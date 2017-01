देश मना रहा है 68वें रिपब्लिक डे का जश्न, पढ़ें पूरे दिन का कार्यक्रम

नई दिल्ली, लाइव हिन्दुस्तान टीम।

First Published:26-01-2017 07:22:40 AM Last Updated:26-01-2017 07:22:40 AM

भारत देश आज अपने 68वें गणतंत्र दिवस का जश्न मना रहा है। देश की राजधानी दिल्ली के राजपथ पर परेड मनाने की पूरी तैयारी हो चुकी है। सुबह 10 बजे राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के झंडा फहराने के बाद परेड शुरू हो जाएगी, जो करीब 11.30 बजे तक चलेगी। राजपथ पर आज भारत की सैन्य शक्ति और विभिन्न क्षेत्रों में उसकी उपलब्धियों और उसकी विविधतापूर्ण संस्कृति को प्रदर्शित किया जाएगा। इस साल गणतंत्र दिवस में मुख्य अतिथि अबु धाबी के शहजादे मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान हैं। अमर जवान ज्योति पर पीएम देंगे शहीदों को श्रद्धांजलि आज के कार्यक्रम की शुरुआत सुबह 9.30 बजे होगी। अमर जवान ज्योति पर पीएम मोदी, रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर और तीनों सेनाओं के प्रमुख देश के शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे। इसके बाद पीएम मोदी राजपथ पहुंचेंगे। पीएम के पहुंचने के बाद राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी और यूएई के शहजादे पहुंचेंगे। राजपथ पर राष्ट्रपति तिरंगा झंडा फहराएंगे और फिर राष्ट्रगान होगा. राष्ट्रगान के बाद सबसे पहले अशोक च्रक विजेता जवान हंगपंग दादा को वीरता का सबसे बड़ा सम्मान मरणोपरांत दिया जाएगा, जिसे उनकी पत्नी स्वीकार करेंगी. सुबह करीब 10 बजे राजपथ पर परेड शुरु हो जाएगी. इस बार कुल 90 मिनट की परेड होगी। विंग कमांडर रमेश कुमार दूबे के नेतृत्व में परेड की शुरुआत होगी। चार एमआई-17 हेलिकॉप्टर आकाश से पुष्प वर्षा करेंगे। इनमें से एक हेलिकॉप्टर तिरंगा लेकर उड़ेगा, जबकि तीन अन्य हेलिकॉप्टरों पर सेना, नौसेना और वायु सेना की पताका फहराएगी। इसके बाद परेड कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल मनोज नरवाने और उनके नायब मेजर जनरल राजेश सहाय सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर--भारत के राष्ट्रपति के प्रति सम्मान प्रकट करेंगे> परमवीर चक्र और अशोक चक्र से सम्मानित सैनिक भी परेड कमांडर का अनुसरण करेंगे। परेड का सबसे बड़ा आकर्षण भारत के एकमात्र कैवेलरी का अपने प्रतापी घोड़ों के साथ मार्च होगा। मेहमान देश होने के नाते परेड में सबसे पहला दस्ता मेहमान यूएई का होगा। पहली बार परेड में संयुक्त अरब अमीरात के 144 जवानों का दस्ता भी सेना के जवानों के साथ परेड की अगुवाई करता नजर आएगा। इसके बाद सेना, अर्धसैनिक बल और पुलिस का दस्ता दिखेगा। सबसे आखिर में राजपथ पर 17 राज्यों और 6 मंत्रालयों की झांकियां भी प्रदर्शित की जाएंगी। सुबह 11.15 बजे जमीनी परेड खत्म होने के बाद 15 मिनट का फ्लाई पास्ट होगा, जिसमें वायुसेना के लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर हिस्सा लेंगे। परेड के बड़े आकर्षण में से एक एमआई-35 हेलिकॉप्टरों, स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमान तेजस, जगुआर और सुखोई की सलामी उड़ान होगी। देश में ही बने हल्का लड़ाकू विमान तेजस भी पहली बार दूसरे लड़ाकू विमानों के साथ आसमान में करतब दिखाता हुआ नजर आएगा। शाम 4 बजे राष्ट्रपति भवन में ‘एट होम’ होगा जिसमें यूएई के शहजादे, उपराष्ट्रपति और पीएम मोदी समेत तमाम मंत्री और राजनीतिक दलों के अन्य नेता शामिल होंगे। शाम 5 बजे लाल किला में छह दिवसीय भारत पर्व कार्यक्रम शुरू होगा, जिसमें देश की सांस्कृतिक विविधिता से जुड़े कार्यक्रम होंगे. उद्घाटन पर्यटन मंत्री महेश शर्मा करेंगे। 6 साल बाद राजपथ पर दिल्ली की झांकी 68वें गणतंत्र दिवस समारोह के मौके पर होने वाले परेड में इस बार 23 झांकियां होंगी। इनमें से 17 राज्यों की और छह मंत्रालय और विभाग की होंगी। 6 साल बाद राजपथ पर दिल्ली को मौका मिल रहा है। दिल्ली सरकार स्कूली शिक्षा में अपनी पहल को देश के सामने रखने जा रही है। हरियाणा सरकार 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' के मुद्दे पर अपनी प्रगति दिखाएगी और लक्षद्वीप करेगा सैलानियों का स्वागत। वहीं महाराष्ट्र झांकी में बाल गंगाधर तिलक की 160वी जंयति की याद दिलाएगा तो पंजाब अपनी झांकी में शादी से पहले रात को मनाए जाने वाले जश्न से रूबरू कराएगा। तिरंगे के रंगों की रोशनी में जगमगाई दुनिया की सबसे ऊंची इमारत गणतंत्र दिवस के अवसर पर दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा का आज अपना ही अंदाज रहा और भारत के साथ दुबई के सांस्कृतिक एवं व्यापारिक रिश्तों का जलवा बिखेरती हुई तिरंगे के रंगों - केसरिया, सफेद और हरे - रंग वाली रोशनी से यह इमारत जगमगाई। बुर्ज खलीफा के आधिकारिक टि्वटर अकाउंट ने अपने ट्वीट में कहा कि बुर्ज खलीफा भारत गणराज्य को शुभ राष्ट्रीय दिवस की कामना करता है। कुछ रूटों पर मेट्रो सेवा रहेगी बाधित गणतंत्र दिवस परेड के चलते इंडिया गेट के आसपास कई सड़कों पर वाहनों का आवागमन बंद रहेगा। नई दिल्ली और सेंट्रल दिल्ली के इलाकों में दोपहर तक वाहनों की आवाजाही नहीं होगी। परेड का समय सुबह 9.50 है, जबकि इंडिया गेट पर नौ बजे से समारोह शुरू हो जाएगा। चालकों के लिए सलाह है कि वे दोपहर बाद ही नई दिल्ली की तरफ आएं। येलो लाइन केंद्रीय सचिवालय और उद्योग भवन मेट्रो स्टेशन पर सुबह छह से दोपहर 12 बजे तक प्रवेश और निकास बंद रहेगा। पटेल चौक और लोक कल्याण मार्ग (रेस कोर्स) मेट्रो स्टेशन पर प्रवेश और निकास सुबह पौने नौ से दोपहर 12 बजे तक बाधित रहेगा। ब्लू लाइन पर मेट्रो तीन लूप में चलेंगी।

