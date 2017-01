झंडा ऊंचा रहे हमारा

First Published:26-01-2017 12:31:03 AM Last Updated:26-01-2017 12:31:03 AM

आज देश अपने गणतंत्र बनने का जश्न मना रहा है। 26 जनवरी की तारीख न सिर्फ कैलेंडरों में, बल्कि हर हिन्दुस्तानी के लिए महत्वपूर्ण है। आज ऊंची-ऊंची इमारतों पर तिरंगे बड़े शान से लहराए जाएंगे। वाकई गर्व होता है, जब हम तिरंगे को ऊंचे आसमान में लहराते देखते हैं। आखिर ऐसा हो भी क्यों न? तिरंगा पहचान है हमारी आजादी और हमारी जम्हूरियत की। मगर अफसोस तब होता है, जब ‘झंडा ऊंचा रहे हमारा’ की कसमें खाकर हम उसका सार्वजनिक रूप से अपमान कर डालते हैं। ऐसी सोच बदलनी चाहिए। तिरंगे का कभी अपमान न हो।

एम के मिश्रा, रातू, रांची गणतंत्र के मायने

गणतंत्र होने का मूल अर्थ यह है कि अब देश का शासक वंश के आधार पर नहीं, बल्कि जनता द्वारा चुना गया प्रतिनिधि होगा। मगर आज देश के कई दलों में वंशवाद फल-फूल रहा है। कांग्रेस तो इसकी अगुआ दिखती है। यह प्रवृत्ति हमें राज्यों में भी नजर आती है। मुलायम सिंह यादव-अखिलेश यादव, ओम प्रकाश चौटाला-अजय चौटाला, करुणानिधि-स्टालिन, शिबू सोरेन-हेमंत सोरेन आदि ऐसे कई नाम हैं, जो गणतंत्र की मूल व्याख्या के विपरीत नजर आते हैंं। हालांकि सच यह भी है कि एक गणतांत्रिक राष्ट्र बनने के बाद भारत ने काफी कुछ प्राप्त किया है, और धीमी ही सही, इसने प्रगति की है। लेकिन कई क्षेत्रों में तस्वीर न बदलने से देश की छवि को धक्का लगता है। इस गणतंत्र दिवस के मौके पर हमें देश के अंदर सभी बुराइयों को खत्म करने का संकल्प लेना चाहिए।

सुभाष बुड़ावन वाला, खाचरौद मौसम दल-बदल का

इस बार ‘आया झूम के बसंत’ के स्थान गाना चाहिए ‘आओ झूम के बदलें दल’। बसंत के स्थान पर इस बार लगता है कि दल-बदल का मौसम आ गया है। कोई भी दल किसी के लिए न अपना है, न पराया। नेताओं के पार्टी-परिवर्तन से जनता भी हैरान है। क्या नेताओं के सिद्धांत व पार्टी के प्रति निष्ठा, सब कुछ ढकोसला है? इन हरकतों का जवाब यही है कि पार्टी के आधार पर नहीं, बल्कि व्यक्ति (उम्मीदवार) के आधार पर मतदाता अपना मत दें। जनता ही सच्चा और अच्छा लोकतंत्र ला सकती है।

राकेश कौशिक, नानौता, सहारनपुर एक कानून ऐसा भी

पिछले दिनों मोदी सरकार ने ब्रिटिश काल से चले आ रहे 100 से अधिक ऐसे कानूनों को समाप्त कर दिया, जो अप्रासंगिक हो चुके थे। मगर अब भी एक ऐसा कानून है, जो अनावश्यक है, मगर कायम है। यह कानून है- दवा दुकान के लिए फॉर्मासिस्ट की वैधता। जब यह कानून बना था, उस समय चिकित्सा विज्ञान इतना विकसित नहीं हुआ था। उस काल में फॉर्मासिस्ट द्वारा बनाए गए मिक्सचर और मलहम ही दवा दुकानों में बेचे जाते थे। उस समय इनकी आवश्यकता भी थी। लेकिन अब जब पेटेंट दवाएं हैं और दवा दुकानदार डॉक्टरों के पुर्जे पर ही दवा बेचते हैं, और मिक्सचर-मलहम बनाने की कोई जरूरत नहीं रही, तो दवा दुकानों के लिए फॉर्मासिस्ट अनावश्यक हो चुके हैं। अभी आलम यह है कि फॉर्मासिस्टों की चांदी है। अगर किसी को दवा दुकान खोलना है, तो उसे किसी फॉर्मासिस्ट को अपने दुकान से संबद्ध करना होगा, तभी लाइसेंस मिलेगा। और ये फॉर्मासिस्ट इसके लिए अनधिकृत कमाई करते हैं। इसलिए इस कानून को अविलंब समाप्त कर देना चाहिए।

विनय कुमार सिन्हा, रांची, झारखंड जिम्मेदार कौन

दीवानगी कभी-कभी हादसे में कैसे बदल जाती है, इसी का उदाहरण है, शाहरुख खान के फिल्म प्रमोशन में हुई एक शख्स की मौत। आखिर उसका कसूर क्या था? जाहिर है कि वह एक प्रशंसक था, जो शाहरुख का दीदार करने आया था। मेरी नजर में यह एक चूक है, जिसकी जिम्मेदारी वहां उपस्थित भीड़, प्रशासन और शाहरुख, तीनों को लेनी चाहिए।

सुफियान पठान, धनबाद

