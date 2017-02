परंपरा के बहाने लोकतंत्र पर आघात

अनंत विजय, टेलीविजन पत्रकार

First Published:22-02-2017 12:03:18 AM

आजादी के 70 साल बाद एक राज्य के मुख्यमंत्री को महिलाओं के कानूनी हक दिलवाने की कोशिश करने की वजह से पद छोड़ना पड़ा है। ऐसी चिंताजनक घटना हुई है नगालैंड में, जहां के मुख्यमंत्री टी आर जेलियांग को प्रचंड बहुमत के बावजूद नगा संगठनों के विरोध के कारण मुख्यमंत्री का पद छोड़ना पड़ा। जेलियांग चाहते थे कि बाकी राज्यों की तरह नगालैंड के स्थानीय निकाय के चुनावों में भी महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण दिया जाए। उन्होंने इसका एलान भी कर दिया। पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने नगा महिलाओं के संगठन की अर्जी पर स्थानीय निकायों में महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण को जायज ठहराया था। सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश के बाद जेलियांग ने एक फरवरी को होने वाले स्थानीय निकाय के चुनाव में महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण की घोषणा करके चुनाव करवाना चाहा था। फैसले के बाद से ही वहां हिंसक विरोध शुरू हो गया। नगा होहो और अन्य आदिवासी संगठनों ने सरकार के इस फैसले का विरोध शुरू कर दिया। महिलाओं को चुनाव में आरक्षण दिए जाने के विरोध में नगा संगठनों के कार्यकर्ताओं ने न केवल नगरपालिका के कार्यालय को फूंक दिया, बल्कि मुख्यमंत्री के दफ्तर पर भी हमले कर दिए। विरोध की आग में जल रहे नगालैंड में पारंपरिक तौर पर पुरुष प्रधान नगा संगठनों ने मुख्यमंत्री जेलियांग का विरोध शुरू कर दिया और आखिर में इन संगठनों के दबाव में जेलियांग को पद छोड़ना पड़ा। वह भी तब, जब 60 सदस्यीय विधानसभा में जेलियांग की नगालैंड पीपुल्स पार्टी के 46 विधायक हैं व बाकी उनके समर्थक। परंपरा के नाम पर यह लोकतंत्र को बंधक बनाने जैसा है। यह सही है कि आदिवासियों के जो संगठन वहां के चुनाव में महिलाओं के आरक्षण का विरोध कर रहे हैं, वे संविधान में वहां की जनता को मिले अधिकारों की अस्पष्टता की आड़ ले रहे हैं। इन संगठनों का दावा है कि संविधान आदिवासियों को अपनी परंपरा और रीति-रिवाजों की हिफाजत का अधिकार देता है। संविधान के अनुच्छेद 371(ए) के मुताबिक नगालैंड की धार्मिक और सामाजिक परंपराओं के मामलों में संसद का कोई कानून वहां लागू नहीं होता है। वे अपनी परंपरा के हिसाब से काम करते हैं। इसके अलावा नगा आदिवासियों की लंबे समय से चली आ रही रूढ़ियों और प्रथाओं के अलावा संपत्ति के मामले भी इसी दायरे में आते हैं। संविधान के इसी अनुच्छेद को ढाल बनाकर इस राज्य में महिलाओं को उनका हक नहीं दिया जा रहा। नगा आदिवासियों के संगठन में महिलाओं का प्रतिनिधित्व नहीं है और अगर देखा जाए, तो 1964 में हुए पहले विधानसभा चुनाव से लेकर अब तक वहां की विधानसभा में कोई महिला विधायक नहीं चुनी गई है। इससे पता चलता है कि नगालैंड में पितृ-सत्तात्मक समाज की जड़ें कितनी गहरी हैं। संविधान के उपरोक्त अनुच्छेद की अस्पष्टता और उचित व्याख्या न होने की आड़ लेकर पुरुषवादी सामंती सोच को वैधता प्रदान की जाती रही है। वैसे इस पूरे मसले पर संविधान में भी भ्रम की स्थिति है। एक तरफ तो संविधान अपने अनुच्छेद 371(ए) में नगालैंड के अदिवासियों को अपनी परंपरा और रीति-रिवाजों के संरक्षण का अधिकार देता है और दूसरी तरफ अनुच्छेद 243(डी) में महिलाओं के आरक्षण की बात करता है। