधेयकों को भी पेश किया जाएगा।

All airlines banning him (Ravindra Gaikwad) is not right, will raise it in both houses and in zero hour too: Anandrao Adsul, Shiv Sena pic.twitter.com/Kk6CA1wOUS