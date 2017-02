पाकिस्तान का सच-झूठ

First Published:22-02-2017 12:12:08 AM Last Updated:22-02-2017 12:12:08 AM

पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा कि अपने देश में आतंकवाद निरोधी कानून के तहत नजरबंद एक खूंखार आतंकवादी को आतंकवादी कहकर वह खुद अपने ही देश में निशाने पर आ जाएंगे। आलम यह है कि भारत-अमेरिका सहित विश्व की नजर में चढ़े अतंरराष्ट्रीय आतंकी हाफिज सईद को देश और समाज के लिए खतरा बताकर आज वह कट्टरपंथियों के निशाने पर हैं और उन्हें भारत का पिछलग्गू या कट्टरपंथियों की नजर में ‘देशद्रोही’ करार दिया जा रहा है। यह पहली बार नहीं है, जब पाकिस्तान में सच कहना गुनाह साबित हुआ है। इस बार शुरुआत जर्मनी में म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन से हुई, जहां चरमपंथ और आतंकवाद से निपटने के मुद्दे पर बात करते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा कि आतंकवाद किसी धर्म का पर्याय नहीं है। आतंकवादी न ईसाई हैं, न मुस्लिम, न बौद्ध हैं, न हिन्दू। वे कोई भी हों, सिर्फ और सिर्फ आतंकवादी हैं या फिर अपराधी। इसी संदर्भ में उन्होंने सईद को पाकिस्तान के लिए खतरा बताते हुए उसकी नजरबंदी को देश और समाज के हित में बताया था। ख्वाजा आसिफ पहले पाकिस्तानी नेता हैं, जिन्होंने एक अंतरराष्ट्रीय मंच पर हाफिज सईद की खुले शब्दों में निंदा की और देश के लिए उसे खतरनाक बताया। वरना इससे पहले तो पाकिस्तान के छोटे से लेकर बड़े राजनेता तक उसके नाम पर या तो बचकर निकलते रहे हैं या बचाव करते रहे हैं। पूर्व राष्ट्रपति जनरल परवेज मुशर्रफ तो अभी हाल में भी हाफिज के साथ खड़े दिखाई दिए। जनरल यह तक कह गए कि हाफिज की नजरबंदी या उस पर लगाम लगाना देश के हित में नहीं है, क्योंकि ये उसी के लड़ाके हैं, जो कश्मीर में जाकर भारतीय फौजों से लोहा लेते हैं।

बहस उसी दिन शुरू हो गई थी, जब पाकिस्तान ने इस नजरबंदी की घोषणा की थी। उसी वक्त कहा गया था कि उसने यह कदम दिल से नहीं, वरन अंतरराष्ट्रीय दबाव में मजबूरन उठाया था। आज जब उसके रक्षा मंत्री के खिलाफ ही माहौल गरम हो रहा है, तब सरकार की ओर से कोई कदम उठता न दिखना भी उसी बात की पुष्टि करता है। ख्वाजा के खिलाफ मोर्चा खोलने वालों में मुख्य रूप से डिफेंस ऑफ पाकिस्तान कौंसिल के चेयरमैन मौलाना समीउल हक, शाह बुगती, सरदार अतीक खान, लियाकत बलूच, सेनेटर मोहम्मद अली दुर्रानी, मियां महमूद उर रशीद, सरदार लतीफ अहमद खोसा, सेनेटर हाफिज हमदुल्लाह, जमशेद अहमद दश्ती, हाफिज अब्दुल रोपारी जैसे नेता शामिल हैं। कहना न होगा कि ये वही लोग हैं, जो किसी भी रूप में पाकिस्तान की छवि ‘सॉफ्ट’ नहीं होने देना चाहते, क्योंकि यह आखिरकार उनके अस्तित्व का भी मामला है। जमीयत-ए-इस्लामी ने देश में विरोध-प्रदर्शन का एलान करके माहौल को और गरम कर दिया है। तहरीक-ए-इंसाफ ने भी तंज के साथ इसे पाकिस्तान नहीं, भारत के गृह मंत्री का बयान कहा है। लेकिन पूरे प्रकरण पर पाकिस्तानी सत्ता पक्ष की चुप्पी पर सवाल उठने लाजिमी हैं। इस चुप्पी ने उस आरोप को भी बल दिया है, जिसमें हाफिज की नजरबंदी को पाकिस्तान का ‘दिखावे का दांत’ माना गया था। चाहे परवेज मुशर्रफ का दर्द हो या ख्वाजा के विरोध में शुरू हुई मुहिम या फिर नवाज शरीफ की चुप्पी, सब पाकिस्तान की मंशा पर ही सवाल उठा रहे हैं। यह भी कि पाकिस्तान चाहे जितने जतन कर ले, जितने सख्त कदम उठाता दिखाई दे, अंतरराष्ट्रीय समुदाय को उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। जो पाकिस्तान अपने कदम से पहली बार आतंक के खिलाफ एक तार्किक कार्रवाई करता दिखाई दिया था, वह एक बार फिर उलटे पांव अपनी पुरानी जमीन पर खड़ा दिखाई देने लगा है।

लाइव हिन्दुस्तान पर खबरें देखने के लिए कृपया ब्राउज़र की विज्ञापन अवरोधक स्क्रिप्ट(ad blocker) को बंद करें और अपना वेब पेज रिफ्रेश करें , या साइट को किसी दूसरे ब्राउज़र में देखें । Google Chrome Firefox Internet Explorer AdBlock Plus के द्वारा अनब्लॉक करने के लिए ब्राउज़र के एड्रेस बार के टॉप-राईट कार्नर में AdBlock Plus के हाथ के आइकॉन पर क्लिक करें.

एक ड्रॉप-डाउन मेनू में Enabled on this site के सामने टिक मार्क दिखेगा.

वहां बने बटन पर क्लिक करें जब तक Disabled on this site लिख कर न आ जाए.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें Chrome AdBlock Extension के द्वारा अनब्लॉक करने के लिए ब्राउज़र के एड्रेस बार के टॉप-राईट कार्नर में AdBlock Extension के हाथ के आइकॉन पर क्लिक करें.

ड्रॉप-डाउन मेनू में एक Don't run on pages on this domain ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करें.

क्लिक करने के बाद एक सेटिंग्स पॉप-अप दिखाई देगा, जिसमें Exclude पर क्लिक करें.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें ब्राउज़र के एड्रेस बार के टॉप-राईट कार्नर में AdBlock Plus के हाथ के आइकॉन पर क्लिक करें.

ड्रॉप-डाउन मेनू में Disabled on livehindustan.com ऑप्शन पर क्लिक करें.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें ब्राउज़र के नीचे दाईं तरफ AdBlock Plus के आइकॉन पर क्लिक करें.

ड्रॉप-डाउन मेनू में Disabled on www.livehindustan.com ऑप्शन पर क्लिक करें.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें

From around the Web