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण है कि यह संविधान में प्रदत्त समानता के अधिकार की राह में बाधा बनकर खड़ा हो जाता है। आमतौर पर जब भी मौलिक अधिकारों के रास्ते में कोई पारंपरिक कानून अड़चन बनकर खड़ा होता है, तो मौलिक अधिकारों को ही तरजीह दी जाती है। संविधान में मिले मौलिक अधिकार से किसी तरह का समझौता नहीं किया जा सकता। जरूरत पड़ने पर इसके लिए संविधान में संशोधन से भी नहीं हिचकना चाहिए। हमारी लोकतांत्रिक प्रकिया में कोई राज्य या कोई संगठन महिलाओं को दरकिनार करके लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूती नहीं दे सकता है। इस वक्त नगालैंड में अजीब द्वंद्व की स्थिति है, जहां एक तरफ महिलाएं अपना हक मांग रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आदिवासियों की पंचायतें परंपरा और रूढ़ियों के नाम पर उनको सांविधानिक अधिकारों से वंचित करने का खुला खेल खेल रही हैं। नगालैंड में कोई भी विधायक जातीय संगठनों के इस फैसले के खिलाफ खड़ा होने की हिम्मत नहीं दिखा पाया। वैसे नगालैंड में तो संविधान की अस्पष्टता विरोध करने वालों को एक आधार दे रही है, लेकिन अन्य प्रदेशों में भी जातीय पंचायतें महिलाओं के मसले को लेकर कितनी अनुदार होती हैं, यह समय-समय पर देखने को मिलता रहता है। समान गोत्र में प्रेम विवाह के विरोध से लेकर ऑनर किलिंग तक में पुरुष सत्ता अपने क्रूरतम रूप में सामने आती है। देश की महिलाओं को बराबरी का हक देने-दिलाने की खूब बातें हमारे रहनुमा करते हैं। चुनावों के वक्त नारी शक्ति की बातें फिजां में जोर-शोर से गूंजती हैं, लेकिन जब कानूनी रूप से उनको हक देने की बात आती है, तो पुरुष सत्ता अपना असली रूप दिखाती है। संसद और राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं के आरक्षण का मुद्दा दो दशक से भी अधिक समय से अटका हुआ है। साल 1996 में देवगौड़ा के प्रधानमंत्रित्व काल में इस महिला आरक्षण बिल को लोकसभा में पेश किया गया था। दो साल बाद फिर से अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल में इसको लोकसभा में बिल को पेश किया गया, लेकिन हंगामे के अलावा कुछ हो नहीं पाया। संसदीय कमेटियों से होते हुए इस बिल को कई बार संसद में पेश किया गया, लेकिन राजनीतिक इच्छाशक्ति के अभाव में यह पास नहीं हो पा रहा है। पिछले साल सितंबर में इस बिल को संसद में पेश हुए 20 साल हो गए। यह पास क्यों नहीं हो पा रहा है, इसके पीछे की सोच पर विचार करने की जरूरत है। हमारे पुरुष प्रधान समाज के नेता इस तरह के बयान देते हैं कि अगर संसद और विधानमंडलों में महिलाओं को आरक्षण देने का कानून बन जाता है, तो फिर सदन में सीटियां गूंजेगीं। महिला आरक्षण के विरोध को पूरे देश ने देखा था कि संसद किस तरह से एक सांसद की करतूत से शर्मसार हो गया था। अगर हम सचमुच महिला अधिकारों को लेकर संजीदा हैं, तो समग्रता में संविधान के तमाम विरोधाभासों को दूर करना होगा, ताकि परंपरा के नाम पर लोकतंत्र बंधक न बने।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

