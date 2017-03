आरक्षण और हुड़दंग

आरक्षण और हुड़दंग

देश में आरक्षण की मांग को लेकर मचाए जा रहे उपद्रव से आमजन को काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है। सुप्रीम कोर्ट पहले ही आरक्षण के प्रावधान पर अपनी स्पष्ट राय दे चुका है, इसके बावजूद देश के सामान्य वर्ग और विभिन्न जातिगत संगठनों में अशांति और रोष का माहौल बना हुआ है। हुड़दंगियों द्वारा रैलियों में हथियार ले जाना, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, सरकारी व निजी वाहनों को आग के हवाले कर देना, आम जनता के कार्यों में बाधा उत्पन्न करना सामान्य बात हो गई है। यह देश की आंतरिक सुरक्षा और शांति के लिए एक बड़ा खतरा है। जाहिर है, देश की ताकतवर सवर्ण जातियों द्वारा आरक्षण की मांग को लेकर लगातार बढ़ रहे दबाव से केंद्र सरकार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इसीलिए केंद्र सरकार को इस समय निष्पक्ष होकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय किए गए सांविधानिक प्रावधानों के तहत कार्रवाई करने की आवश्यकता है।

सुलगने लगे हैं वन

शनिवार को नजरिया कॉलम में प्रकाशित ‘शुरू हो गया पहाड़ के वनों में आग का लगना’ शीर्षक आलेख सरकार और जनता, दोनों को एक संदेश देता है। और वह संदेश यह है कि वन गांवों के जीवन केंद्र हैं। इनकी हर हाल में रक्षा की जानी चाहिए। आग जब लग जाती है, तो यह महीनों तक बुझाई नहीं जा सकती। बारिश भी इन दिनों नहीं होती है, जो इस आग को प्राकृतिक तरीके से बुझा पाए। गरमी की वजह से जंगल की वनस्पति सूख जाती है, जिससे आग के फैलने में मदद मिलती है। चूंकि स्थानीय गांव सरकारी नीति में उपेक्षित रह गए हैं, इसलिए समस्या भी गहरी हो गई है। इसलिए जैसा कि लेखक ने कहा है, सरकार को अपनी वन-नीति पर फिर से गौर करना चाहिए।

नवीनचन्द्र तिवारी

विफल चुनाव आयोग

देश के सबसे बड़े सूबे समेत पांच राज्यों में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं। चुनाव आयोग ने शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव के लिए तरह-तरह के दावे परोसे हैं। किसी राज्य में एक दिन में ही मतदान करा लेना उसे इस लिहाज से जरूरी लगा, तो किसी सूबे के वोटरों को सात चरणों में बांटकर। मगर क्या आयोग यह ईमानदारी से दावा कर सकता है कि उसने निष्पक्ष चुनाव कराया है? नहीं! जिस वक्त इन पांचों सूबों में वोटर मतदान के लिए घर से निकल रहे थे, उस वक्त उनकी आंखों के सामने नरेंद्र मोदी, मायावती, राहुल गांधी और अखिलेश यादव, डिंपल यादव की रैलियों की भीड़ थी और कानों में तरह-तरह के नारों का शोर। फिर कैसे कोई वोटर बिना बहके वोट कर सका होगा? चुनाव आचार संहिता की धज्जियां उड़ाते हुए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इनके कार्यक्रमों, भाषणों का लाइव प्रदर्शन करता रहा, फिर आयोग अपनी आंखें क्यों मूंंदे रहा? चुनाव आयोग की अक्षमता इस मायने में भी दिखी कि उसने इतना लंबा चुनाव अभियान रखा। क्या वह किसी दबाव में काम करता है? अगर नहीं, तो आशा है कि आगे के चुनाव आयुक्त इन तथ्यों का ख्याल रखेंगे।

बाल मजदूरी की समस्या

बेशक बाल मजदूरी को लेकर सरकार ने कानून बनाया हो कि 14 साल से छोटी उम्र का कोई बच्चा किसी भी तरह की मजदूरी नहीं कर सकता, लेकिन हम अपने घर से बाहर निकलकर देखें, तो हमें आज भी अनेक बच्चे बाल मजदूरी करते हुए दिख जाएंगे। हमारे देश में गरीबी के कारण आज भी बहुत से बच्चे कचरा बीनने या सेहत के लिए घातक मजदूरी करने को मजबूर हैं। आखिर दो वक्त की रोटी तो उन्हें भी चाहिए। इसलिए सरकार को इस गंभीर समस्या की ओर खुद ध्यान देना चाहिए, ताकि देश के किसी बच्चे को मजदूरी करने या भीख मांगने के लिए विवश न होना पड़े।

दीपक शर्मा, चंडीगढ़

