T20 वर्ल्ड कप जीतने पर भारतीय ब्लाइंड टीम को रितिक ने दी बधाई, कहा...

रितिक रोशन ने भारतीय ब्लाइंड क्रिकेट टीम की जीत पर उन्हें बधाई दी है। रितिक ने ट्वीट के जरिए अपना बधाई संदेश दिया है। उन्होंने लिखा है, 'हम सबके लिए कितना बड़ा उदाहरण है। इंडियन क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड कप जीत लिया है। बहुत गर्व महसूस हो रहा है।'

T20 World Cup: भारतीय ब्लाइंड टीम से बोले शाहरुख, करना चाहता हूं HUG

बता दें कि रितिक अपनी हालिया रिलीज फिल्म में ब्लाइंड की भूमिका में नजर आए हैं। उन्होंने फिल्म के बारे में बात करते हुए कहा था, 'इस फिल्म के जरिए मुझे ब्लाइंड लोगों की दुनिया को समझने का मौका मिला। मेरे लिए ये बहुत अच्छा अनुभव था। मुझे इस बात का अहसास हुआ है कि ब्लाइंड किसी से कम नहीं। वो आज हर मुकाम हासिल कर रहे हैं। हम अगर उन्हें कमजोर समझते हैं तो वो हमारी कमजोरी है।'

What a great example 4every 1of us!! D Indian cricket team won d World Cup!!!!so proud! Congratulations 2 d potential in each 1 of us!bravo!