लाइव हिन्दुस्तान पर खबरें देखने के लिए कृपया ब्राउज़र की विज्ञापन अवरोधक स्क्रिप्ट(ad blocker) को बंद करें और अपना वेब पेज रिफ्रेश करें , या साइट को किसी दूसरे ब्राउज़र में देखें । Google Chrome Firefox Internet Explorer AdBlock Plus के द्वारा अनब्लॉक करने के लिए ब्राउज़र के एड्रेस बार के टॉप-राईट कार्नर में AdBlock Plus के हाथ के आइकॉन पर क्लिक करें.

एक ड्रॉप-डाउन मेनू में Enabled on this site के सामने टिक मार्क दिखेगा.

वहां बने बटन पर क्लिक करें जब तक Disabled on this site लिख कर न आ जाए.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें Chrome AdBlock Extension के द्वारा अनब्लॉक करने के लिए ब्राउज़र के एड्रेस बार के टॉप-राईट कार्नर में AdBlock Extension के हाथ के आइकॉन पर क्लिक करें.

ड्रॉप-डाउन मेनू में एक Don't run on pages on this domain ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करें.

क्लिक करने के बाद एक सेटिंग्स पॉप-अप दिखाई देगा, जिसमें Exclude पर क्लिक करें.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें ब्राउज़र के एड्रेस बार के टॉप-राईट कार्नर में AdBlock Plus के हाथ के आइकॉन पर क्लिक करें.

ड्रॉप-डाउन मेनू में Disabled on livehindustan.com ऑप्शन पर क्लिक करें.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें ब्राउज़र के नीचे दाईं तरफ AdBlock Plus के आइकॉन पर क्लिक करें.

ड्रॉप-डाउन मेनू में Disabled on www.livehindustan.com ऑप्शन पर क्लिक करें.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें

Hindi News से जुडी अन्य ख़बरों की जानकारी के लिए हमें फेसबुक पर ज्वाइन करें और ट्विटर पर फॉलो करें Web Title: republic day 2017 live updates of the parade celebrations at rajpath in new delhi

From around the Web