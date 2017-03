निशाने पर भारतीय

अमेरिका में भारतीयों पर आए दिन हो रहे हमले चिंता का विषय तो हैं ही, साथ ही पीएम मोदी की विदेश यात्राओं के जरिये बनाए गए मैत्रीपूर्ण संबंधों पर भी प्रश्नचिह्न खड़ा करते हैं। एक समय था, जब पीएम के समर्थक वहां के नवनिर्वाचित ट्रंप को भी मोदी समर्थक बताते हुए थकते न थे। पीएम समर्थकों का दावा था कि ट्रंप के राष्ट्रपति बनने से भारतीयों को विशेष फायदा पहुंचेगा। लेकिन ट्रंप को राष्ट्रपति बने अभी कुछ ही दिन हुए हें और उन्होंने अपना रंग दिखाना भी शुरू कर दिया है। वहां आए दिन प्रवासी भारतीयों पर हो रहे अत्याचार और सात मुस्लिम देशों पर पाबंदी उनकी दमनपूर्ण नीतियों की ओर इशारा करती है। अब वे लोग भी कहीं नजर नहीं आते, जो कल तक ट्रंप को भारत का हितैषी मानते थे।

कन्हैया लाल, दिल्ली गर्त में सियासत

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अब बस मतगणना बाकी है। मगर इस पूरे चुनाव प्रचार के दौरान ऐसा लगा, जैसे सभी राजनीतिक दलों के पास जनहित, देशहित से जुड़े मुद्दों का अभाव है। कोई कसाब का मतलब बता रहा है, तो कोई स्कैम का। कोई श्मशान, कब्रिस्तान की बातें कर रहा है, तो कोई गुजराती गधों की। यह समझ से परे है कि आखिर ये सब क्या संदेश देना चाहते थे? ये सब जनता को मूर्ख बनाना चाह रहे हैं। परंतु वे यह याद रखें कि जनता सब समझ रही है, आप उसे लंबे समय तक मूर्ख नहीं बना सकते। आने वाले दिनों में कहीं ऐसा न हो कि जगह-जगह चुनाव का बहिष्कार होने लगे। इससे तो लोकतंत्र की साख ही खतरे में पड़ जाएगी।

स्नेह कुमार कुशवाहा, मीरगंज, बरेली दुर्रानी का कबूलनामा

रक्षा अध्ययन व अनुसंधान संस्थान के सम्मलेन में भाग लेने आए पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार महमूद अली दुर्रानी ने फिर से स्वीकार किया है कि मुंबई में 26 नवंबर, 2008 को हुए हमले में पाकिस्तानी चरमपंथियों का हाथ था। इससे हमारे देश में कुछ लोगों के चेहरे खिल गए हैं। इन्हें यह नहीं मालूम कि उक्त हमले के कुछ हफ्तों के भीतर ही दुर्रानी साहब ने इस बात को स्वीकार किया था। इसी कारण से उनकी तब छुट्टी कर दी गई थी। यह कोई नई बात नहीं है, और न ही इससे उस मुकदमे में पाकिस्तान के रवैये में कोई परिवर्तन आने वाला है। ध्यान देने की बात यह है कि दुर्रानी ने पाकिस्तान सरकार व आईएसआई को सभी आरोपों से बरी कर दिया। मतलब उक्त हमले में पाकिस्तानी प्रशासन का कोई हाथ नहीं था, जबकि हम सभी जानते हैं कि बिना सरकारी दखल के भारत में कोई भी आतंकी हमला होता ही नहीं है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि इससे पाकिस्तान की सेहत पर कोई खास असर पडे़गा। वह पहले भी हमारे द्वारा मुहैया कराए गए सबूतों को नाकाफी बता चुका है। अब एक बार फिर भारत के आरोपों को अस्वीकार कर देगा।

जंग बहादुर सिंह, गोलपहाड़ी पेड़ों के हक में

दिल्ली हाईकोर्ट ने पेड़ों के काटे जाने पर चिंता जताते हुए कहा है कि अगर पेड़ मतदाता होते, तो शायद नहीं काटे जाते। हाईकोर्ट ने यह बिल्कुल सही कहा है। यदि ऐसा होता, तो हमारे देश के नेता वोट की खातिर इतने पेड़ लगाते कि हम लोगों को रहने के लिए जमीन कम पड़ जाती। लेकिन हम भी कम स्वार्थी नहीं हैं। यदि पेड़ों से वाई-फाई के नेटवर्क मिलते, तो हमलोग भी खूब पेड़ लगाते। पेड़ हमें जीवनदायी ऑक्सीजन देते हैं। लेकिन हम अपने लाभ के लिए पेड़ों और जंगलों का निरंतर दोहन करते जा रहे हैं। औद्योगीकरण व विकास के नाम पर यदि पेड़ और जंगल ऐसे ही काटे जाते रहे, तो वह दिन दूर नहीं, जब हमारे जीवन के लिए संकट खड़ा हो जाएगा। इसलिए आज पेड़ को बचाना अत्यंत आवश्यक है। हम सबको मिलकर पर्यावरण की रक्षा करनी होगी। यह हमारा सांविधानिक और मानवीय कर्तव्य भी है।

शरद कुमार, बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश

