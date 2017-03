पाकिस्तान को बेपरदा करने का मौका

सुशांत सरीन, पाकिस्तान मामलों के विशेषज्ञ

First Published:30-03-2017 01:02:17 AM Last Updated:30-03-2017 01:02:17 AM

गिलगित-बाल्टिस्तान की सांविधानिक स्थिति को बदलते हुए उसे पाकिस्तान का पांचवां सूबा बनाने का प्रस्ताव कोई नया नहीं है। कश्मीर के इस हिस्से पर भारत का दावा है, मगर अभी इस पर पाकिस्तान का कब्जा है। साल 2011 से पहले तक वहां पर नौकरशाहों का राज चलता था। इन इलाकों से कोई जन-प्रतिनिधि नहीं चुना जाता था, मानो यह पाकिस्तान का उपनिवेश हो। सन 2011 में पाकिस्तान पीपुुल्स पार्टी की सरकार ने एक कानून बनाकर यहां एक असेंबली जरूर बनाई, मगर उसे अधिकार बहुत कम दिए गए। यहां पर मुख्यमंत्री का चुनाव बेशक होता रहा और कुछ मंत्री भी बनाए जाते रहे, पर सारा कुछ मूल रूप से नौकरशाहों के हाथों में ही रहा। यहां की असेंबली के ऊपर एक कौंसिल है, जो पूरी तरह इस्लामाबाद के नियंत्रण में है। इसमें नुमाइंदगी तो गिलगित-बाल्टिस्तान की हुकूमत की रही है, लेकिन उसकी ताकत या उसका बजट आदि इस्लामाबाद से ही तय होते रहे। इस छोटे-से सुधार के बाद से ही यह मांग जोर पकड़ने लगी थी कि इसे और अधिकार संपन्न करके सूबे का दर्जा दे दिया जाए।

साल 2014-15 में यह मांग फिर तेज हुई। तब चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे की बात चल रही थी। तब यह खबर आई कि गिलगित-बाल्टिस्तान की सांविधानिक स्थिति तय करने का दबाव चीन पाकिस्तान पर बना रहा है, क्योंकि आर्थिक गलियारे के गिलगित-बाल्टिस्तान से गुजरने पर भारत का ऐतराज था। उल्लेखनीय है कि यह क्षेत्र पाक अधिकृत कश्मीर का हिस्सा है। मगर हमारे यहां अक्सर पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को दो अलग-अलग टुकड़ों में बांटकर देखा जाता है- एक मीरपुर-मुजफ्फराबाद का हिस्सा (इसे पाकिस्तान ‘आजाद कश्मीर’ कहता है) और दूसरा, गिलगित-बाल्टिस्तान का। लेकिन हकीकत में यह एक ही हिस्सा है। हमारे राजनेताओं की इस भाषायी उलझन पर चर्चा फिर कभी, फिलहाल 2014-15 की उन खबरों पर लौटता हूं। पाकिस्तान पर दबाव बनाने की खबर के निहितार्थ साफ थे; चीन ने वहां काफी निवेश कर रखा था। उस समय भी एक गरम बहस चली, मगर वक्त बीतते-बीतते उसमें शिथिलता आ गई थी। अब पिछले कुछ दिनों से गिलगित-बाल्टिस्तान एक बार फिर खबरों में छाया हुआ है। चर्चा गरम है कि पाकिस्तान इसे अपना पांचवां सूबा बनाना चाहता है। मगर अभी का सच यही है कि इस संदर्भ में पाकिस्तान की तरफ से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। सिर्फ जबानी कसरत चल रही है। सवाल यह है कि अगर ऐसा कुछ होता भी है, तो क्या वह हमारे खिलाफ होगा? क्या इससे हमें नुकसान होने वाला है? इन सवालों की पड़ताल से पहले हमें इस सच्चाई से रूबरू हो जाना चाहिए कि पांचवां सूबा बनने के बाद भी यहां की जमीनी हकीकत में कोई बदलाव नहीं आने वाला। यह पूरा इलाका पाकिस्तान के कब्जे में है, जिसके आगे भी बने रहने की आशंका है। फिर चाहे वह इसे सूबा बनाए अथवा नहीं। इसी तरह, भारत की दावेदारी में भी कोई तब्दीली नहीं आएगी। वह पहले की तरह ही अपना दावा जताता रहेगा। इस पर भी वही सिद्धांत लागू होगा कि गैर-कानूनी तरीके से किसी जमीन को हथियाने से उसकी कानूनी स्थिति नहीं बदल जाती। आखिर फिर बदलेगा क्या? दरअसल, पाकिस्तान अगर यह कदम उठाता है, तो वह कश्मीर पर संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव की अवहेलना करेगा। इसी प्रस्ताव के आधार पर वह घाटी पर अपना दावा जताता रहता है और यहां जनमत-संग्रह की मांग करता रहता है। ऐसे में, अपनी तरफ से इस इलाके की सांविधानिक स्थिति में किसी भी तरह का रद्दोबदल दरअसल उसके दावे को कमजोर करेगा। जाहिर है, पाकिस्तान यह जोखिम लेने से बचेगा। वैसे भी, वहां इस बात पर बहस चल रही है कि इसे सूबा बनाने की स्थिति में बनने वाले कानूनों में यह प्रावधान जरूर होना चाहिए कि इसकी आखिरी सांविधानिक स्थिति तय होने तक ये सारी कवायदें तात्कालिक मानी जाएं। मगर इसमें भी एक खतरा है। यदि भविष्य में यहां संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव लागू भी किए गए, तो उसका पहला प्रावधान यही है कि जम्मू-कश्मीर सूबे के तमाम हिस्सों पर भारत पहले कब्जा करे, वहां की कानून-व्यवस्था दुरुस्त करे और जब हालात ठीक हो जाएं, तो जनमत-संग्रह कराए। यहां जम्मू-कश्मीर सूबे का मतलब वह हिस्सा भी है, जो पाकिस्तान के कब्जे में है। जाहिर है, जनमत-संग्रह के लिए पाकिस्तान को अपने कब्जे के इलाकों से बेदखल होना पड़ेगा; गिलगित-बाल्टिस्तान से भी। अब सोचिए, जिस इलाके को किसी मुल्क ने अपना सूबा घोषित कर रखा हो, अगर उसे वहां से बेदखल होना पड़े, तो उसकी क्या स्थिति होगी? कूटनीतिक नजरिये से यह पाकिस्तान की बड़ी हार होगी। साफ है, अगर पाकिस्तान इसे सूबा बनाता है, तो वह भारत के लिए मुफीद रहेगा। अव्वल तो संयुक्त राष्ट्र का प्रस्ताव स्वत: खारिज हो जाएगा, फिर यह पाकिस्तान का अपने पांव पर खुद कुल्हाड़ी मारने जैसा होगा। पाकिस्तान को इसलिए भी इस मसले पर फूंक-फूंककर कदम रखना होगा, क्योंकि गिलगित-बाल्टिस्तान में एक तबका ऐसा भी है, जो पाकिस्तान के साथ कतई नहीं जाना चाहता। ‘आजाद कश्मीर’ के नेता भी ऐसे किसी कदम की जोरदार मुखालफत कर रहे हैं। उनका सीधा आरोप है कि बेशक इस्लामाबाद ने प्रशासनिक नजरिये से इस पूरे हिस्से को दो टुकड़ों में बांट दिया हो, मगर वे इसे एक मानते हैं। वैसे, विरोध के स्वर हमारे यहां के अलगाववादी नेताओं के भी हैं। अगर तब भी पाकिस्तान अपनी राह पर आगे बढ़ता है, तो वह कश्मीरी अवाम के सामने खुद ही बेपरदा होगा, जो हमारे लिए अच्छा ही होगा। रही बात ब्रिटिश संसद में इस मसले पर प्रस्ताव आने की, तो यह अभी शैशव अवस्था में है। ऐसे में, यह कितनी दूर तक जाएगा, यह बहस का विषय है। मगर एक सच यह भी है कि इससे गिलगित-बाल्टिस्तान की सेहत पर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ने वाला। लिहाजा हमारी कूटनीतिक पहल यही होनी चाहिए कि हम इस मसले में अधिक से अधिक असरकारी साबित हों। यह काफी कुछ हमारे आर्थिक, कूटनीतिक और राजनीतिक रसूख पर निर्भर करेगा। अमेरिकी बुद्धिजीवी क्रिस्टीन फेयर ने पाकिस्तान को कभी ‘ग्रीडी स्टेट’ यानी लालची राष्ट्र कहा था। पाकिस्तान के इस कदम के बहाने हमें उसका लालच देश-दुनिया के सामने लाना चाहिए।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

लाइव हिन्दुस्तान पर खबरें देखने के लिए कृपया ब्राउज़र की विज्ञापन अवरोधक स्क्रिप्ट(ad blocker) को बंद करें और अपना वेब पेज रिफ्रेश करें , या साइट को किसी दूसरे ब्राउज़र में देखें । Google Chrome Firefox Internet Explorer AdBlock Plus के द्वारा अनब्लॉक करने के लिए ब्राउज़र के एड्रेस बार के टॉप-राईट कार्नर में AdBlock Plus के हाथ के आइकॉन पर क्लिक करें.

एक ड्रॉप-डाउन मेनू में Enabled on this site के सामने टिक मार्क दिखेगा.

वहां बने बटन पर क्लिक करें जब तक Disabled on this site लिख कर न आ जाए.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें Chrome AdBlock Extension के द्वारा अनब्लॉक करने के लिए ब्राउज़र के एड्रेस बार के टॉप-राईट कार्नर में AdBlock Extension के हाथ के आइकॉन पर क्लिक करें.

ड्रॉप-डाउन मेनू में एक Don't run on pages on this domain ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करें.

क्लिक करने के बाद एक सेटिंग्स पॉप-अप दिखाई देगा, जिसमें Exclude पर क्लिक करें.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें ब्राउज़र के एड्रेस बार के टॉप-राईट कार्नर में AdBlock Plus के हाथ के आइकॉन पर क्लिक करें.

ड्रॉप-डाउन मेनू में Disabled on livehindustan.com ऑप्शन पर क्लिक करें.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें ब्राउज़र के नीचे दाईं तरफ AdBlock Plus के आइकॉन पर क्लिक करें.

ड्रॉप-डाउन मेनू में Disabled on www.livehindustan.com ऑप्शन पर क्लिक करें.

अब livehindustan.com पर जाने के लिए अपना वेब पेज रिफ्रेश करें

From around the Web